Что вас ожидает

Погружение в прошлое

Воскресенские карьеры — ныне заброшенное месторождение фосфоритов. Я раскрою, как, когда и для чего их добывали и в какую эпоху они образовались. А также: как легко запомнить названия геологических периодов в истории Земли, как природа залечивает раны после массивного вмешательства человека, каким было теплое море Юрского периода и как выглядели его обитатели. Узнаете вы и том, как назывались селения, снесенные во время расширения карьеров, и чем занимались их жители.

Цветные озера, леса и необыкновенные растения

Вы увидите зарастающие лесом карьеры и возникшие на их месте озера: Голубое, Красное, Оранжевое, Желтое, Живое и Поганое. Отыщете остатки морских отложений и следы жизни, существовавшей здесь 150 миллионов лет назад. А еще я покажу вам редкие для Подмосковья растения — Росянку и Плаун булавовидный — и места, где находились два старинных старообрядческих кладбища.

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