Приглашаем вас в атмосферное путешествие на судне с барочными интерьерами.
В сопровождении лёгкой фоновой музыки вы насладитесь пейзажами северного маршрута: увидите Химкинское и Клязьминское водохранилища, а также знаменитый канал имени Москвы.
Покупая билет, вы можете выбрать просто круиз или с питанием: для вас отличное обслуживание и вкусные блюда от шеф-повара.
В сопровождении лёгкой фоновой музыки вы насладитесь пейзажами северного маршрута: увидите Химкинское и Клязьминское водохранилища, а также знаменитый канал имени Москвы.
Покупая билет, вы можете выбрать просто круиз или с питанием: для вас отличное обслуживание и вкусные блюда от шеф-повара.
Описание круиза
Что вас ожидает
Вы почувствуете гармонию и умиротворение вдали от городской суеты на комфортабельном теплоходе с позолоченными люстрами, мраморным полом и другими элементами барочного стиля. На теплоходе две просторные палубы: на верхней прогулочной установлена плетёная мебель, а нижняя представляет просторный застеклённый зал. На борту играет лаундж-музыка, есть кондиционеры.
- Маршрут начинается на причале у Северного речного вокзала, шедевра сталинского ампира
- Вы пересечёте Химкинское водохранилище с живописными берегами, величественными мостами и уютными набережными
- Проедете через легендарный канал имени Москвы — инженерный чудо-проект, созданный в 30-х годах прошлого века
- Следующей достопримечательностью на пути станет Клязьминское водохранилище, обрамлённое густыми лесами — уголок для любителей природы и активного отдыха
- Достигнув пристани «Троицкое», теплоход развернётся. На обратном пути вы увидите уже знакомые пейзажи с другого ракурса
- Завершится прогулка в точке старта
Организационные детали
- Это теплоходная прогулка на судне, рассчитанном на 300 посадочных мест
- Сопровождение гида не предполагается
- Вы можете выбрать билет без питания или с питанием
Если вы выбираете билет с питанием, то есть 4 сета меню (питание включено в соответствующие билеты):
- Сет меню Standart № 1 — 2740 руб.
— Салат из киноа с корнеплодами и листьями салата с горчичной заправкой (140 грамм)
— Аранчини из индейки сервируются картофельным пюре и соусом демиглас (250 грамм)
— Торт морковный (90 грамм)
— Чай/кофе/сок/морс/ бокал вина (красное или белое на выбор)
- Сет меню Standart № 2 — 2740 руб.
— Салат из микса томатов, листьев романо и сыра фета (140 грамм)
— Треска с соусом том-ям, рисом гохан и маринованным имбирём (250 грамм)
— Пирожное медовое 90 грамм (90 грамм)
— Чай/кофе/сок/морс/ бокал вина (красное или белое на выбор)
- Сет меню Premium — 3980 руб.
— Салат капрезе с соусом песто и микс-салатом (210 грамм)
— Утиная ножка конфи с пюре из батата и ягодным соусом (250 грамм)
— Пирожное яблочно-карамельное (90 грамм)
— Чай/кофе/сок/морс/ бокал вина (красное или белое на выбор)
- Сет меню Exclusive — 4980 руб.
— Салат цезарь с тигровыми креветками (180 грамм)
— Филе дорадо с запечёнными цукини и соусом из каперсов (250 грамм)
— Чизкейк Нью-Йорк с ягодным соусом (100 грамм)
— Чай/кофе/сок/морс/ бокал вина (красное или белое на выбор)
Стоимость круиза
|Тип билета
|Стоимость
|Детский без питания (с 6 до 12 лет)
|800 ₽
|Взрослый без питания
|1 200 ₽
|STANDART №1
|2 740 ₽
|STANDART №2
|2 740 ₽
|Для двоих Сет меню STANDART №1 и №2
|5 260 ₽
|Для четверых Сет меню STANDART №1 и №2
|9 864 ₽
|PREMIUM
|3 980 ₽
|Для двоих Сет меню PREMIUM
|7 641 ₽
|Для четверых Сет меню PREMIUM
|14 328 ₽
|EXCLUSIVE
|4 980 ₽
|Для двоих Сет меню EXCLUSIVE
|9 561 ₽
|Для четверых Сет меню EXCLUSIVE
|17 928 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На причале у Северного речного вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 99 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Прогулки на теплоходе — Организатор в Москве
Провёл экскурсии для 5434 туристов
Мы организуем водные экскурсии и речные теплоходные прогулки в Москве и Санкт-Петербурге. Экскурсии по Москве-реке, рекам и каналам Петербурга — отличная возможность увидеть с воды главные символы города. На комфортабельных теплоходах вы пройдёте мимо Московского Кремля и небоскрёбов Москва-Сити, Зимнего дворца и разводных мостов. Наши причалы расположены в центре города, в самых удобных местах для жителей и гостей обеих столиц.Задать вопрос
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