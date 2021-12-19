Прогулка по центральному маршруту на теплоходах "Снегири" и "Москва"

Приглашаем вас на борт наших теплоходов "Снегири" и "Москва"

4
2 отзыва
В группе
до 30 чел.
Приглашаем вас на борт наших теплоходов «Снегири» и «Москва».

С нами вы отправитесь в небольшое путешествие по центру Москвы.

Вы увидите все главные достопримечательности столицы — Московский кремль, памятник Петру I, Собор Василию Блаженному.

Вы не только увидите, но и узнаете интересные факты от опытного гида.

Также вы можете заказать на ланч пиццу и пообедать с видом на Москву.
Прогулка по центральному маршруту на теплоходах "Снегири" и "Москва"
Прогулка по центральному маршруту на теплоходах "Снегири" и "Москва"
Прогулка по центральному маршруту на теплоходах "Снегири" и "Москва"
Прогулка по центральному маршруту на теплоходах "Снегири" и "Москва"
Прогулка по центральному маршруту на теплоходах "Снегири" и "Москва"
Прогулка по центральному маршруту на теплоходах "Снегири" и "Москва"
Прогулка по центральному маршруту на теплоходах "Снегири" и "Москва"

Что вы увидите 🤩

  • Парящий мост Парка «Зарядье»
  • Московский Кремль
  • Собор Василия Блаженного
  • Храм Христа Спасителя
  • Памятник Петру
  • Министерство Обороны и др.
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Прогулка на комфортабельных теплоходах «Снегири» и «Москва» центру Москвы
Посмотреть на архитектурные жемчужины и уютные парки Москвы под непривычным, новым углом, комфортнее всего сидя на борту теплоходов «Снегири» и «Москва». Речная прогулка по водной магистрали столицы в компании друзей и близких, придадут неповторимую атмосферу и запомнятся надолго.

Особенности теплоходов

«Снегири» — серия из четырех пассажирских речных судов-катамаранов, построенных в 2015-2017. Теплоходы предназначены для работы на Москве- реке.
«Москва» — пассажирский двухпалубный теплоход, предназначенный для транспортно-экскурсионных перевозок пассажиров на внутригородских и пригородных линиях. Суда данного типа — самая массовая серия прогулочных судов в России.
Гости теплоходов могут размещаться в закрытом салоне на главной палубе с большими обзорными окнами, комфортная температура здесь поддерживается климатической системой, либо на открытой палубе, над кормовой частью которой оборудован тент для защиты от осадков, носовая часть полностью открыта. Для удобства пассажиров на теплоходах оборудованы туалеты.
На открытой палубе теплохода работает опытный историк-экскурсовод, звучит приятная музыка, на нижней палубе зона отдыха с мягкими диванами и столиками, в течение всей прогулки работает бар с широким ассортиментом снеков, закусок и напитков.
Можно заказать ланч. В меню: пицца «Маргарита» или «Пепперони» 1/4, 26 см; напиток на выбор (чай черный или зеленый, сок (200 мл), газированный напиток (300 мл)).

Организационные детали

  • Маршрут круговой, вы можете произвести посадку на любом причале и совершить прогулку по полному маршруту с возвращением на причал посадки. Работа экскурсовода начинается от причала «Новоспасский мост» до причала «Воробьевы горы». Вне зависимости от места посадки, вы сможете прослушать всю экскурсию.
  • На причал необходимо приходить заблаговременно – не менее, чем за 10 мин до отправления теплохода в рейс. Посадка заканчивается за 5 минут до времени, указанного в билете.
  • Дети до 6 лет допускаются бесплатно, если не занимают отдельное место.
  • В связи с погодными или иными организационными вопросами перевозчик оставляет за собой право отменить или перенести рейс. В день прогулки пассажиру необходимо перезвонить по телефону, указанному в билете, для уточнения расписания рейсов.
  • Перевозчик не несет ответственности за сохранность имущества пассажира во время его нахождения на теплоходе.
  • Перевозчик допускает на борт пассажиров с колясками и велосипедами, с детским питанием (для детей не старше 2-х лет).
  • Перевозчик оставляет за собой право произвести замену теплохода.
  • На борт теплохода не допускаются пассажиры в состоянии алкогольного/наркотического опьянения, с животными, имеющие при себе оружие и/или пиротехнические изделия, кальяны.

На Ваш выбор предлагается два варианта прогулки:

  • Часовая прогулка от причала «Новоспасский мост» до причала «Воробьевы горы» или от «Воробьевых гор» до «Новоспасского моста». Прогулка охватывает весь центр Москвы. Без возвращения на причал отправления.
  • Двухчасовая прогулка от причала «Новоспасский мост» до причала «Воробьевы горы с возвращением обратно в точку отправления. Посадка на эту прогулку возможна на любом из указанных причалов: «Новоспасский мост», «Устьинский мост», «Воробьевы горы», «ЦПКиО им. М. Горького». Теплоход для посадки и высадки пассажиров подходит по расписанию.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсовод
  • Кондиционер
  • Аудиосистема
  • WC.
Что не входит
  • Фотограф
  • Еда и напитки в ресторан-баре.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Причал «Новоспасский мост»
Завершение: На выбор
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно с 12:30, отправление каждые 30 минут
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
  • Маршрут круговой, вы можете произвести посадку на любом причале и совершить прогулку по полному маршруту с возвращением на причал посадки. Работа экскурсовода начинается от причала «Новоспасский мост» до причала «Воробьевы горы». Вне зависимости от места посадки, вы сможете прослушать всю экскурсию.
  • На причал необходимо приходить заблаговременно – не менее, чем за 10 мин до отправления теплохода в рейс. Посадка заканчивается за 5 минут до времени, указанного в билете.
  • Дети до 6 лет допускаются бесплатно, если не занимают отдельное место.
  • В связи с погодными или иными организационными вопросами перевозчик оставляет за собой право отменить или перенести рейс. В день прогулки пассажиру необходимо перезвонить по телефону, указанному в билете, для уточнения расписания рейсов.
  • Перевозчик не несет ответственности за сохранность имущества пассажира во время его нахождения на теплоходе.
  • Перевозчик допускает на борт пассажиров с колясками и велосипедами, с детским питанием (для детей не старше 2-х лет).
  • Перевозчик оставляет за собой право произвести замену теплохода.
  • На борт теплохода не допускаются пассажиры в состоянии алкогольного/наркотического опьянения, с животными, имеющие при себе оружие и/или пиротехнические изделия, кальяны.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно с 12:30, отправление каждые 30 минут

Отзывы от туристов

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