Вас ждет речная прогулка по центру праздничной Москвы.
Перед вами проплывут уже известные достопримечательности в свете вечерних фонарей: Московский Кремль, Собор Василия Блаженного, Парк «Зарядье», Памятник Петру Первому, Стадион «Лужники».
Перед вами проплывут уже известные достопримечательности в свете вечерних фонарей: Московский Кремль, Собор Василия Блаженного, Парк «Зарядье», Памятник Петру Первому, Стадион «Лужники».
Ближайшие даты:13
сен
Время начала: 20:21, 21:05
Описание водной прогулкиВы отправитесь на водную прогулку по Москве-реке от одного из центральных причалов. Во время плавания с борта теплохода откроются живописные виды ночного города: Памятник Петру Первому, Стадион «Лужники», Московский Кремль, Собор Василия Блаженного, Парк «Зарядье» и т. д.
30 июля в 20:00
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Парящий мост
- Ландшафтный парк «Зарядье»
- Собор Василия Блаженного
- Московский Кремль
- Храм Христа Спасителя
- Памятник Петру Первому
- Крымский мост
- Парк им. А М. Горького
- Нескучный Сад
- Воробьевы горы
- Стадион «Лужники»
Что включено
- Прогулка на теплоходе
Когда и сколько длится?
Когда: 30 июля в 20:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
10 сен 2024
Спасибо большое, было познаватель и интересно!!!
Е
Елена
8 сен 2024
Все понравилось
И
Ирина
8 сен 2024
Отличная прогулка!!!
Ф
Фролова
13 июн 2024
Т
Татьяна
12 мая 2024
Наша экскурсия началась от Новоспасского причала. Мы любовались с теплохода на самые значимые и красивые места Москвы: Красную площадь, храм Христа Спасителя, МГУ, памятник Петру 1, подсвеченные мосты. В районе
Б
Бокарева
10 мая 2024
А
Анна
10 мая 2024
Приехали вовремя, отправились вовремя, вид на салют был шикарный! Впечатление потрясающее.
Минусы: большая очередь в бар, люди стояли час, музыку включили под конец, до этого стояла какофония из нетрезвых людей и детей, но это уже другая история!)
Минусы: большая очередь в бар, люди стояли час, музыку включили под конец, до этого стояла какофония из нетрезвых людей и детей, но это уже другая история!)
Н
Надежда
10 мая 2024
М
Марианна
12 сен 2023
A
Alex3472
12 сен 2023
Очень не хватало кофе и чая на борту. Но это мелочи, если сравнивать с тем, сколько положительных впечатлений получаешь от вечерней Москвы, а ещё в наш тур входил салют на площадке у Москва-Сити.
Так что за организацию, за обслуживание ставлю твёрдую 5. Отдельное спасибо за пледы, они бесплатные.
Так что за организацию, за обслуживание ставлю твёрдую 5. Отдельное спасибо за пледы, они бесплатные.
В
Власова
11 сен 2023
М
Марат
10 сен 2023
Все было отлично, кроме погоды и не смог дозвониться по указанному номеру. Сначала потерялись, но потом уточнили и нашлись. Спасибо.
Н
Николай
10 сен 2023
I
Isaevaaj
10 сен 2023
Речная прогулка вечером, оставляет впечатление спокойного замедленного лицезрения и восхищения речной гладью в сумерках с сопровождением прекрасного городского освещения, очень радует и восхищает глаз, когда этот водный пейзаж дополнен праздничным слютом,,,
У
Ульяна
15 сен 2022
Прекрасная атмосфера, классные виды, но людей много конечно
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии из Москвы
Водная прогулка
На речном трамвайчике от Киевского вокзала до парка «Фили»
Узнать секреты сталинских высоток, небоскрёбов «Москва-Сити» и мостов Москвы-реки
Начало: Возле Киевского вокзала
Расписание: в будние дни в 10:30
Завтра в 10:30
15 сен в 10:30
1500 ₽ за человека
Мини-группа
до 10 чел.
«В Москву, в Москву, в Москву!» - по чеховским местам
Авторская экскурсия по адресам, хранящим память о жизни и творческом пути Антона Павловича Чехова
Начало: У метро «Чеховская»
Расписание: в понедельник в 18:00
Завтра в 17:00
15 сен в 18:00
1500 ₽ за человека
Круиз
Музыкальный вечерний круиз по центру Москвы от парка Зарядье
Начало: Причал "Китай-город/Устьинский" (сектор "B")
Расписание: С пятницы по воскресенье в 20:30, 20:45
Завтра в 19:15
14 сен в 18:15
1490 ₽ за человека