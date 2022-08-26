Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Маршрут проложен вокруг живописного природного заповедника “Лохин Остров”,который образовался еще в конце 19 века. Нам может выпасть шанс увидеть удивительные растения и редких животных. Проплывая маршрут, мы увидим “Подмосковный Версаль” или Усадьбу Архангельское —местную достопримечательность. Недалеко от нашего маршрута есть музей ретро - автомобилей и военной техники. Усадьбу и музей вы можете посетить до сплава или после прохождения маршрута.