Что вас ожидает

Речная прогулка на «Ривер Лаунж»

От причала «Киевский вокзал» вы отправитесь в плавание на белоснежном теплоходе с дизайнерским решением интерьера и экстерьера. Удобно устроитесь в зале с панорамным окнами или на открытой верхней палубе и насладитесь открыточными видами столицы. На борту «Ривер Лаунж» играет музыка, есть кондиционеры.

Маршрут прогулки

Причал «Киевский вокзал» — Новодевичий монастырь — МГУ — Стадион «Лужники» — Воробьевы горы — Парк Горького — Крымский мост — Парк искусств «Музеон» — Памятник Петру Первому — Храм Христа Спасителя — Театр эстрады — Московский Кремль — Собор Василия Блаженного — Парк «Зарядье» — Парящий мост — Высотка на Котельнической набережной — Разворот у Дома музыки — Путь обратно — Возвращение на причал «Киевский вокзал»

Организационные детали