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Прогулка по Москве-реке с питанием от малого причала «ЦПКиО им. Горького»

4.3
7 отзывов
Теплоход
Теплоход – Гид из Москвы
Речной круиз по Москве-реке на белоснежных теплоходах, с просмотром самых главных достопримечательностей 🏛️ Москвы и включённым питанием (2 сета на выбор).
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  • 🎫Онлайн билеты
  • 👥Групповая
  • 🔭Обзорная
  • 🌇Подходит для вечера
  • 👣Пешеходная

  • 1 190 ₽ за человека

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Прогулка по Москве-реке с питанием от малого причала «ЦПКиО им. Горького»

Что вы увидите

  • Площадь Европы
  • Новодевичий монастырь
  • МГУ им. М. В. Ломоносова
  • Стадион «Лужники»
  • Воробьёвы горы
  • Малый причал ЦПКиО им. Горького
  • Нескучный сад
  • Крымский мост
  • Памятник Петру Первому
  • Храм Христа Спасителя
  • Московский Кремль
  • Собор Василия Блаженного
  • Ландшафтный парк «Зарядье»
  • Парящий мост
  • Высотка на Котельнической набережной
  • Причал «Большой Устьинский мост»
Речной круиз по Москве-реке с просмотром главных достопримечательностей 🏛️ столицы ⭐️. Приятным дополнением к данной прогулке 👣 станет для Вас меню — невероятно сочный бургер со свежайшей булочкой, ароматной начинкой, хрустящим картофелем фри и безалкогольным напитком, или бокал прохладного пенного пива с гренками и луковыми кольцами. Сеты уже включены в стоимость билета. Выбрать понравившийся Вы сможете при покупке билета.
Теплоход «Радость» (М150)
Двухпалубный комфортабельный прогулочный теплоход «Радость» (М150), на просторной нижней палубе которого, после реконструкции, оборудованы ресторан и бар 🍹. Здесь гостям предложат разместиться за столиками с рассадкой соответствующей количеству гостей. Так же можно подняться на верхнюю прогулочную палубу и полюбоваться видами Москвы. На теплоходе установлено современное оборудование (кондиционеры, свет, звук и т. д. ). На камбузе находится кухня 🥧 полного цикла, позволяющая шеф-повару создавать изысканные блюда.
Меню включенное в стоимость билета (один сет на выбор)
Сет №1
  • Чесночные гренки с сырным соусом;
  • Хрустящие луковые кольца в панировке с томатным соусом;
  • Разливное пиво 0, 5 л.
Сет №2
  • Бургер с куриной котлетой и сыром чеддер;
  • Картофель фри;
  • Кока-кола 0, 5 л.

Маршрут речной прогулки:

  • Причал «Киевский вокзал»
  • Площадь Европы
  • Новодевичий монастырь
  • МГУ им. М. В. Ломоносова
  • Стадион «Лужники»
  • Воробьёвы горы
  • Малый причал ЦПКиО им. Горького (посадка и высадка)
  • Нескучный сад
  • Крымский мост
  • Памятник Петру Первому
  • Храм Христа Спасителя
  • Московский Кремль
  • Собор Василия Блаженного
  • Ландшафтный парк 🌳 «Зарядье»
  • Парящий мост
  • Высотка на Котельнической набережной

Важная информация:

  • При оплате «постпей» принимаются только наличные.
  • Осмотр достопримечательностей на маршруте только с палубы теплохода, без посещения.
  • Дети до 6 лет без питания допускаются бесплатно.
Что входит
  • Место за столиком в кафе-баре или на открытой палубе
  • Один из 2-х аппетитных сетов (на выбор)
Что не входит
  • Услуги гида
  • Еда и напитки, не включенные в выбранный сет
Начало и место завершения
🚩 Малый причал «ЦПКиО им. Горького»

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  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 0% возврат, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Теплоход
Теплоход
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7 отзывов оставили туристы

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