Проходите на борт нашей яхты класса люкс — мы отправляемся в путешествие по центру Москвы.
Эта экскурсия для тех, кто хочет совместить приятное с полезным — насладиться видами столицы и попробовать блюда от шеф-повара.
Наше путешествие стартует от причала Фрунзенская набережная, а далее Воробьевы горы, Храм Криста Спасителя, Московский кремль и высотка на Котельнической набережной.
Эта экскурсия для тех, кто хочет совместить приятное с полезным — насладиться видами столицы и попробовать блюда от шеф-повара.
Наше путешествие стартует от причала Фрунзенская набережная, а далее Воробьевы горы, Храм Криста Спасителя, Московский кремль и высотка на Котельнической набережной.
Ближайшие даты:
31
мая
мая
3
июн
июн
4
июн
июн
5
июн
июн
6
июн
июн
8
июн
июн
9
июн
июн
Ещё
даты
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Приглашаем Вас посетить гастрономическую прогулку по центру столицы на единственной в Москве яхте морского класса "Пальма де Сочи", которая славится своим современным дизайном и, конечно же, шикарной кухней.
Речной круиз на современной яхте по центру Москвы. Классический водный маршрут пройдет по самому центру мегаполиса, от популярного причала «Киевский вокзал», мимо достопримечательностей столицы: ЦПКиО им. Горького, памятника великому российскому императору Петру I, Московского Кремля и обратно.
На нижней палубе располагается ресторан, на верхней палубе –бар и третья палуба-Soundeck (lounge-зона) Уютные диваны, правильная расстановка столиков прекрасно подойдут и для светской беседы, и для романтического вечера при свечах.
Меню обеда/ужина (включено в стоимость билета с питанием):
- Сет меню №1 - 2190 руб.
- Салат из печённой свеклы с персиком, кедровым орехом и мягким сыром 125 гр.
- Аранчини из цыпленка с картофелем Дофинуа и соусом Деми-Гласс 260 гр.
- Пирожное Брауни с соленой карамелью 100 гр.
Напиток (на выбор): чай/ кофе/ бокал белого или красного вина:
- Сет меню №2 - 2190 руб.
- Салат из томатов с греческим сыром и прованским соусом 140 гр.
- Мурманская треска с черным рисом и соусом Белое вино 250 гр.
- Торт Шоколадно-ягодный с вишней 100 гр.
Напиток (на выбор): чай/ кофе/ бокал белого или красного вина:
- Сет меню Вип №1 - 3290 руб.
- Салат из свежих овощей с рукколой и ореховым соусом 240 гр.
- Утиная ножка конфи с кус-кусом и цитрусовым соусом 280 гр.
- Торт Манго-Маракуйя 100 гр.
Напиток (на выбор): чай/ кофе/ бокал белого или красного вина:
- Сет меню Вип №2 - 3950 руб.
- Мик-салат с тигровыми креветками и томатами Черри с кунжутной заправкой 180 гр.
- Филе дорадо с печёными цукини под лаймовым соусом 240 гр.
- Пирожное "Карамельно-ореховое" 80 гр.
Напиток (на выбор): чай/ кофе/ бокал белого или красного вина
Ежедневно в 13:00, 16:30, 19:30
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 96 раз на ближайшие дниЗабронировать экскурсию
Ответы на вопросы
- Что входит
- Прогулка на единственной в Москве яхте морского класса
- Меню обеда/ужина включено в стоимость билета с питанием
- Что не входит
- Питание и напитки для билетов без питания
- Трансфер от\до причала
- Место начала и завершения?
- Фрунзенская набережная
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 13:00, 16:30, 19:30Экскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 80 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 51 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Алиса
30 авг 2022
Прогулка слишком долгая стало скучно. Не было Музыки хотя в описании была. Просто ехать и смотреть утомительно. В других теплоходах был
Гид. А так в целом все чисто красиво
Гид. А так в целом все чисто красиво
T
Talantse
25 авг 2022
М
Мария
23 авг 2022
В
Виталий
13 июля 2022
Нам понравилось. Хотя это все-таки скорее развлекательная поездка, а не экскурсия. Комфортно, есть возможность выбора палубы - закрытая нижняя или открытая верхняя. Чисто. В нашей поездке было всё - и солнце, и гроза с молниями, и даже предложение оаки и сердца какой - то незнакомой барышне под апплодисменты пассажиров)! Как уже выше писали, заказанные заранее сеты подаются позже заказов из меню, порции сетов тоже по-моему поменьше, - будущим пассажирам на заметку
И
Инна
11 июля 2022
Е
ЕКАТЕРИНА
7 июля 2022
Как таковой экскурсии не было. Обозревали маршрут самостоятельно.
Л
Лариса
14 июня 2022
Всё замечательно!
М
Мария
11 мая 2022
K
Kvikki-0
6 мая 2022
s
smeshari
12 сен 2021
Очень понравилась. Хотела показать «на скорую руку» человеку Москву. ИДЕАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ!!! Выбрали время 20.30 - вечерняя Москва запомнится надолго. Обслуживание и кухня добавили положительных эмоций в прогулке. Спасибо
d
dobrotin
12 сен 2021
Е
Евгения
11 сен 2021
Новый чистый пароход, очень приличная еда
(заказывали ужин на сайте). Ужинали на нижней закрытой палубе, в перерывах поднимались на верхнюю палубу. Виды потрясающие, Окна большие. Гида нет, поэтому под тихую комфортную музыку наслаждались беседой и видами Москвы. Спасибо. Рекомендую.
(заказывали ужин на сайте). Ужинали на нижней закрытой палубе, в перерывах поднимались на верхнюю палубу. Виды потрясающие, Окна большие. Гида нет, поэтому под тихую комфортную музыку наслаждались беседой и видами Москвы. Спасибо. Рекомендую.
b
brush8d
1 сен 2021
A
Anton
28 авг 2021
V
Vladimir
25 авг 2021
В общем и целом, неплохо. Сервис ожидает быть лучше. Не помешало бы нанять больше официантов для более быстрого обслуживания.
Ещё 36 отзывов
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы
Групповые
Водные развлечения
Вечерние
Летние
Гастрономические
Романтические
Речные прогулки
На яхте
VIP-туры
С ужином
С обедом
Похожие туры из Москвы
Групповая
3 часа
Прогулка на панорамном теплоходе «Ривер Палас» по центру Москвы с обедом или ужином
Лучшие ракурсы столицы с воды и обед или ужин от шеф-повара
на причале «Сити-Экспоцентр»
Завтра
1 июня
2 июня
3 июня
4 780₽ за человека
Групповая
2.5 часа
«Огни небоскрёбов»: речная прогулка с обедом или ужином
Приятно провести время и насладиться панорамами столицы с воды
на причале «Киевский»
1 июня
2 июня
3 июня
4 июня
1 590₽ за человека
Групповая
2.5 часа
Прогулка на панорамном теплоходе «Ривер Лаунж» по центру Москвы
Главные достопримечательности столицы с воды и обед или ужин по желанию
на причале «Сити-Экспоцентр» (метро Выставочная)
Завтра
4 июня
5 июня
7 июня
3 690₽ за человека
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании