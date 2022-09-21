Парящий мост парка Зарядье;

Московский Кремль;

Собор Василия Блаженного;

• Храм Христа Спасителя. Меню ужина:

горячее блюдо — шашлык куриный (220 г);

салат «Юнга» (капуста с корейской морковью) (100 г);

лаваш (50 г), кетчуп (50 г);

десерт шоколад «Мерси» (25 г);

• напиток на выбор: чай черный или зеленый (300 мл). Важно знать:

билет действует на прогулку на теплоходе длительностью 2 часа 15 минут по Москве-реке;

посадка на борт открывается за 10 минут до начала рейса;

детских билетов в одном билете не может быть больше чем взрослых;

можно приносить с собой алкогольные напитки с чеком из магазина (кроме пенных напитков), приносить свои продукты питания на борт не разрешается;

обязательное оформление детского посадочного билета для детей до 6 лет!

Речная прогулка по центру Москвы с просмотром фейерверка — это незабываемое событие, которое стоит испытать хотя бы один раз в жизни. Представьте себя на двухпалубном теплоходе, вокруг вас красивейшая ночная столица, огни города, переливающиеся отражения на воде… И внезапно начинается фейерверк! Вас ждут самые главные достопримечательности Москвы: