Прогулка на панорамном теплоходе «Ривер Лаунж» по центру Москвы

Главные достопримечательности столицы с воды и обед или ужин по желанию

Мини-группа
Ежедневно панорамный теплоход «Ривер Лаунж» ждет гостей на 2,5-часовую прогулку по центру Москвы — от Киевской площади до Дома музыки и обратно.

Судно рассчитано на 150 посадочных мест, есть закрытая палуба со стильным интерьером и открытая зона отдыха наверху.

В этом мини-круизе вы полюбуетесь символами Москвы, а также сможете заказать вкусный обед или ужин.
Прогулка на панорамном теплоходе «Ривер Лаунж» по центру Москвы
Прогулка на панорамном теплоходе «Ривер Лаунж» по центру Москвы
Прогулка на панорамном теплоходе «Ривер Лаунж» по центру Москвы
Прогулка на панорамном теплоходе «Ривер Лаунж» по центру Москвы
Прогулка на панорамном теплоходе «Ривер Лаунж» по центру Москвы
Прогулка на панорамном теплоходе «Ривер Лаунж» по центру Москвы
Прогулка на панорамном теплоходе «Ривер Лаунж» по центру Москвы
Прогулка на панорамном теплоходе «Ривер Лаунж» по центру Москвы
Прогулка на панорамном теплоходе «Ривер Лаунж» по центру Москвы
Прогулка на панорамном теплоходе «Ривер Лаунж» по центру Москвы
Прогулка на панорамном теплоходе «Ривер Лаунж» по центру Москвы
Прогулка на панорамном теплоходе «Ривер Лаунж» по центру Москвы
Прогулка на панорамном теплоходе «Ривер Лаунж» по центру Москвы
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Речная прогулка на «Ривер Лаунж»

От причала «Киевский вокзал» вы отправитесь в плавание на белоснежном теплоходе с дизайнерским решением интерьера и экстерьера. Удобно устроитесь в зале с панорамным окнами или на открытой верхней палубе и насладитесь открыточными видами столицы. На борту «Ривер Лаунж» играет музыка, есть кондиционеры.

Маршрут прогулки

Причал «Киевский вокзал» — Новодевичий монастырь — МГУ — Стадион «Лужники» — Воробьевы горы — Парк Горького — Крымский мост — Парк искусств «Музеон» — Памятник Петру Первому — Храм Христа Спасителя — Театр эстрады — Московский Кремль — Собор Василия Блаженного — Парк «Зарядье» — Парящий мост — Высотка на Котельнической набережной — Разворот у Дома музыки — Путь обратно — Возвращение на причал «Киевский вокзал»

Организационные детали

  • Это речная теплоходная прогулка. Сопровождение гида не предполагается.
  • В стоимость билета включена теплоходная прогулка. На месте вы можете оплатить билет или ужин (в стоимость каждого сета входят закуски, салаты, горячее, десерты и напитки).

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на причале «Киевский вокзал» (метро Киевская)
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 100% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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