22 отзыва оставили туристы

Профессиональная фотосессия 📷 от руфер-фотографа со стажем свыше 10 лет. Вас ждут великолепные портреты с более 50 (на Ваш выбор) московских крыш.

Подобрать локацию именно под ваши требования не составит проблем. Вы получите уникальный доступ к местам для фотосъемки и сможете хвалиться отличными кадрами перед друзьями.

Мы поднимем Вас на самые красивые 🤩 смотровые дома Москвы, откуда будут открываться нереальные урбанистические виды со многими историческими достопримечательностями 🏛️ города. Там вы сможете не только пофотографироваться, но и отдохнуть, расслабиться и полюбоваться красотами столицы ⭐️ выбрать на какую крышу вы хотите подняться.

С видом на:

1. Москва Сити (вблизи) (вдали)

2. Лужники, Москва Сити, Новодевичий Монастырь

3. Красную Площадь

4. Новый арбат

5. Старые крыши в пределах кольца

6. Другие крыши