Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

Район Дорогомилово способен удивить не только туристов, но и местных жителей. Я расскажу, как из подмосковного села это место выросло до элитного района и откуда пошло выражение «Дорого, да мило!». Вы увидите памятники архитектуры разных эпох, прочитаете фасады, заглянете в одну из «семи сестер» и насладитесь живописными набережными Москвы-реки. А в итоге в вашем списке любимых столичных мест появится новый фаворит.

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Описание

Что вас ожидает

Архитектурные хиты Дорогомилова

Киевский вокзал. Начнем прогулку от здания вокзала. Я расскажу об его эволюции от сруба к памятнику архитектуры, объясню, почему здание построено в триумфальной, ампирной стилистике, и открою, какой метафорический смысл имеют панно, барельефы и скульптуры на его фасаде.

Звездный дом. Потом мы увидим дом с конспиративными квартирами. Вы узнаете, почему его строили больше 10 лет, в каких фильмах он снимался и кто из известных людей в нем жил.

Сталинская высотка. Вы окажетесь внутри высотки с роскошными интерьерами, картинами известных художников и уникальной интерактивной диорамой «Москва — столица СССР». Я познакомлю вас как с официальной историей строительства, так и с легендами о последней из «семи сестер». По желанию можно посетить панорамный ресторан, расположенный на высоте более 100 метров, выпить кофе, перекусить и полюбоваться Москвой с высоты.

«Похищение Европы». На прогулке мы познакомимся не только с архитектурой зданий, но и с атмосферой района. Вы увидите самое масштабное абстрактное скульптурное сооружение города. И узнаете, героя какого древнегреческого мифа скульптор изобразил в виде снопа переплетающихся серебристых труб.

Мосты. Мост, по которому входил в Москву Наполеон, переехавший мост для поцелуев и первый метромост пережили многое на своем веку. И я вам об этом, конечно, расскажу. А где мосты, там и набережные с потрясающими панорамами и эффектными кадрами. Воробьевы горы, небоскребы Москва-Сити, Белый дом и другие достопримечательности предстанут перед вами во всей красе. А для полноты картины я добавлю интересные факты о них.

Причал. После посещения гостиницы «Украина» спустимся к причалу на набережной Тараса Шевченко. На разных её участках царит совершенно разная атмосфера: открыточные виды советской столицы и остатки фабричных корпусов дореволюционной России. После экскурсии можно самостоятельно отправиться в путешествие по Москве-реке.

Организационные детали

Напитки и еда не входят в стоимость экскурсии и оплачиваются отдельно.