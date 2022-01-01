Добро пожаловать на борт одних из самых лучших теплоходов столицы — «Ривер Палас» и «Ривер Лаунж».



Мы отправляемся в путешествие по центру столицы — от Киевского вокзала до Дома музыки и обратно.



Вы увидите все главные достопримечательности Москвы — Кремль, Воробьевы горы, памятник Петру I, Дом Правительства.



На ваш выбор два варианта прогулки — обычная прогулка и прогулка с изысканным сетом от шеф-повара.