Teplohod I. – Гид из Москвы

Каждый день панорамный теплоход «Ривер Лаунж» отправляется на прогулку 👣 по самым живописным местам исторического центра Москвы.



Приглашаем вас на борт корабля, чтобы увидеть столицу с нового ракурса и попробовать изысканные блюда от шеф-повара.