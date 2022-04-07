От кремлевской, Кутафьей, башни, начинается всего одна улица - Воздвиженская. Именно эта улица всегда была местом обитания московской знати. Бояре, дворяне, купечество, аристократия, советская партийная и военная элита - проживали здесь, под сенью Кремля.

Архитектурный облик Воздвиженки менялся в угоду жильцам. Протяженность улицы всего 600 метров, но каждый дом по-своему уникален. Таких домов в Москве больше не встретить нигде.

После революции 1917 года, близость к Кремлю определила и назначение улицы. В старинном особняке обосновался Коминтерн, в престижной, ранее, гостинице открыли приемную всесоюзного старосты. Даже лечиться представители партийной элиты предпочитали на Воздвиженке.