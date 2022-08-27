Когда вы хотите провести время в ресторане с хорошим видом, выбор не так уж велик.



Предлагаем вам лучшую альтернативу — речной круиз, во время которого перед вашими глазами будут проплывать панорамы исторического центра Москвы и современные высотки. В это же время для вас приготовят аппетитный ужин, который на воде покажется еще вкуснее. С пятницы по воскресенье вас также ждет живая музыка на борту.