Что вы можете увидеть 🤩

Ивановская горка-один из московских холмов, уникальное место в Белом городе, сохранившее в себе и древние церкви, и замечательный Ивановский монастырь с удивительной историей, и боярские палаты XVII века, и лютеранский храм, и главную московскую синагогу, и воспетую Гиляровским Хитровку.

Уникальность Ивановской горки в том, что здесь до наших дней сохранился первозданный рельеф древнего ландшафта, рождённый речкой Рачкой.

Большой перепад высот живописных холмистых участков создаёт неповторимое впечатление. Недаром великий князь Василий I устроил здесь свою загородную резиденцию.

В ходе нашей прогулки вы узнаете историю особняка, откуда ушла на фронт Зоя Космодемьянская, где находились студии "Диафильм" и "Госмузиздат", в каком детском саду снимался фильм "Усатый нянь" 1977 года и где находился штаб левых эсеров в 1918 году.

В ходе нашей экскурсии мы увидим уникальный и полузаброшенный памятник конструктивизма 1931 года-общежитие МГЛУ, бывшее общежитие Коммунистического Университета Национальных Меньшинств Запада имени Мархлевского.