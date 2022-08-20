Приглашаем вас на атмосферную теплоходную прогулку по Москве-реке. Вы с комфортом расположитесь на дизайнерском судне «Волна» вместимостью до 150 пассажиров, полюбуетесь видами столицы и интерьерами, которые напомнят о французском Провансе. А в дополнение сможете заказать закуски или обед в ресторане на крытой палубе.

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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

По Москве-реке на стильном теплоходе. Наслаждаться речной прохладой вы будете на борту дизайнерского теплохода «Волна» вместимостью дол 150 пассажиров. Обновленный интерьер судна в стиле Прованс добавит прогулке романтической атмосферы и вдохновит вас на интересные фото.

Лучшие ракурсы города. Теплоход проплывет от парка Горького до парка «Зарядье» и обратно, через Киевский вокзал — такой маршрут позволит вам оценить панорамы блистательной Москвы. Вы увидите Воробьевы горы с канатной дорогой, Парящий мост, Московский Кремль, собор Василия Блаженного, храм Христа Спасителя, памятник Петру Великому и другие достопримечательности.

Изысканный ужин (по желанию). В ресторане на крытой палубе теплохода вы сможете заказать аппетитные закуски и различный напитки. Также в ресторане есть премиальное меню с незаурядной подачей блюд.

Организационные детали