На карте Москвы все больше становится исторических названий. Не исключением стала и Божедомка. От нее в прямом смысле осталось одно название. Ушли в прошлое давшие название району "Божьи дома", исчезли улицы Старая и Новая Божедомка, но в памяти москвичей название района закрепилось с давних времен. На прогулке 👣 мы поговорим о событиях, людях и фактах, определивших исторический облик района.
🚩 Начало: Перед Театром Российской Армии
🏁 Место завершения: Метро Достоевская
Что входит
Прогулка по улицам Достоевского
Сущевская
Селезневская
осмотр достопримечательностей.
Время проведения: по субботам с 11.00 до 13.00 и с 13.30 до 15.30
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 5 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.