Прогулка на байдарках «Архангельское»

Прогулка на байдарках «Архангельское»

Что вас ожидает 🤩

  • 1. Музей- усадьба "Архангельское"
  • 2. Заповедник "Лохин остров"
  • 3. Парк "Отражение"
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Маршрут проложен вокруг живописного природного заповедника “Лохин Остров”,который образовался еще в конце 19 века. Нам может выпасть шанс увидеть удивительные растения и редких животных. Проплывая маршрут, мы увидим “Подмосковный Версаль” или Усадьбу Архангельское —местную достопримечательность. Недалеко от нашего маршрута есть музей ретро - автомобилей и военной техники. Усадьбу и музей вы можете посетить до сплава или после прохождения маршрута.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионная программа
  • Современные комфортные байдарки
  • Спасательные жилеты
  • Сопровождение опытных инструкторов от начала и до конца маршрута
  • Горячий обед
Что не входит
  • Оплата проезда до места встречи
Где начинаем и завершаем?
Начало: д. Глухово, автобусная остановка «Горки-6»
Завершение: д. Глухово, автобусная остановка «Горки-6:»
Когда и сколько длится?
Когда: организуем экскурсии каждый день. 10:00-13:00 13:30-16:30 17:00-20:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
  • На месте старта нужно быть заранее – за 1️⃣5️⃣минут.
  • ✅Как добраться до точки старта:
  • Https://yandex.ru/maps/213/moscow/?ll=37.270690%2C55.782990&mode=whatshere&whatshere%5Bpoint%5D=37.269477%2C55.782521&whatshere%5Bzoom%5D=18.67&z=17
  • ✅Следует понимать что в указанных местах не оборудованные парковочные места, а большие обочины без запрещающих знаков!
  • ✅От метро Павшино такси стоит примерно 175р. (Адрес для такси Горки-6, 43)
  • От метро Тушинская (выход 1) автобусы 549,540 и 541 до остановки Горки -6 (от остановки 5 минут до нас пешком)
  • ✅По поводу одежды:
  • Вам должно быть комфортно. Сверху лучше одеть непромокаемую одежду: ветровку, штаны/ шорты, обувь. Обязательно возьмите с собой полный комплект сменной одежды (включая нижнее белье). Головной убор от солнца, очки, можно солнцезащитный крем и крем от комаров. +Личная аптечка. По желанию: дождевик, тряпочные перчатки, чтобы мозоли не натереть
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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