Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

Прогулка на яхте класса люкс «Palma De Сочи» с обедом или ужином

Проходите на борт нашей яхты класса люкс - мы отправляемся в путешествие по центру Москвы

4.5
23 отзыва
Проходите на борт нашей яхты класса люкс — мы отправляемся в путешествие по центру Москвы.

Эта экскурсия для тех, кто хочет совместить приятное с полезным — насладиться видами столицы и попробовать блюда от шеф-повара.

Наше путешествие стартует от причала Москва-Сити, а далее Воробьевы горы, Храм Криста Спасителя, Московский кремль и высотка на Котельнической набережной.
Прогулка на яхте класса люкс «Palma De Сочи» с обедом или ужином
Прогулка на яхте класса люкс «Palma De Сочи» с обедом или ужином
Прогулка на яхте класса люкс «Palma De Сочи» с обедом или ужином
Прогулка на яхте класса люкс «Palma De Сочи» с обедом или ужином
Прогулка на яхте класса люкс «Palma De Сочи» с обедом или ужином
Прогулка на яхте класса люкс «Palma De Сочи» с обедом или ужином
Прогулка на яхте класса люкс «Palma De Сочи» с обедом или ужином
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Описание

Приглашаем Вас посетить гастрономическую прогулку по центру столицы на единственной в Москве яхте морского класса "Пальма де Сочи", которая славится своим современным дизайном и, конечно же, шикарной кухней.
Речной круиз на современной яхте по центру Москвы. Классический водный маршрут пройдет по самому центру мегаполиса, от популярного причала «Киевский вокзал», мимо достопримечательностей столицы: ЦПКиО им. Горького, памятника великому российскому императору Петру I, Московского Кремля и обратно.
На нижней палубе располагается ресторан, на верхней палубе –бар и третья палуба-Soundeck (lounge-зона) Уютные диваны, правильная расстановка столиков прекрасно подойдут и для светской беседы, и для романтического вечера при свечах.

Меню обеда/ужина (включено в стоимость билета с питанием):

  • Сет меню №1 - 2190 руб.
  • Салат из печённой свеклы с персиком, кедровым орехом и мягким сыром 125 гр.
  • Аранчини из цыпленка с картофелем Дофинуа и соусом Деми-Гласс 260 гр.
  • Пирожное Брауни с соленой карамелью 100 гр.

Напиток (на выбор): чай/ кофе/ бокал белого или красного вина:

  • Сет меню №2 - 2190 руб.
  • Салат из томатов с греческим сыром и прованским соусом 140 гр.
  • Мурманская треска с черным рисом и соусом Белое вино 250 гр.
  • Торт Шоколадно-ягодный с вишней 100 гр.

Напиток (на выбор): чай/ кофе/ бокал белого или красного вина:

  • Сет меню Вип №1 - 3290 руб.
  • Салат из свежих овощей с рукколой и ореховым соусом 240 гр.
  • Утиная ножка конфи с кус-кусом и цитрусовым соусом 280 гр.
  • Торт Манго-Маракуйя 100 гр.

Напиток (на выбор): чай/ кофе/ бокал белого или красного вина:

  • Сет меню Вип №2 - 3950 руб.
  • Мик-салат с тигровыми креветками и томатами Черри с кунжутной заправкой 180 гр.
  • Филе дорадо с печёными цукини под лаймовым соусом 240 гр.
  • Пирожное "Карамельно-ореховое" 80 гр.
Напиток (на выбор): чай/ кофе/ бокал белого или красного вина

Ответы на вопросы

Что входит
  • Прогулка на единственной в Москве яхте морского класса
  • Меню обеда/ужина включено в стоимость билета с питанием
Что не входит
  • Питание и напитки для билетов без питания
  • Трансфер от\до причала
Место начала и завершения?
Фрунзенская набережная
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 13:00, 17:00, 20:30
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты на борт, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
  • По распоряжению Правительства с 28 июня посещение нижней палубы теплохода возможно только при наличии QR-кода
  • Который подтверждает прохождение вакцинации от COVID-19
  • Факт перенесенного заболевания или наличие отрицательного ПЦР-теста
  • Сроком действия до 3 дней. Для посещения верхней палубы он не обязателен
  • Но количество мест ограничено. Для пассажиров без QR-кодов выделяется не более 50 мест в равном соотношении с теми
  • У кого код имеется
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 23 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
15
4
5
3
2
2
1
1
А
30 авг 2022
Прогулка слишком долгая стало скучно. Не было Музыки хотя в описании была. Просто ехать и смотреть утомительно. В других теплоходах был
Гид. А так в целом все чисто красиво
В
13 июля 2022
Нам понравилось. Хотя это все-таки скорее развлекательная поездка, а не экскурсия. Комфортно, есть возможность выбора палубы - закрытая нижняя или открытая верхняя. Чисто. В нашей поездке было всё - и солнце, и гроза с молниями, и даже предложение оаки и сердца какой - то незнакомой барышне под апплодисменты пассажиров)! Как уже выше писали, заказанные заранее сеты подаются позже заказов из меню, порции сетов тоже по-моему поменьше, - будущим пассажирам на заметку
Е
7 июля 2022
Как таковой экскурсии не было. Обозревали маршрут самостоятельно.
Л
14 июня 2022
Всё замечательно!
s
12 сен 2021
Очень понравилась. Хотела показать «на скорую руку» человеку Москву. ИДЕАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ!!! Выбрали время 20.30 - вечерняя Москва запомнится надолго. Обслуживание и кухня добавили положительных эмоций в прогулке. Спасибо
А
11 сен 2021
Новый чистый пароход, очень приличная еда
(заказывали ужин на сайте). Ужинали на нижней закрытой палубе, в перерывах поднимались на верхнюю палубу. Виды потрясающие, Окна большие. Гида нет, поэтому под тихую комфортную музыку наслаждались беседой и видами Москвы. Спасибо. Рекомендую.
V
25 авг 2021
В общем и целом, неплохо. Сервис ожидает быть лучше. Не помешало бы нанять больше официантов для более быстрого обслуживания.
s
18 авг 2021
Всё хорошо, но один официант не справлялся с заказами в ресторане. Он просто не успевал. Иногда проходил и не реагировал на гостей, которые его звали. Долго ждали заказы.
S
20 июля 2021
Речная прогулка с Палма Де Сочи
Не просто понравилась, а даже очень!
A
11 июля 2021
В 20:30 публика пришла очень разношерстная. От наряженных девчонок, как на вечеринку до мужчин в пляжных шортах, желающих выпить пива. Хорошие столики на самом верху яхты по удобству и виду. Внизу на 1 палубе никто не сидел в +30, через стекла плохо видно. Мы сидели на 2 палубе и к нам официант вообще не подходил, пока мы сами не подошли к барной стойке и взяли меню, потом сами подошли к официанту и попросили к нам подойти. Все неорганизованно, ощущение хаоса. Если хотите отметить какое-то событие на яхте, закажите индивидуальное путешествие. Никакой интимной обстановки там не будет. 3 звезды за то что виды с воды действительно красивые
А
17 июня 2021
Не пожалела, что выбрала данный катер и ужин в 20:30. были сомнения из-за отзывов. Брала с ужином. Сидели на нижней палубе, было тепло, уютно с ненавязчивой музыкой и сопровождением клипов на ТВ. При желании выходили на другие палубы. На верхней, конечно не комфортно, ветер. Люди были в пледах.
Экскурсии нет как таковой. Правильней называть прогулка на катере с ужином., но нам это и надо было. Публика достойная. Спокойно. Блюда по заказу меню приносили в порядке подачи, можете по меню чуть быстрее, чем выбранные сеты, а горячее с десертом ближе к концу поездки, но вполне достаточно времени до окончания прогулки, потому что брали ещё дополнительно по меню. Официанты бегают и оперативно работают, принося и убирая грязную посуду. Все везде чисто, уютно, достойно.
У дочери было др, попросила по возможности если есть вынести торт со свечкой, видимо не было. Сама не продумала этот момент. Рекомендую, доя таких случаев, иметь в запасе. Хотя одним вынесли со свечой фейерверком кусочек торта, чья свеча, может сами принесли, не знаю…
Пока ждали посадки, пришли намного заранее, так получилось, успела посмотреть те катера, между которыми выбирала, ничуть не пожалела о своём выборе. Лучший.
Спасибо организаторам, персоналу, капитану в плавном управлении. Не качает. Не укачивает.
Отдых удался. Спасибо.
И
15 июня 2021
В целом не стоит своих денег, отплыли с опозданием, но вернулись раньше чем должны были по расписанию - маршрут сократили. Ужин по сетам не соответствует заявленным:
по меню:
• Сет меню №1 — 2190 руб.
Салат из печённой свеклы с персиком, кедровым орехом и мягким сыром
Аранчини из цыпленка с картофелем Дофинуа и соусом Деми-Гласс
Пирожное Брауни с соленой карамелью
• Сет меню №2 — 2190 руб.
Салат из томатов с греческим сыром и прованским соусом
Мурманская треска с черным рисом и соусом
Торт Шоколадно-ягодный с вишней
ПО ФАКТУ: салат - недоцезарь (хлеб жареный в соусе с парой кусочков обычного томата, даже не черри), ризотто с подачей аля тётя Галя вальнула с половника в столовке, и гвоздь программы - изыск из изысков - пюрешка с котлеткой (определённо не Мурманская треска).
А
30 мая 2021
Красиво
U
10 мая 2021
На Palma de Сочи хорошо даже в плохую погоду. Закрытый нижний салон просторный, уютный и тёплый. Людей немного, все у окон на диванах. Обслуживают шустрые молодые официанты и официантка. Кухня отличная: разнообразие продуктов, изысканные вкусы, красивая сервировка и тяжёлая керамическая посуда. Атмосфера весьма укромная, хотя один стол празднует ДР, а за другим столом пара шабутных двойняшек. Никто никому не мешает. Элементы интерьера намекают на колониальный стиль. Это стильно. На верхней палубе сильнейший ветер - не посидишь. А на второй палубе есть стеклянный закрытый салон - здесь хороший обзор и нет других пассажиров. Хорошо, что Rivertickets продолжает сотрудничать с этим теплоходом и предлагать билеты с сытными обедами. Рекомендую это предложение!
П
7 мая 2021
Всегда мечтала посмотреть на Москву с воды. Выбор пал на теплоход Palma de Сочи. Теплоход отличный! красивый, удобный, можно пофотографироваться с пальмами на фоне Кремля и прочих бомбических видах Москвы) Очень понравилась еда, особенно чизкейки) И обслуживание на высоте! Рекомендую!
Ещё 8 отзывов

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