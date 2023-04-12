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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Самый необычный район Москвы. Село Всехсвятское. Горо-сад и кварталы дачных домиков среди вековых деревьев.
станция метро «Сокол» и сквер Арбатец:
- 100-летняя пожарная каланча и два дома сталинского ампира, как символ Ленинградского Шоссе.
- Каро Алабян.
на какой дом в 1935 году упал самый большой самолёт и как имя Ленина спасло посёлок от сноса в 1979 году
Это пешеходная экскурсия. одеваемся по погоде. Проводится только на русском языке, с радиогидом и накладными наушниками.
по расписанию.
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: станция метро Сокол, выход 1Завершение: ул. Алабяна
- Когда и сколько длится?
- Когда: по расписанию.Экскурсия длится около 2 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
- Важная информация
- Это пешеходная экскурсия. одеваемся по погоде. Проводится только на русском языке
- С радиогидом и накладными наушниками
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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