Маргарита проводит ещё 1 экскурсию

Знаковые и неожиданные места — с необычного ракурса Мы отправимся гулять 👣 по улицам и переулкам в самом центре Москвы, будем искать уголки города, запечатленные на шедеврах русских художников. Вы полюбуетесь Меншиковой башней, домом Юшкова и доходным домом, напоминающим дворец. На Сретенском и Рождественском бульварах увидите два монастыря, побываете на Театральной, Красной и Арбатской площадях. А еще мы, конечно, заглянем в «Московский дворик» Поленова, где жизнь и по сей день будто немного остановилась.
Московские сюжеты с полотен Москва достанет для вас из своей старинной шкатулки множество секретов. Например, вы узнаете:
Как Александра Меншикова наказали за его дерзость;
Где Василий Перов написал пронзительную картину «Тройка» и какая печальная история 📖 с ней связана;
Как Сила Сандунов открыл знаменитые бани, обошел козни дворцовых интриганов и женился на своей возлюбленной Елизавете Урановой;
Почему прямо на Красной площади вырыли ров с водой, а также где в Москве 17 века можно было встретить льва и даже слона;
Какие скрытые символы и идеи зашифровал Василий Суриков на полотне «Утро стрелецкой казни». На месте событий мы разберемся во всём по порядку.
Организационные детали
На экскурсии 🧭 мы проедем одну станцию метро 🚇. Для экономии времени лучше купить билет 🎫 заранее.
Перед финальным пунктом маршрута по желанию можно зайти в кофейню, купить чай/кофе и выпечку с собой (оплачивается дополнительно, около 350-400 руб. )
Начало и место завершения
🚩 в районе метро Чистые пруды
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Меня зовут Маргарита, и я настоящий и преданный фанат Москвы. Я достаточно много путешествую, но Москва на протяжении многих лет всё же остаётся моим любимым городом. И мне бы очень хотелось поделиться этой любовью со всеми. Помочь вам проникнуться атмосферой Москвы или, возможно, увидеть столицу в новом свете. По образованию я культуролог, очень люблю и горжусь своей alma mater (МГУ им. М. В. Ломоносова), поэтому не удивляйтесь, если на экскурсиях я периодически буду вставлять студенческие байки об истории университета и его знаменитых выпускниках) До встречи!