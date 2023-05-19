Отличный теплоход. Отличные виды. Отличный интерьер. Но.. был заказана прогулка с ужином Сет 1. с целью отметить День рождение, чтобы прийти в ресторан и было все готово. Но не тут

то было. Пришлось побегать за официантом, чтобы посадили за стол и приняли заказ. Ужин оказался откровенным г-ном. Чтобы как исправить положение пришлось дополнительно сделать заказ, и бинго! Вновь принятый заказ оказался очень вкусным, и официантка заметно оживилась в обслуживании. Так что рекомендую просто брать пр