Маргарита проводит ещё 1 экскурсию

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Прогулка по Москве «в компании» художников

Увидеть места с известных картин, услышать любопытные истории и вдохновиться стариной

Маргарита
Маргарита – Гид из Москвы
Финансовый центр, город 🏙️ возможностей, иногда циничный и вечно спешащий...

На этой экскурсии 🧭 я познакомлю вас с другим городом — с моей старушкой Москвой.

А помогут в этом русские художники.

На арт-прогулке по тихим переулкам и главным площадям вы поймете, почему живописцы покидали столичный Петербург и отправлялись за вдохновением в размеренную патриархальную Москву.
Задать вопросОбычно отвечает за 58 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 2 600 ₽ за экскурсию

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Прогулка по Москве «в компании» художников
Прогулка по Москве «в компании» художников

Что вас ожидает

Знаковые и неожиданные места — с необычного ракурса
Мы отправимся гулять 👣 по улицам и переулкам в самом центре Москвы, будем искать уголки города, запечатленные на шедеврах русских художников. Вы полюбуетесь Меншиковой башней, домом Юшкова и доходным домом, напоминающим дворец. На Сретенском и Рождественском бульварах увидите два монастыря, побываете на Театральной, Красной и Арбатской площадях. А еще мы, конечно, заглянем в «Московский дворик» Поленова, где жизнь и по сей день будто немного остановилась.

Московские сюжеты с полотен
Москва достанет для вас из своей старинной шкатулки множество секретов. Например, вы узнаете:

  • Как Александра Меншикова наказали за его дерзость;
  • Где Василий Перов написал пронзительную картину «Тройка» и какая печальная история 📖 с ней связана;
  • Как Сила Сандунов открыл знаменитые бани, обошел козни дворцовых интриганов и женился на своей возлюбленной Елизавете Урановой;
  • Почему прямо на Красной площади вырыли ров с водой, а также где в Москве 17 века можно было встретить льва и даже слона;
  • Какие скрытые символы и идеи зашифровал Василий Суриков на полотне «Утро стрелецкой казни». На месте событий мы разберемся во всём по порядку.

Организационные детали

  • На экскурсии 🧭 мы проедем одну станцию метро 🚇. Для экономии времени лучше купить билет 🎫 заранее.
  • Перед финальным пунктом маршрута по желанию можно зайти в кофейню, купить чай/кофе и выпечку с собой (оплачивается дополнительно, около 350-400 руб. )
Начало и место завершения
🚩 в районе метро Чистые пруды
Прогулка по Москве «в компании» художников
Прогулка по Москве «в компании» художников
Прогулка по Москве «в компании» художников
Прогулка по Москве «в компании» художников
Прогулка по Москве «в компании» художников
Прогулка по Москве «в компании» художников
Прогулка по Москве «в компании» художников
Прогулка по Москве «в компании» художников
Прогулка по Москве «в компании» художников
Прогулка по Москве «в компании» художников
Прогулка по Москве «в компании» художников
Прогулка по Москве «в компании» художников

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Маргарита
Маргарита
Меня зовут Маргарита, и я настоящий и преданный фанат Москвы. Я достаточно много путешествую, но Москва на протяжении многих лет всё же остаётся моим любимым городом. И мне бы очень хотелось поделиться этой любовью со всеми. Помочь вам проникнуться атмосферой Москвы или, возможно, увидеть столицу в новом свете. По образованию я культуролог, очень люблю и горжусь своей alma mater (МГУ им. М. В. Ломоносова), поэтому не удивляйтесь, если на экскурсиях я периодически буду вставлять студенческие байки об истории университета и его знаменитых выпускниках) До встречи!
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Маргарита проводит ещё 1 экскурсию

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