22 отзыва оставили туристы

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Профессиональная фотосессия на крышах Москвы

5
22 отзыва
Алексей Л.
Алексей Л. – Гид из Москвы
Никого уже не увидеть обычными портретными снимками или прогулочными фотографиями.

Есть и другие места для фото.

Возможно, о них вы не догадывались! Крыши — идеальное место, чтобы посмотреть на город 🏙️ с высоты и сделать идеальные снимки.

На ваш выбор более 50 локаций — вы выбираете и мы поднимаемся на крышу.

Как понимаете, мне не составит труда подобрать локацию под ваши желания.

Вы не только сделаете кр асивые фотографии 📸, но и рассмотрите столицу совершенно с другого ракурса!
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  • 🎩Индивидуальная
  • 📸Фото на память
  • 🥰Романтическая
  • 🏙С городских высот
  • 🌃Ночная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 1 час
  • 👫 Для 1-2 человек

  • 5 000 ₽ за экскурсию

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Профессиональная фотосессия на крышах Москвы
Профессиональная фотосессия на крышах Москвы
Профессиональная фотосессия 📷 от руфер-фотографа со стажем свыше 10 лет. Вас ждут великолепные портреты с более 50 (на Ваш выбор) московских крыш.
Подобрать локацию именно под ваши требования не составит проблем. Вы получите уникальный доступ к местам для фотосъемки и сможете хвалиться отличными кадрами перед друзьями.
Мы поднимем Вас на самые красивые 🤩 смотровые дома Москвы, откуда будут открываться нереальные урбанистические виды со многими историческими достопримечательностями 🏛️ города. Там вы сможете не только пофотографироваться, но и отдохнуть, расслабиться и полюбоваться красотами столицы ⭐️ выбрать на какую крышу вы хотите подняться.

С видом на:

    1. Москва Сити (вблизи) (вдали)
    2. Лужники, Москва Сити, Новодевичий Монастырь
    3. Красную Площадь
    4. Новый арбат
    5. Старые крыши в пределах кольца
    6. Другие крыши
    Что входит
    • Услуги гида
    • Фотосессия
    • Обработка фото
    Что не входит
    • Питание
    • Личные расходы
    Начало и место завершения
    🚩 Кутузовский проспект, 32
    Профессиональная фотосессия на крышах Москвы
    Профессиональная фотосессия на крышах Москвы
    Профессиональная фотосессия на крышах Москвы
    Профессиональная фотосессия на крышах Москвы

    Выберите дату для встречи

    • Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете спросить как будет проходить фото-прогулка до оплаты.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Алексей Л.
    Алексей Л.
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    22 отзыва оставили туристы

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