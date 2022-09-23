Прогулка на теплоходе «Ривер Лаунж» по центру Москвы

Каждый день панорамный теплоход «Ривер Лаунж» отправляется

Каждый день панорамный теплоход «Ривер Лаунж» отправляется на прогулку по самым живописным местам исторического центра Москвы. Наша водная прогулка не просто познакомит вас с красотой набережных Москвы-реки.

Отправившись от центрального причала «Киевский вокзал», вы проследуете мимо главных достопримечательностей столицы, развернетесь у Дома Музыки и отправитесь в обратный путь.
Прогулка на теплоходе «Ривер Лаунж» по центру Москвы
Прогулка на теплоходе «Ривер Лаунж» по центру Москвы
Прогулка на теплоходе «Ривер Лаунж» по центру Москвы
Прогулка на теплоходе «Ривер Лаунж» по центру Москвы
Прогулка на теплоходе «Ривер Лаунж» по центру Москвы
Прогулка на теплоходе «Ривер Лаунж» по центру Москвы
Ближайшие даты:
23
сен
24
сен
25
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27
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28
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Что вас ожидает 🤩

  • Лужники
  • Воробьевы горы
  • ЦПКиО им. Горького
  • Памятник Петру I
  • Московский кремль
  • Парящий мост
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 0% возврат
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ждёт:

  • В стоимость каждого сета входят закуски, салаты, горячие блюда, десерты и напитки. Теплоход отходит от центрального причала «Киевский Вокзал» с маршрутом по всем главным достопримечательностям Москвы, разворотом у Дома Музыки и возвращением обратно на причал «Киевский Вокзал.
  • В стоимость билета без питания включена речная прогулка на теплоходе VIP-уровня и возможность заказать блюда из меню ресторана по своему вкусу, за дополнительную оплату.
  • В стоимость билета с питанием включена прогулка по Москве-реке на теплоходе VIP-уровня, а так же обед (ужин) по одному из сетов, указанных в описании прогулки.

Сет меню №1:

  • Салат из печённой свеклы с персиком, кедровым орехом и мягким сыром 125 гр.
  • Аранчини из цыпленка с картофелем Дофинуа и соусом Деми-Гласс 260 гр.
  • Пирожное Брауни с солёной карамелью 100 гр.
  • Напиток (на выбор): чай/ кофе/ бокал белого или красного вина.

Сет меню №2:

  • Салат из томатов с греческим сыром и прованским соусом 140 гр.
  • Мурманская треска с чёрным рисом и соусом Белое вино 250 гр.
  • Торт Шоколадно-ягодный с вишней 100 гр.
  • Напиток (на выбор): чай/ кофе/ бокал белого или красного вина.

Сет меню Вип №1:

  • Салат из свежих овощей с рукколой и ореховым соусом 240 гр.
  • Утиная ножка конфи с кус-кусом и цитрусовым соусом 280 гр.
  • Торт Манго-Маракуйя 100 гр.
  • Напиток (на выбор): чай/ кофе/ бокал белого или красного вина.

Сет меню Вип №2:

  • Микс-салат с тигровыми креветками и томатами Черри с кунжутной заправкой 180 гр.
  • Филе дорадо с печёными цукини под лаймовым соусом 240 гр.
  • Пирожное «Карамельно-ореховое» 80 гр.
  • Напиток (на выбор): чай/ кофе/ бокал белого или красного вина.

Ежедневно в 12:30, 15:40, 19:00

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Ответы на вопросы

Что входит
  • Прогулка на теплоходе
  • Еда и напитки (при покупки билета с питанием)
Что не входит
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
причал «Киевский»
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 12:30, 15:40, 19:00
Экскурсия длится около 3 часов 15 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты на борт, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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