Прогулка по Божедомке: люди, события, факты

Павел С.
Павел С. – Гид из Москвы
Прогулка по Божедомке: люди, события, факты
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Прогулка по Божедомке: люди, события, факты
Прогулка по Божедомке: люди, события, факты

Что вы увидите 🤩

  • Памятник Достоевскому
  • Церковь Пимена Великого в Новых Воротниках
  • Селезневские бани
На карте Москвы все больше становится исторических названий. Не исключением стала и Божедомка. От нее в прямом смысле осталось одно название. Ушли в прошлое давшие название району "Божьи дома", исчезли улицы Старая и Новая Божедомка, но в памяти москвичей название района закрепилось с давних времен. На прогулке 👣 мы поговорим о событиях, людях и фактах, определивших исторический облик района.
🚩 Начало: Перед Театром Российской Армии
🏁 Место завершения: Метро Достоевская
Что входит
  • Прогулка по улицам Достоевского
  • Сущевская
  • Селезневская
  • осмотр достопримечательностей.
Прогулка по Божедомке: люди, события, факты
Время проведения: по субботам с 11.00 до 13.00 и с 13.30 до 15.30
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 5 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Павел С.
Павел С.
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