Прогулка на теплоходе «Ривер Лаунж» по центру Москвы с обедом или ужином

4.4
27 отзывов
Teplohod I.
Teplohod I. – Гид из Москвы
Каждый день панорамный теплоход «Ривер Лаунж» отправляется на прогулку 👣 по самым живописным местам исторического центра Москвы.

Приглашаем вас на борт корабля, чтобы увидеть столицу с нового ракурса и попробовать изысканные блюда от шеф-повара.
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Билеты

550 ₽ за человека

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Прогулка на теплоходе «Ривер Лаунж» по центру Москвы с обедом или ужином
Прогулка на теплоходе «Ривер Лаунж» по центру Москвы с обедом или ужином

Что вы увидите 🤩

  • Лужники
  • Воробьевы горы
  • ЦПКиО им. Горького
  • Памятник Петру I
  • Московский кремль
  • Парящий мост

Что вас ждёт:

  • В стоимость каждого сета входят закуски, салаты, горячие блюда, десерты и напитки. Теплоход отходит от центрального причала «Киевский Вокзал» с маршрутом по всем главным достопримечательностям Москвы, разворотом у Дома Музыки и возвращением обратно на причал «Киевский Вокзал.
  • В стоимость билета без питания включена речная прогулка 👣 на теплоходе VIP-уровня и возможность заказать блюда из меню ресторана по своему вкусу, за дополнительную оплату.
  • В стоимость билета с питанием включена прогулка 👣 по Москве-реке на теплоходе VIP-уровня, а так же обед (ужин) по одному из сетов, указанных в описании прогулки.
Сет меню №1
  • Салат из печённой свеклы с персиком, кедровым орехом и мягким сыром 125 гр.
  • Аранчини из цыпленка с картофелем Дофинуа и соусом Деми-Гласс 260 гр.
  • Пирожное Брауни с солёной карамелью 100 гр.
  • Напиток (на выбор): чай/ кофе/ бокал белого или красного вина
Сет меню №2
  • Салат из томатов с греческим сыром и прованским соусом 140 гр.
  • Мурманская треска с чёрным рисом и соусом Белое вино 🍷 250 гр.
  • Торт Шоколадно-ягодный с вишней 100 гр.
  • Напиток (на выбор): чай/ кофе/ бокал белого или красного вина
Сет меню Вип №1
  • Салат из свежих овощей с рукколой и ореховым соусом 240 гр
  • Утиная ножка конфи с кус-кусом и цитрусовым соусом 280 гр
  • Торт Манго-Маракуйя 100 гр
  • Напиток (на выбор): чай/ кофе/ бокал белого или красного вина
Сет меню Вип №2
  • Микс-салат с тигровыми креветками и томатами Черри с кунжутной заправкой 180 гр.
  • Филе дорадо с печёными цукини под лаймовым соусом 240 гр.
  • Пирожное «Карамельно-ореховое» 80 гр.
  • Напиток (на выбор): чай/ кофе/ бокал белого или красного вина
🚩 Начало и место завершения: причал Киевский вокзал
 Что входит
  • Прогулка на теплоходе
  • Обед или ужин в зависимости от типа билета.
 Что не входит
  • Обед или ужин в зависимости от типа билета
Важная информация
  • По распоряжению Правительства с 28 июня посещение нижней палубы теплохода возможно только при наличии QR-кода
  • который подтверждает прохождение вакцинации от COVID-19
  • факт перенесенного заболевания или наличие отрицательного ПЦР-теста
  • сроком действия до 3 дней. Для посещения верхней палубы он не обязателен
  • но количество мест ограничено. Для пассажиров без QR-кодов выделяется не более 50 мест в равном соотношении с теми
  • у кого код имеется.
Прогулка на теплоходе «Ривер Лаунж» по центру Москвы с обедом или ужином
Прогулка на теплоходе «Ривер Лаунж» по центру Москвы с обедом или ужином
Прогулка на теплоходе «Ривер Лаунж» по центру Москвы с обедом или ужином
Прогулка на теплоходе «Ривер Лаунж» по центру Москвы с обедом или ужином
Когда: Ежедневно в 13:30, 15:30, 17:30, 19:30
  • Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу.
  • Вы можете задать вопрос продавцу о билетах до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 0% возврат, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Teplohod I.
Teplohod I.
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