Приглашаем на речную прогулку по Москве-реке на двухпалубном теплоходе «Москва» с просмотром праздничного фейерверка «Салюты России».
Яркие вспышки огня, сотни разноцветных пышущих искр, создающие яркое праздничное настроение — не упустите свой шанс и отправляйтесь в этот удивительный вечерний речной круиз, чтобы окунуться в атмосферу праздника и волшебства!
Яркие вспышки огня, сотни разноцветных пышущих искр, создающие яркое праздничное настроение — не упустите свой шанс и отправляйтесь в этот удивительный вечерний речной круиз, чтобы окунуться в атмосферу праздника и волшебства!
Ближайшие даты:
Время начала: 19:50
Что вас ожидает:
- Дом музыки
- Краснохолмский мост
- Высотка на Котельнической набережной
- Парящий мост парка Зарядье
- Ландшафтный парк «Зарядье»
- Собор Василия Блаженного
- Московский Кремль
- Московский театр эстрады
- Храм Христа Спасителя
- Памятник Петру Первому
- Парк искусств «Музеон»
- Парк Горького
- Пушкинский (Андреевский мост)
Описание экскурсии
Речная прогулка по центру Москвы с просмотром фейерверка — это незабываемое событие, которое стоит испытать хотя бы один раз в жизни. Представьте себя на двухпалубном теплоходе, вокруг вас красивейшая ночная столица, огни города, переливающиеся отражения на воде… И внезапно начинается фейерверк! Вас ждут самые главные достопримечательности Москвы:
- Парящий мост парка Зарядье;
- Московский Кремль;
- Собор Василия Блаженного;
• Храм Христа Спасителя. Меню ужина:
- горячее блюдо — шашлык куриный (220 г);
- салат «Юнга» (капуста с корейской морковью) (100 г);
- лаваш (50 г), кетчуп (50 г);
- десерт шоколад «Мерси» (25 г);
• напиток на выбор: чай черный или зеленый (300 мл). Важно знать:
- билет действует на прогулку на теплоходе длительностью 2 часа 15 минут по Москве-реке;
- посадка на борт открывается за 10 минут до начала рейса;
- детских билетов в одном билете не может быть больше чем взрослых;
- можно приносить с собой алкогольные напитки с чеком из магазина (кроме пенных напитков), приносить свои продукты питания на борт не разрешается;
- обязательное оформление детского посадочного билета для детей до 6 лет!
Ежедневно до 4 сентября в 21:45
Выбрать дату
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 19 раз на ближайшие дниЗабронировать эту экскурсию
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Детский (с 6 до 12 лет) без питания
|790 ₽
|Взрослый (12+) без питания
|1 290 ₽
|Билет с ужином
|2 080 ₽
|Детский посадочный (с 0 до 6 лет)
|10 ₽
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дом музыки
- Краснохолмский мост
- Высотка на Котельнической набережной
- Парящий мост парка Зарядье
- Ландшафтный парк «Зарядье»
- Собор Василия Блаженного
- Московский Кремль
- Московский театр эстрады
- Храм Христа Спасителя
- Памятник Петру Первому
- Парк искусств «Музеон»
- Парк Горького
- Пушкинский (Андреевский мост)
Что включено
- Виды ночного города
- Ужин (при покупке билета с ужином)
- Салют с борта теплохода
Что не входит в цену
- Проезд до/от места отправления
- Напитки и еда в баре
Место начала и завершения?
Причал «Новоспасский Мост»
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно до 4 сентября в 21:45
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 150 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Б
Борис
21 сен 2022
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы
Похожие экскурсии из Москвы
Групповая
5 часов
Групповая экскурсия по Москве: от Красной площади до Москва-сити
Погрузитесь в историю и культуру Москвы, пройдя по Красной площади и осмотрев знаковые места столицы в комфортной группе до 25 человек
Начало: У метро Площадь Революции или Театральная
Расписание: в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:30
Сегодня в 11:30
13 июня в 11:30
1 500₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Прогулка на индивидуальном катере по центру Москвы
Начало: Москва, ул. Коломенская 2 (м. «Нагатинский затон»)
Расписание: Ежедневно с 9:00 до 22:30
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
24 000₽ за всё до 7 чел.
Аудиогид
1 час 12 минут
Речная прогулка по центру Москвы от причала Китай-город до причала Киевский
Начало: Причал «Китай-город/Устьинский»
Расписание: Ежедневно с 11:30 до 21:07
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 550₽ за человека