Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 0% возврат При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждёт:
В стоимость каждого сета входят закуски, салаты, горячие блюда, десерты и напитки. Теплоход отходит от центрального причала «Киевский Вокзал» с маршрутом по всем главным достопримечательностям Москвы, разворотом у Дома Музыки и возвращением обратно на причал «Киевский Вокзал.
В стоимость билета без питания включена речная прогулка на теплоходе VIP-уровня и возможность заказать блюда из меню ресторана по своему вкусу, за дополнительную оплату.
В стоимость билета с питанием включена прогулка по Москве-реке на теплоходе VIP-уровня, а так же обед (ужин) по одному из сетов, указанных в описании прогулки.
Сет меню №1:
Салат из печённой свеклы с персиком, кедровым орехом и мягким сыром 125 гр.
Аранчини из цыпленка с картофелем Дофинуа и соусом Деми-Гласс 260 гр.
Пирожное Брауни с солёной карамелью 100 гр.
Напиток (на выбор): чай/ кофе/ бокал белого или красного вина.
Сет меню №2:
Салат из томатов с греческим сыром и прованским соусом 140 гр.
Мурманская треска с чёрным рисом и соусом Белое вино 250 гр.
Торт Шоколадно-ягодный с вишней 100 гр.
Напиток (на выбор): чай/ кофе/ бокал белого или красного вина.
Сет меню Вип №1:
Салат из свежих овощей с рукколой и ореховым соусом 240 гр.
Утиная ножка конфи с кус-кусом и цитрусовым соусом 280 гр.
Торт Манго-Маракуйя 100 гр.
Напиток (на выбор): чай/ кофе/ бокал белого или красного вина.
Сет меню Вип №2:
Микс-салат с тигровыми креветками и томатами Черри с кунжутной заправкой 180 гр.
Филе дорадо с печёными цукини под лаймовым соусом 240 гр.
Пирожное «Карамельно-ореховое» 80 гр.
Напиток (на выбор): чай/ кофе/ бокал белого или красного вина.
Это билеты на борт, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.