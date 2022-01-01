Прогулка на теплоходах "Ривер Палас" и "Ривер Лаунж" с обедом или ужином

Добро пожаловать на борт одних из самых лучших теплоходов столицы - "Ривер Палас" и "Ривер Лаунж"

4.4
298 отзывов
Добро пожаловать на борт одних из самых лучших теплоходов столицы — «Ривер Палас» и «Ривер Лаунж».

Мы отправляемся в путешествие по центру столицы — от Киевского вокзала до Дома музыки и обратно.

Вы увидите все главные достопримечательности Москвы — Кремль, Воробьевы горы, памятник Петру I, Дом Правительства.

На ваш выбор два варианта прогулки — обычная прогулка и прогулка с изысканным сетом от шеф-повара.
Прогулка на теплоходах "Ривер Палас" и "Ривер Лаунж" с обедом или ужином
Прогулка на теплоходах "Ривер Палас" и "Ривер Лаунж" с обедом или ужином
Прогулка на теплоходах "Ривер Палас" и "Ривер Лаунж" с обедом или ужином
Прогулка на теплоходах "Ривер Палас" и "Ривер Лаунж" с обедом или ужином
Прогулка на теплоходах "Ривер Палас" и "Ривер Лаунж" с обедом или ужином
Прогулка на теплоходах "Ривер Палас" и "Ривер Лаунж" с обедом или ужином
Прогулка на теплоходах "Ривер Палас" и "Ривер Лаунж" с обедом или ужином
Прогулка на теплоходах "Ривер Палас" и "Ривер Лаунж" с обедом или ужином

Что вы увидите 🤩

  • Кремль
  • Высотка на Котельнической
  • Храм Василия Блаженного
  • Памятник Петру I
  • Дом правительства
  • Мэрия Москвы
  • Киевская площадь
  • Новодевичий монастырь
  • МГУ им. М. В. Ломоносова
  • Стадион «Лужники»
  • Воробьевы горы
  • Нескучный Сад
  • Парк культуры им. А. М. Горького

Что вас ждёт:

  • В стоимость каждого сета входят закуски, салаты, горячие блюда, десерты и напитки. Теплоход отходит от центрального причала «Киевский Вокзал» с маршрутом по всем главным достопримечательностям Москвы, разворотом у Дома Музыки и возвращением обратно на причал «Киевский Вокзал».
  • В стоимость билета без питания включена речная прогулка на теплоходе VIP-уровня и возможность заказать блюда из меню ресторана по своему вкусу, за дополнительную оплату.
  • В стоимость билета с питанием включена прогулка по Москве-реке на теплоходе VIP-уровня, а так же обед (ужин) по одному из сетов, указанных в описании прогулки.
  • стоимость VIP билета входит прогулка на теплоходе «Ривер Палас» и депозит по меню на сумму 4300 рублей. В пределах указанной суммы вы сможете заказать любые блюда по своему усмотрению из меню в ресторане теплохода.
  • Теплоходы «River Palace» — это роскошь во всем! Барочные элементы интерьера, панорамные окна из итальянского стекла, позолоченные люстры из горного хрусталя, отделка пола мрамором. Рассчитан на 300 посадочных мест для речной прогулки. Удобное место швартовки доступности от ТЦ «Европейский» находится на причале «Киевский вокзал», откуда ресторан-теплоход начинает путешествие по центру столицы.
Меню «СТАНДАРТ» (один вариант на выбор)
Сет №1
  • Салат из печёной свеклы с крем-чизом и соусом Песто — 140 гр.
  • Аранчини из индейки с картофельным пюре и грибным соусом — 250 гр.
  • Торт Медовик — 100 гр.
  • Напиток (на выбор): чай/ кофе/ бокал белого или красного вина
или
  • Карпаччо из томатов с моцареллой и микс салатом — 125 гр.
  • Белая треска с диким рисом и соусом Шампань — 260 гр.
  • Торт Чизкейк — 100 гр.
  • Напиток (на выбор): чай/ кофе/ бокал белого или красного вина
Меню «ПРЕМИУМ» (один вариант на выбор)
Сет №2
  • Греческий салат с фетой — 240 гр.
  • Томлённые свиные ребрышки с тушёной капустой — 280 гр.
  • Яблочный штрудель с мороженным — 130 гр.
  • Напиток (на выбор): чай/ кофе/ бокал белого или красного вина
Меню «ЭКСКЛЮЗИВ» (один вариант на выбор)
Сет №3
  • Цезарь салат с креветками — 250 гр.
  • Мурманский лосось с жульеном из овощей — 240 гр.
  • Ассорти сорбетов (2 шарика) — 100 гр.
  • Напиток (на выбор): чай/ кофе/ бокал белого или красного вина

Цены на экскурсию

Для группы 1-50 человек
Взрослый без питания
700 ₽
Детский без питания (6-12 лет)
350 ₽
Сет меню №1
2 190 ₽
Сет меню Вип №1
3 290 ₽
Сет меню №2
2 190 ₽
Сет меню Вип №2
3 950 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Прогулка на современный панорамном лайнере премиум класса
  • Обед, ужин в зависимости от типа выбранного билета.
Что не входит
  • Доставка на причал
  • Обед, ужин в зависимости от типа выбранного билета.
Место начала и завершения
причал «Киевский вокзал»
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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По выбранному вами времени

Спутник М.
Спутник М.
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