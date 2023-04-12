Самый необычный район Москвы. Село Всехсвятское. Горо-сад и кварталы дачных домиков среди вековых деревьев.

станция метро «Сокол» и сквер Арбатец:

100-летняя пожарная каланча и два дома сталинского ампира, как символ Ленинградского Шоссе.

Каро Алабян.

на какой дом в 1935 году упал самый большой самолёт и как имя Ленина спасло посёлок от сноса в 1979 году

Это пешеходная экскурсия. одеваемся по погоде. Проводится только на русском языке, с радиогидом и накладными наушниками.