Когда вы хотите провести время в ресторане с хорошим видом, выбор не так уж велик.
Предлагаем вам лучшую альтернативу — речной круиз, во время которого перед вашими глазами будут проплывать панорамы исторического центра Москвы и современные высотки. В это же время для вас приготовят аппетитный ужин, который на воде покажется еще вкуснее. С пятницы по воскресенье вас также ждет живая музыка на борту.
Предлагаем вам лучшую альтернативу — речной круиз, во время которого перед вашими глазами будут проплывать панорамы исторического центра Москвы и современные высотки. В это же время для вас приготовят аппетитный ужин, который на воде покажется еще вкуснее. С пятницы по воскресенье вас также ждет живая музыка на борту.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Экспоцентр (Москва-Сити)
- Центр международной торговли
- Дом Правительства РФ
- Мэрия Москвы
- Гостиница Украина
- Киевская площадь
- Новодевичий монастырь
- Стадион Лужники
- Церковь Св. Троицы на Воробьевых горах
- МГУ
- Нескучный сад
- Президиум Российской Академии Наук
- Церковь Св. Николая чудотворца в Хамовниках
- Центральный парк культуры и отдыха им. А. М. Горького
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 0% возврат
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Меню:
Салат:
Овощной салат «Мечта Капитана» (150 гр листья салата, томаты, перец болгарский, огурцы, зелень, с фирменной заправкой.).
Горячее блюдо на выбор:
- Шашлык ассорти (свинина, курица) с соусом и гарниром (300 гр.).
- Запечённая куриная грудка «Нежность» под шубой с гарниром (300 гр. куриная грудка, перец болгарский, томаты, сыр).
Десерт:
Пирожное «Медовик» или «Рахат-Лукум».
Горячий напиток на выбор:
Чай или кофе (200 мл).
Важная информация:
- Шеф-повар оставляет за собой право вносить некоторые изменения в меню обеда, ужина без уменьшения объёма и качества услуг.
- Алкогольные напитки (кроме пенного) можно принести с собой, но обязательно при себе иметь чек из магазина. Безалкогольные напитки, продукты питания приносить с собой запрещено.
- Билет не распространяется на другие действующие спец. предложения компании (9 мая, 12 июня, День города).
- В отдельной кают-компании с кондиционером на 10 человек необходимо бронировать заранее.
Ежедневно в 13:00, 15:30, 18:00, 20:30
Ответы на вопросы
- Что входит
- Прогулка на теплоходе
- Питание в зависимости от типа выбранного билета
- Что не входит
- Питание в зависимости от типа выбранного билета
- Место начала и завершения?
- Причал «Сити-Экспоцентр»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 13:00, 15:30, 18:00, 20:30Экскурсия длится около 2 часов 15 минутБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
- Важная информация
- Шеф-повар оставляет за собой право вносить некоторые изменения в меню обеда, ужина без уменьшения объёма и качества услуг.
- Алкогольные напитки (кроме пенного) можно принести с собой, но обязательно при себе иметь чек из магазина. Безалкогольные напитки, продукты питания приносить с собой запрещено.
- Билет не распространяется на другие действующие спец. предложения компании (9 мая, 12 июня, День города).
- В отдельной кают-компании с кондиционером на 10 человек необходимо бронировать заранее
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 33 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
L
Lyashenk
27 авг 2022
К
Касаткина
26 авг 2022
K
Kakaulin
22 июля 2022
Е
Елена
18 июля 2022
Это не экскурсия, катание на кораблике. Музыка, хорошая погода, отдохнули с удовольствием!
А
Анаида
17 июля 2022
Отличная прогулка по круиза по центру Москвы, всем очень понравилось
N
Natusik.
8 июля 2022
P
Podvoloc
16 июня 2022
Н
Наталия
12 июня 2022
L
Lightsab
8 июня 2022
Добрый день, в целом экскурсия понравилась, но просьба уточнить по одному вопросу.
За пол часа до начала пришло уведомление, что теплоход Соболь заменён на Алексию, будет ли возвращена разница между билетами, так как на Алексию билеты стоили на 200 рублей меньше?
За пол часа до начала пришло уведомление, что теплоход Соболь заменён на Алексию, будет ли возвращена разница между билетами, так как на Алексию билеты стоили на 200 рублей меньше?
М
Макаров
12 сен 2021
A
Aleksandr
3 сен 2021
Экскурсия понравилась, новые виды Москвы - необычно. Возвращались - был вечер и вся Москва в огнях, было очень красиво
А
Алина
31 авг 2021
Д
Дмитрий
29 авг 2021
К
Катальникова
25 авг 2021
М
Мария
16 авг 2021
Приятная прогулка, хорошая организация и вкусная еда. Спасибо!
Ещё 18 отзывов
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