Что вас ожидает

Москва древняя и современная с воды

Вы отправитесь в мини-круиз на теплоходе «Москва» — такие судна курсируют по этому маршруту еще с советских времен. Можно удобно устроиться на закрытой или открытой палубе и любоваться достопримечательностями Москвы. С борта вы увидите памятники истории и архитектуры, например, красочный Собор Василия Блаженного, Кремль и Новодевичий монастырь; утопающие в зелени Парк Горького и Воробьевы горы; сталинские высотки и стеклянные небоскребы Сити.

Маршрут прогулки

Причал «Устьинский мост» — Парящий мост — Парк «Зарядье» — Собор Василия Блаженного — Московский Кремль — Театр эстрады — Храм Христа Спасителя — Памятник Петру Первому — Парк искусств «Музеон» — Крымский мост — Парк Горького — Воробьевы горы — Стадион «Лужники» — МГУ — Новодевичий монастырь — Киевская площадь — Гостиница Украина — Дом правительства — Причал «Международная выставка»

Организационные детали

При бронировании вы можете выбрать билет с ланчем или без ланча (меню — пицца Маргарита или Пепперони; напиток на выбор — чай/сок/вода).

Как проходит прогулка