Речной круиз по Москве-реке с просмотром главных достопримечательностей 🏛️ столицы ⭐️. Приятным дополнением к данной прогулке 👣 станет для Вас меню — невероятно сочный бургер со свежайшей булочкой, ароматной начинкой, хрустящим картофелем фри и безалкогольным напитком, или бокал прохладного пенного пива с гренками и луковыми кольцами. Сеты уже включены в стоимость билета. Выбрать понравившийся Вы сможете при покупке билета.
Теплоход «Радость» (М150)
Двухпалубный комфортабельный прогулочный теплоход «Радость» (М150), на просторной нижней палубе которого, после реконструкции, оборудованы ресторан и бар 🍹. Здесь гостям предложат разместиться за столиками с рассадкой соответствующей количеству гостей. Так же можно подняться на верхнюю прогулочную палубу и полюбоваться видами Москвы. На теплоходе установлено современное оборудование (кондиционеры, свет, звук и т. д. ). На камбузе находится кухня 🥧 полного цикла, позволяющая шеф-повару создавать изысканные блюда.
Меню включенное в стоимость билета (один сет на выбор)
Сет №1
- Чесночные гренки с сырным соусом;
- Хрустящие луковые кольца в панировке с томатным соусом;
- Разливное пиво 0, 5 л.
Сет №2
- Бургер с куриной котлетой и сыром чеддер;
- Картофель фри;
- Кока-кола 0, 5 л.
Маршрут речной прогулки:
- Причал «Киевский вокзал» (посадка и высадка)
- Площадь Европы
- Новодевичий монастырь
- МГУ им. М. В. Ломоносова
- Стадион «Лужники»
- Воробьёвы горы
- Малый причал ЦПКиО им. Горького (посадка и высадка)
- Нескучный сад
- Крымский мост
- Памятник Петру Первому
- Храм Христа Спасителя
- Московский Кремль
- Собор Василия Блаженного
- Ландшафтный парк 🌳 «Зарядье»
- Парящий мост
- Высотка на Котельнической набережной
Важная информация:
- При оплате «постпей» принимаются только наличные.
- Осмотр достопримечательностей на маршруте только с палубы теплохода, без посещения.
- Дети до 6 лет без питания допускаются бесплатно.