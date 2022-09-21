Прогулка по центру Москвы с просмотром фейерверка «Салюты России»

Приглашаем на речную прогулку по Москве-реке на двухпалубном теплоходе «Москва» с просмотром праздничного фейерверка «Салюты России».

Яркие вспышки огня, сотни разноцветных пышущих искр, создающие яркое праздничное настроение — не упустите свой шанс и отправляйтесь в этот удивительный вечерний речной круиз, чтобы окунуться в атмосферу праздника и волшебства!
4
1 оценка
Прогулка по центру Москвы с просмотром фейерверка «Салюты России»
Прогулка по центру Москвы с просмотром фейерверка «Салюты России»
Прогулка по центру Москвы с просмотром фейерверка «Салюты России»
Ближайшие даты:
Время начала: 19:50

Что вас ожидает:

  • Дом музыки
  • Краснохолмский мост
  • Высотка на Котельнической набережной
  • Парящий мост парка Зарядье
  • Ландшафтный парк «Зарядье»
  • Собор Василия Блаженного
  • Московский Кремль
  • Московский театр эстрады
  • Храм Христа Спасителя
  • Памятник Петру Первому
  • Парк искусств «Музеон»
  • Парк Горького
  • Пушкинский (Андреевский мост)

Описание экскурсии

Речная прогулка по центру Москвы с просмотром фейерверка — это незабываемое событие, которое стоит испытать хотя бы один раз в жизни. Представьте себя на двухпалубном теплоходе, вокруг вас красивейшая ночная столица, огни города, переливающиеся отражения на воде… И внезапно начинается фейерверк! Вас ждут самые главные достопримечательности Москвы:
  • Парящий мост парка Зарядье;
  • Московский Кремль;
  • Собор Василия Блаженного;

• Храм Христа Спасителя. Меню ужина:

  • горячее блюдо — шашлык куриный (220 г);
  • салат «Юнга» (капуста с корейской морковью) (100 г);
  • лаваш (50 г), кетчуп (50 г);
  • десерт шоколад «Мерси» (25 г);

• напиток на выбор: чай черный или зеленый (300 мл). Важно знать:

  • билет действует на прогулку на теплоходе длительностью 2 часа 15 минут по Москве-реке;
  • посадка на борт открывается за 10 минут до начала рейса;
  • детских билетов в одном билете не может быть больше чем взрослых;
  • можно приносить с собой алкогольные напитки с чеком из магазина (кроме пенных напитков), приносить свои продукты питания на борт не разрешается;
  • обязательное оформление детского посадочного билета для детей до 6 лет!

Ежедневно до 4 сентября в 21:45

Выбрать дату
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 19 раз на ближайшие дни
Забронировать эту экскурсию

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Детский (с 6 до 12 лет) без питания790 ₽
Взрослый (12+) без питания1 290 ₽
Билет с ужином2 080 ₽
Детский посадочный (с 0 до 6 лет)10 ₽

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Дом музыки
  • Краснохолмский мост
  • Высотка на Котельнической набережной
  • Парящий мост парка Зарядье
  • Ландшафтный парк «Зарядье»
  • Собор Василия Блаженного
  • Московский Кремль
  • Московский театр эстрады
  • Храм Христа Спасителя
  • Памятник Петру Первому
  • Парк искусств «Музеон»
  • Парк Горького
  • Пушкинский (Андреевский мост)
Что включено
  • Виды ночного города
  • Ужин (при покупке билета с ужином)
  • Салют с борта теплохода
Что не входит в цену
  • Проезд до/от места отправления
  • Напитки и еда в баре
Место начала и завершения?
Причал «Новоспасский Мост»
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно до 4 сентября в 21:45
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 150 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
1
3
2
1
Б
21 сен 2022

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

ГрупповыеВодные развлеченияВечерниеЛетниеГастрономическиеРомантическиеНа теплоходеПросмотр салюта с борта теплоходаТеплоход со своим алкоголемСалют 9 мая

Похожие экскурсии из Москвы

Групповая экскурсия по центру Москвы
🚌 На автобусе
Групповая
5 часов
82 отзыва
Групповая экскурсия по Москве: от Красной площади до Москва-сити
Погрузитесь в историю и культуру Москвы, пройдя по Красной площади и осмотрев знаковые места столицы в комфортной группе до 25 человек
Начало: У метро Площадь Революции или Театральная
Расписание: в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:30
Сегодня в 11:30
13 июня в 11:30
1 500 за человека
Прогулка на индивидуальном катере по центру Москвы
🚤 На катере
Индивидуальная
2 часа
11 отзывов
Прогулка на индивидуальном катере по центру Москвы
Начало: Москва, ул. Коломенская 2 (м. «Нагатинский затон»)
Расписание: Ежедневно с 9:00 до 22:30
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
24 000 за всё до 7 чел.
Речная прогулка по центру Москвы от причала Китай-город до причала Киевский
⛴ На теплоходе
Аудиогид
1 час 12 минут
5 отзывов
Речная прогулка по центру Москвы от причала Китай-город до причала Киевский
Начало: Причал «Китай-город/Устьинский»
Расписание: Ежедневно с 11:30 до 21:07
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 550 за человека
У нас ещё много экскурсий в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Москве
ХорошоТам