Прогулка по Ивановской горке

Индивидуальная
Прогулка по Ивановской горке
Прогулка по Ивановской горке
Прогулка по Ивановской горке
Прогулка по Ивановской горке
Прогулка по Ивановской горке
Прогулка по Ивановской горке
Прогулка по Ивановской горке
Прогулка по Ивановской горке

Что вы можете увидеть 🤩

  • Церковь Всех Святых на Кулишках
  • Церковь Святителя Николая в Подкопаях
  • Церковь Трех Святителей на Кулишках
  • Церковь Живоначальной Троицы
  • Церковь Князя Владимира в Старых Садех
  • Иоанно-Предтеченский монастырь
  • Палаты думного дьяка Украинцева
  • Ночлежный дом Ярошенко с трактиром "Каторга"
  • Церковь Рожлества Пресвятой Богородицы на Стрелке
  • Дом-мастерская И. И. Левитана
  • Особняк Морозовых
  • Евангелический лютеранский собор апостолов Петра и Павла
  • Московская хоральная синагога
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Ивановская горка-один из московских холмов, уникальное место в Белом городе, сохранившее в себе и древние церкви, и замечательный Ивановский монастырь с удивительной историей, и боярские палаты XVII века, и лютеранский храм, и главную московскую синагогу, и воспетую Гиляровским Хитровку.
Уникальность Ивановской горки в том, что здесь до наших дней сохранился первозданный рельеф древнего ландшафта, рождённый речкой Рачкой.
Большой перепад высот живописных холмистых участков создаёт неповторимое впечатление. Недаром великий князь Василий I устроил здесь свою загородную резиденцию.
В ходе нашей прогулки вы узнаете историю особняка, откуда ушла на фронт Зоя Космодемьянская, где находились студии "Диафильм" и "Госмузиздат", в каком детском саду снимался фильм "Усатый нянь" 1977 года и где находился штаб левых эсеров в 1918 году.
В ходе нашей экскурсии мы увидим уникальный и полузаброшенный памятник конструктивизма 1931 года-общежитие МГЛУ, бывшее общежитие Коммунистического Университета Национальных Меньшинств Запада имени Мархлевского.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
Где начинаем и завершаем?
Начало: Метро Китай-город выход номер 8 на улицу Солянка
Завершение: Малый Ивановский переулок дом 2 строение 33
Когда и сколько длится
Когда: По Воскресеньям в 11:00, 12:00, 13:00
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

По Воскресеньям в 11:00, 12:00, 13:00

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