Прогулка по Воскресенским карьерам

Оценить необыкновенные подмосковные ландшафты, напоминающие балтийские дюны и марсианские пейзажи

Воскресенские карьеры известны с 1920-х годов.

Когда-то здесь добывали фосфориты, а сегодня гуляют любители инопланетных панорам.

Вы увидите семь разноцветных озер, найдете следы древней жизни и растения, которые не встретить в городе.

А я подробно расскажу историю этого необыкновенного места и помогу раскрыть Подмосковье с новой стороны.
Прогулка по Воскресенским карьерам
Прогулка по Воскресенским карьерам
Прогулка по Воскресенским карьерам
Прогулка по Воскресенским карьерам
Прогулка по Воскресенским карьерам
Прогулка по Воскресенским карьерам
Прогулка по Воскресенским карьерам
Прогулка по Воскресенским карьерам

Что вас ожидает

Погружение в прошлое

Воскресенские карьеры — ныне заброшенное месторождение фосфоритов. Я раскрою, как, когда и для чего их добывали и в какую эпоху они образовались. А также: как легко запомнить названия геологических периодов в истории Земли, как природа залечивает раны после массивного вмешательства человека, каким было теплое море Юрского периода и как выглядели его обитатели. Узнаете вы и том, как назывались селения, снесенные во время расширения карьеров, и чем занимались их жители.

Цветные озера, леса и необыкновенные растения

Вы увидите зарастающие лесом карьеры и возникшие на их месте озера: Голубое, Красное, Оранжевое, Желтое, Живое и Поганое. Отыщете остатки морских отложений и следы жизни, существовавшей здесь 150 миллионов лет назад. А еще я покажу вам редкие для Подмосковья растения — Росянку и Плаун булавовидный — и места, где находились два старинных старообрядческих кладбища.

Организационные детали

  • Мы пройдем пешком около 10 км
  • Прогулка начинается и заканчивается в поселке Фосфоритный Воскресенского района Московской области. Если вы добираетесь на общественном транспорте, могу встретить вас на платформе «88 км» Казанского направления.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
в поселке Фосфоритный
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Алексей
Алексей
Выпускник Географического факультета МГУ. Родился и вырос в Москве. Живу в старинном подмосковном городе Егорьевске. В прошлом журналист, писал о проблемах сохранения объектов культурного наследия Подмосковья. Люблю бродить по малоизвестным уголкам столицы и её окрестностей.
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