Маргарита проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Знаковые и неожиданные места — с необычного ракурса

Мы отправимся гулять 👣 по улицам и переулкам в самом центре Москвы, будем искать уголки города, запечатленные на шедеврах русских художников. Вы полюбуетесь Меншиковой башней, домом Юшкова и доходным домом, напоминающим дворец. На Сретенском и Рождественском бульварах увидите два монастыря, побываете на Театральной, Красной и Арбатской площадях. А еще мы, конечно, заглянем в «Московский дворик» Поленова, где жизнь и по сей день будто немного остановилась.

Московские сюжеты с полотен

Москва достанет для вас из своей старинной шкатулки множество секретов. Например, вы узнаете:

Как Александра Меншикова наказали за его дерзость;

Где Василий Перов написал пронзительную картину «Тройка» и какая печальная история 📖 с ней связана;

Как Сила Сандунов открыл знаменитые бани, обошел козни дворцовых интриганов и женился на своей возлюбленной Елизавете Урановой;

Почему прямо на Красной площади вырыли ров с водой, а также где в Москве 17 века можно было встретить льва и даже слона;

Какие скрытые символы и идеи зашифровал Василий Суриков на полотне «Утро стрелецкой казни». На месте событий мы разберемся во всём по порядку.

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