Прогулка по Воздвиженке

Пешеходная

Индивидуальная
Пешеходная.

Место окончания маршрута: ул. Моховая.
Прогулка по Воздвиженке
Прогулка по Воздвиженке
Прогулка по Воздвиженке
Прогулка по Воздвиженке

Что вас ожидает 🤩

  • Воздвиженка
  • Особняк Шаховского - Осиповского
  • Особняк Арсения Морозова
  • Особняк Варвары «с Воздвиженки»
  • Наугольный дом
  • Храм в нарышкинском стиле
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 24 часа до наступления даты экскурсии.

От кремлевской, Кутафьей, башни, начинается всего одна улица - Воздвиженская. Именно эта улица всегда была местом обитания московской знати. Бояре, дворяне, купечество, аристократия, советская партийная и военная элита - проживали здесь, под сенью Кремля.

Архитектурный облик Воздвиженки менялся в угоду жильцам. Протяженность улицы всего 600 метров, но каждый дом по-своему уникален. Таких домов в Москве больше не встретить нигде.

После революции 1917 года, близость к Кремлю определила и назначение улицы. В старинном особняке обосновался Коминтерн, в престижной, ранее, гостинице открыли приемную всесоюзного старосты. Даже лечиться представители партийной элиты предпочитали на Воздвиженке.

Программа

Вы узнаете:
  • Где, впервые, состоялась «тайная вечеря» с явлением вождя народу.
  • Почему один из красивейших домов Москвы называют «Дом дурака».
  • О чем «плакали неутешно» московский юродивый Василий Блаженный.
  • Что такое «чедомос», и где в Москве можно было отведать «разбойничье блюдо».

    Вы увидите:
  • Особняки Шаховского - Осиповского, Арсения Морозова и Варвары «с Воздвиженки».
  • "Наугольный" дом и дом советской элиты, где получить квартиру было равнозначно Госпремии.
  • Изумительный храм в нарышкинском стиле эпохи московского барокко.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги профессионального гида-экскурсовода
Когда и сколько длится
Когда: В любой день в 10:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

В любой день в 10:00

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