В стоимость каждого сета входят закуски, салаты, горячие блюда, десерты и напитки. Теплоход отходит от центрального причала «Киевский Вокзал» с маршрутом по всем главным достопримечательностям Москвы, разворотом у Дома Музыки и возвращением обратно на причал «Киевский Вокзал.
В стоимость билета без питания включена речная прогулка 👣 на теплоходе VIP-уровня и возможность заказать блюда из меню ресторана по своему вкусу, за дополнительную оплату.
В стоимость билета с питанием включена прогулка 👣 по Москве-реке на теплоходе VIP-уровня, а так же обед (ужин) по одному из сетов, указанных в описании прогулки.
Сет меню №1
Салат из печённой свеклы с персиком, кедровым орехом и мягким сыром 125 гр.
Аранчини из цыпленка с картофелем Дофинуа и соусом Деми-Гласс 260 гр.
Пирожное Брауни с солёной карамелью 100 гр.
Напиток (на выбор): чай/ кофе/ бокал белого или красного вина
Сет меню №2
Салат из томатов с греческим сыром и прованским соусом 140 гр.
Мурманская треска с чёрным рисом и соусом Белое вино 🍷 250 гр.
Торт Шоколадно-ягодный с вишней 100 гр.
Напиток (на выбор): чай/ кофе/ бокал белого или красного вина
Сет меню Вип №1
Салат из свежих овощей с рукколой и ореховым соусом 240 гр
Утиная ножка конфи с кус-кусом и цитрусовым соусом 280 гр
Торт Манго-Маракуйя 100 гр
Напиток (на выбор): чай/ кофе/ бокал белого или красного вина
Сет меню Вип №2
Микс-салат с тигровыми креветками и томатами Черри с кунжутной заправкой 180 гр.
Филе дорадо с печёными цукини под лаймовым соусом 240 гр.
Пирожное «Карамельно-ореховое» 80 гр.
Напиток (на выбор): чай/ кофе/ бокал белого или красного вина
🚩 Начало и место завершения: причал Киевский вокзал
Что входит
Прогулка на теплоходе
Обед или ужин в зависимости от типа билета.
Что не входит
Обед или ужин в зависимости от типа билета
Важная информация
По распоряжению Правительства с 28 июня посещение нижней палубы теплохода возможно только при наличии QR-кода
который подтверждает прохождение вакцинации от COVID-19
факт перенесенного заболевания или наличие отрицательного ПЦР-теста
сроком действия до 3 дней. Для посещения верхней палубы он не обязателен
но количество мест ограничено. Для пассажиров без QR-кодов выделяется не более 50 мест в равном соотношении с теми
у кого код имеется.
Когда: Ежедневно в 13:30, 15:30, 17:30, 19:30
Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу.