На карте Москвы все больше становится исторических названий. Не исключением стала и Божедомка. От нее в прямом смысле осталось одно название. Ушли в прошлое давшие название району "Божьи дома", исчезли улицы Старая и Новая Божедомка, но в памяти москвичей название района закрепилось с давних времен. На прогулке 👣 мы поговорим о событиях, людях и фактах, определивших исторический облик района.