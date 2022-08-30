Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

Не пожалела, что выбрала данный катер и ужин в 20:30. были сомнения из-за отзывов. Брала с ужином. Сидели на нижней палубе, было тепло, уютно с ненавязчивой музыкой и сопровождением клипов на ТВ. При желании выходили на другие палубы. На верхней, конечно не комфортно, ветер. Люди были в пледах.
Экскурсии нет как таковой. Правильней называть прогулка на катере с ужином., но нам это и надо было. Публика достойная. Спокойно. Блюда по заказу меню приносили в порядке подачи, можете по меню чуть быстрее, чем выбранные сеты, а горячее с десертом ближе к концу поездки, но вполне достаточно времени до окончания прогулки, потому что брали ещё дополнительно по меню. Официанты бегают и оперативно работают, принося и убирая грязную посуду. Все везде чисто, уютно, достойно.
У дочери было др, попросила по возможности если есть вынести торт со свечкой, видимо не было. Сама не продумала этот момент. Рекомендую, доя таких случаев, иметь в запасе. Хотя одним вынесли со свечой фейерверком кусочек торта, чья свеча, может сами принесли, не знаю…
Пока ждали посадки, пришли намного заранее, так получилось, успела посмотреть те катера, между которыми выбирала, ничуть не пожалела о своём выборе. Лучший.
Спасибо организаторам, персоналу, капитану в плавном управлении. Не качает. Не укачивает.
Отдых удался. Спасибо.