Прогулка на панорамном теплоходе «Ривер Палас» от Северного речного вокзала и обратно

Отправиться в мини-круиз на плавучем дворце - с обедом/ужином или без
Приглашаем вас в атмосферное путешествие на судне с барочными интерьерами.

В сопровождении лёгкой фоновой музыки вы насладитесь пейзажами северного маршрута: увидите Химкинское и Клязьминское водохранилища, а также знаменитый канал имени Москвы.

Покупая билет, вы можете выбрать просто круиз или с питанием: для вас отличное обслуживание и вкусные блюда от шеф-повара.
Прогулка на панорамном теплоходе «Ривер Палас» от Северного речного вокзала и обратно
Прогулка на панорамном теплоходе «Ривер Палас» от Северного речного вокзала и обратно
Прогулка на панорамном теплоходе «Ривер Палас» от Северного речного вокзала и обратно

Описание круиза

Что вас ожидает

Вы почувствуете гармонию и умиротворение вдали от городской суеты на комфортабельном теплоходе с позолоченными люстрами, мраморным полом и другими элементами барочного стиля. На теплоходе две просторные палубы: на верхней прогулочной установлена плетёная мебель, а нижняя представляет просторный застеклённый зал. На борту играет лаундж-музыка, есть кондиционеры.

  • Маршрут начинается на причале у Северного речного вокзала, шедевра сталинского ампира
  • Вы пересечёте Химкинское водохранилище с живописными берегами, величественными мостами и уютными набережными
  • Проедете через легендарный канал имени Москвы — инженерный чудо-проект, созданный в 30-х годах прошлого века
  • Следующей достопримечательностью на пути станет Клязьминское водохранилище, обрамлённое густыми лесами — уголок для любителей природы и активного отдыха
  • Достигнув пристани «Троицкое», теплоход развернётся. На обратном пути вы увидите уже знакомые пейзажи с другого ракурса
  • Завершится прогулка в точке старта

Организационные детали

  • Это теплоходная прогулка на судне, рассчитанном на 300 посадочных мест
  • Сопровождение гида не предполагается
  • Вы можете выбрать билет без питания или с питанием

Если вы выбираете билет с питанием, то есть 4 сета меню (питание включено в соответствующие билеты):

  • Сет меню Standart № 1 — 2740 руб.
    — Салат из киноа с корнеплодами и листьями салата с горчичной заправкой (140 грамм)
    — Аранчини из индейки сервируются картофельным пюре и соусом демиглас (250 грамм)
    — Торт морковный (90 грамм)
    — Чай/кофе/сок/морс/ бокал вина (красное или белое на выбор)
  • Сет меню Standart № 2 — 2740 руб.
    — Салат из микса томатов, листьев романо и сыра фета (140 грамм)
    — Треска с соусом том-ям, рисом гохан и маринованным имбирём (250 грамм)
    — Пирожное медовое 90 грамм (90 грамм)
    — Чай/кофе/сок/морс/ бокал вина (красное или белое на выбор)
  • Сет меню Premium — 3980 руб.
    — Салат капрезе с соусом песто и микс-салатом (210 грамм)
    — Утиная ножка конфи с пюре из батата и ягодным соусом (250 грамм)
    — Пирожное яблочно-карамельное (90 грамм)
    — Чай/кофе/сок/морс/ бокал вина (красное или белое на выбор)
  • Сет меню Exclusive — 4980 руб.
    — Салат цезарь с тигровыми креветками (180 грамм)
    — Филе дорадо с запечёнными цукини и соусом из каперсов (250 грамм)
    — Чизкейк Нью-Йорк с ягодным соусом (100 грамм)
    — Чай/кофе/сок/морс/ бокал вина (красное или белое на выбор)

Стоимость круиза

Тип билетаСтоимость
Детский без питания (с 6 до 12 лет)800 ₽
Взрослый без питания1 200 ₽
STANDART №12 740 ₽
STANDART №22 740 ₽
Для двоих Сет меню STANDART №1 и №25 260 ₽
Для четверых Сет меню STANDART №1 и №29 864 ₽
PREMIUM3 980 ₽
Для двоих Сет меню PREMIUM7 641 ₽
Для четверых Сет меню PREMIUM14 328 ₽
EXCLUSIVE4 980 ₽
Для двоих Сет меню EXCLUSIVE9 561 ₽
Для четверых Сет меню EXCLUSIVE17 928 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На причале у Северного речного вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 99 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

ГрупповыеВодные развлеченияМожно с детьмиДля школьниковДля пенсионеровЛетниеГастрономическиеРомантическиеРечные прогулкиНа теплоходеС ужиномКанал имени МосквыОт Речного вокзалаДля студентовДворцы, замки и особнякиМузыкальные теплоходыКруизыС обедомРечной портПопулярные местаСеверный речной вокзал

Похожие экскурсии из Москвы

«Огни Небоскрёбов» - речная прогулка с обедом и ужином
⛴ На теплоходе
Групповая
3 часа
663 отзыва
«Огни Небоскрёбов» - речная прогулка с обедом и ужином
Начало: Причал «Китай-город/Устьинский»
Расписание: Ежедневно в 11:30, 11:45, 14:30, 14:45, 17:30, 17:45, 20:30, 20:45
Сегодня в 15:38
Завтра в 12:53
1 890 за человека
Музыкальный круиз «День России» с живой музыкой, фейерверком и ужином
⛴ На теплоходе
🎶 Музыкальные теплоходы
Круиз
2.5 часа
7 отзывов
Музыкальный круиз «День России» с живой музыкой, фейерверком и ужином
Начало: Причал «Киевский»
Расписание: 9 мая в 20:00
12 июня в 20:15
от 2 500 за человека
Салют в День России с борта теплохода с ужином
⛴ На теплоходе
🎶 Музыкальные теплоходы
Групповая
3 часа
10 отзывов
Салют в День России с борта теплохода с ужином
Начало: Причал "Новоспасский Мост" (м. "Пролетарская")
Расписание: 9 мая в 20:00
12 июня в 20:00
от 1 490 за человека
У нас ещё много экскурсий в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Москве
ХорошоТам