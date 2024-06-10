Приглашаем вас в атмосферное путешествие на судне с барочными интерьерами. В сопровождении лёгкой фоновой музыки вы насладитесь пейзажами северного маршрута: увидите Химкинское и Клязьминское водохранилища, а также знаменитый канал имени Москвы. Покупая билет, вы можете выбрать просто круиз или с питанием: для вас отличное обслуживание и вкусные блюда от шеф-повара.

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Описание круиза

Что вас ожидает

Вы почувствуете гармонию и умиротворение вдали от городской суеты на комфортабельном теплоходе с позолоченными люстрами, мраморным полом и другими элементами барочного стиля. На теплоходе две просторные палубы: на верхней прогулочной установлена плетёная мебель, а нижняя представляет просторный застеклённый зал. На борту играет лаундж-музыка, есть кондиционеры.

Маршрут начинается на причале у Северного речного вокзала, шедевра сталинского ампира

Вы пересечёте Химкинское водохранилище с живописными берегами, величественными мостами и уютными набережными

с живописными берегами, величественными мостами и уютными набережными Проедете через легендарный канал имени Москвы — инженерный чудо-проект, созданный в 30-х годах прошлого века

— инженерный чудо-проект, созданный в 30-х годах прошлого века Следующей достопримечательностью на пути станет Клязьминское водохранилище , обрамлённое густыми лесами — уголок для любителей природы и активного отдыха

, обрамлённое густыми лесами — уголок для любителей природы и активного отдыха Достигнув пристани «Троицкое» , теплоход развернётся. На обратном пути вы увидите уже знакомые пейзажи с другого ракурса

, теплоход развернётся. На обратном пути вы увидите уже знакомые пейзажи с другого ракурса Завершится прогулка в точке старта

Организационные детали

Это теплоходная прогулка на судне, рассчитанном на 300 посадочных мест

Сопровождение гида не предполагается

Вы можете выбрать билет без питания или с питанием

Если вы выбираете билет с питанием, то есть 4 сета меню (питание включено в соответствующие билеты):