Речной круиз по Москве-реке с просмотром главных достопримечательностей 🏛️ столицы ⭐️. Приятным дополнением к данной прогулке 👣 станет для Вас меню — невероятно сочный бургер со свежайшей булочкой, ароматной начинкой, хрустящим картофелем фри и безалкогольным напитком, или бокал прохладного пенного пива с гренками и луковыми кольцами. Сеты уже включены в стоимость билета. Выбрать понравившийся Вы сможете при покупке билета.

Теплоход «Радость» (М150)

Двухпалубный комфортабельный прогулочный теплоход «Радость» (М150), на просторной нижней палубе которого, после реконструкции, оборудованы ресторан и бар 🍹. Здесь гостям предложат разместиться за столиками с рассадкой соответствующей количеству гостей. Так же можно подняться на верхнюю прогулочную палубу и полюбоваться видами Москвы. На теплоходе установлено современное оборудование (кондиционеры, свет, звук и т. д. ). На камбузе находится кухня 🥧 полного цикла, позволяющая шеф-повару создавать изысканные блюда.

Меню включенное в стоимость билета (один сет на выбор)

Сет №1

Чесночные гренки с сырным соусом;

Хрустящие луковые кольца в панировке с томатным соусом;

Разливное пиво 0, 5 л.

Сет №2

Бургер с куриной котлетой и сыром чеддер;

Картофель фри;

Кока-кола 0, 5 л.

Маршрут речной прогулки:

Причал «Киевский вокзал» (посадка и высадка)

Площадь Европы

Новодевичий монастырь

МГУ им. М. В. Ломоносова

Стадион «Лужники»

Воробьёвы горы

Малый причал ЦПКиО им. Горького (посадка и высадка)

Нескучный сад

Крымский мост

Памятник Петру Первому

Храм Христа Спасителя

Московский Кремль

Собор Василия Блаженного

Ландшафтный парк 🌳 «Зарядье»

Парящий мост

Высотка на Котельнической набережной

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