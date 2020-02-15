20 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Москва в новогоднем наряде

Облачившись в новогодние одежды, столица ⭐️ сама приглашает на прогулку 👣 по самым знаковым местам, которые в это время выглядят ещё великолепнее, чем обычно. Вы окажетесь на Манежной площади и у Воскресенских ворот, а также посетите Красную площадь с её ярмаркой, многочисленными праздничными аттракционами и угощениями. Потом зайдёте в ГУМ, огромный и сияющий, пройдётесь по Васильевскому спуску и увидите пряничный Храм Василия Блаженного. А напоследок отправитесь в новый московский парк 🌳 «Зарядье», чтобы прогуляться по парящему мосту и насладиться панорамой города.

Зарядиться праздничным настроением

Но московские виды — не единственное, чем запомнится вам прогулка. Вы сможете от души потанцевать 💃 и повеселиться. Вспомните вместе с Дедушкой Морозом главные и любимые новогодние песни (и, конечно, исполните их!), поздравите прохожих с Новым годом, отгадаете загадки и получите призы за свои успехи. На Парящем мосту вы загадаете заветное желание, на Красной площади — с ветерком прокатитесь на карусели. А на память останутся тёплые фотографии 📸 с Дедушкой, который расскажет, как надо встречать Новый год.

Организационные детали

Обратите внимание, что стоимость экскурсии 🧭 на 31 декабря и 1 января составляет 10 000 рублей.