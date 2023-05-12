Приглашаю отправиться в небольшое, но яркое путешествие! Мы прокатимся на белоснежном катере Аэлита по двум водохранилищам и заедем в Московский яхтенный клуб. Вы попадёте в волшебный мир с парусными и моторными кораблями и позитивными людьми с горящими глазами. Получите заряд энергии на несколько месяцев вперед и раскроете город с новой стороны.

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

По Москве с ветерком!

Мы встретимся в яхт-клубе Ореховая бухта в Мытищинском районе Москвы и отправимся на часовую речную прогулку. Покатаемся по Пироговскому и Клязьминскому водохранилищам и заедем в Московский яхтенный порт, где находится фотогеничная стоянка катеров. В пути я расскажу о жизни яхтсмена в Москве, её радостях и сложностях. Вы узнаете, как у нас всё работает и куда можно добраться из «порта пяти морей» на собственном катере.

Организационные детали