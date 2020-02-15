20 отзывов оставили туристы

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Прогулка с Дедом Морозом по новогодней Москве

Полюбоваться видами нарядного города и почувствовать настроение праздника

5
20 отзывов
Юрий
Юрий – Гид из Москвы
В преддверии Нового года и в первые дни января Москва особенно прекрасна! Чтобы увидеть красоту нарядной столицы ⭐️ и подарить праздник себе и своим детям, отправляйтесь на прогулку 👣 по центру Москвы с самым настоящим Дедом Морозом.

Вы посетите самые яркие места с новогодней атмосферой, и радость, веселье и незабываемые впечатления будут вам обеспечены.
Задать вопросОбычно отвечает за 11 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🧒Подходит для детей
  • ☃️Зимняя
  • 🎄На новый год!
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 6 000 ₽ за экскурсию

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Прогулка с Дедом Морозом по новогодней Москве
Прогулка с Дедом Морозом по новогодней Москве

Что вас ожидает

Москва в новогоднем наряде
Облачившись в новогодние одежды, столица ⭐️ сама приглашает на прогулку 👣 по самым знаковым местам, которые в это время выглядят ещё великолепнее, чем обычно. Вы окажетесь на Манежной площади и у Воскресенских ворот, а также посетите Красную площадь с её ярмаркой, многочисленными праздничными аттракционами и угощениями. Потом зайдёте в ГУМ, огромный и сияющий, пройдётесь по Васильевскому спуску и увидите пряничный Храм Василия Блаженного. А напоследок отправитесь в новый московский парк 🌳 «Зарядье», чтобы прогуляться по парящему мосту и насладиться панорамой города.

Зарядиться праздничным настроением
Но московские виды — не единственное, чем запомнится вам прогулка. Вы сможете от души потанцевать 💃 и повеселиться. Вспомните вместе с Дедушкой Морозом главные и любимые новогодние песни (и, конечно, исполните их!), поздравите прохожих с Новым годом, отгадаете загадки и получите призы за свои успехи. На Парящем мосту вы загадаете заветное желание, на Красной площади — с ветерком прокатитесь на карусели. А на память останутся тёплые фотографии 📸 с Дедушкой, который расскажет, как надо встречать Новый год.

Организационные детали

Обратите внимание, что стоимость экскурсии 🧭 на 31 декабря и 1 января составляет 10 000 рублей.

Начало и место завершения
🚩 метро Охотный ряд
Прогулка с Дедом Морозом по новогодней Москве
Прогулка с Дедом Морозом по новогодней Москве
Прогулка с Дедом Морозом по новогодней Москве

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Юрий
Юрий
Мне 57 лет, и я являюсь аккредитованным экскурсоводом в Москве. Кроме того, я - муж, отец и большой ценитель русской истории и философии. Вот уже более 25 лет я провожу яркие и нестандартные экскурсии для взрослых и детей. Я специализируюсь на экскурсиях по истории религий, истории России и Москвы. Познавательной, зрелищной и запоминающейся – такой я стремлюсь сделать каждую экскурсию. Я покажу Bам ту Москву, о которой вы не узнаете из путеводителей. Я приглашаю Вас на незабываемую прогулку!
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20 отзывов оставили туристы

15 февраля 2020
Великолепно! Я коренная москвичка, в центре Москвы бываю 5 раз в неделю, но даже меня поразил экскурсовод неизвестными ранее фактами! Экскурсия прошла на одном дыхании: так увлекательно дед мороз провёл нас от Тверской до Зарядья,, что мы даже не заметили как пролетели 2 часа…ребёнок (6 лет) в восторге! Именно так прививают любовь к истории, безмерно благодарна, настоящий профессионал
13 января 2020
Это безусловно стоило своих денег. Атмосферно, живо, нарядно. Дети в восторге. Настоятельно рекомендую для знакомства детей с городом. Взрослым тоже не скучно.
6 января 2020
Приятная новогодняя экскурсия! Дед Мороз великолепен! Мы пели новогодние песни, отгадывали загадки и загадывали желания. Получали подарки от Деда Мороза! Прохожие с завистью на нас смотрели, а некоторые даже присоединялись. Вся экскурсия пропитана Новогодним настроением. Дедушка Мороз не только развлекал нас песнями и загадками, но и рассказал интересные исторические моменты Красной площади. Мне понравилось, рекомендую, особенно тем, кто с детьми. Это сказка!
4 января 2020
Наша дочь была горда гулять с самым настоящим Дедом Морозом по прекрасной новогодней Москве с песнями и загадками.
30 декабря 2019
Волшебная экскурсия! Дедушка чудесный: статный, интересный, в красивой шубе. Мы были с детьми и не рассказали деталей экскурсии. Для них был невероятный сюрприз увидеть Дела Мороза. С радостью и увлеченностью отвечали на вопросы. Наша компания стала центром притяжения, на дедушку все обращали внимание))) Мы получили яркие, запоминающиеся впечатления, зарядились новогодним настроением! Спасибо гиду!
28 декабря 2019
Экскурсия была очень познавательна и интересна! Нас встретил дед Мороз и настроение было обеспечено на всю экскурсию! Спасибо за интересные вопросы и отличное новогоднее нанастроение!
25 декабря 2019
Это была незабываемая экскурсия с дедушкой Морозом! Много интересных фактов, а главное, вы можете немного почувствовать себя в роле детей - поводить хоровод, подурачиться и просто весело провести время! Рекомендуем!!!
25 декабря 2019
Очень понравилось. рекомендуем
19 января 2019
Отлично, всем рекомендую!!! Сегодня 19 января были в 12:00. В первую очередь всё ответственно, и отвечает Дедушка Мороз на сообщения практически сразу, как и написано и даже сам звонит! Когда вышли из метро, то сразу увидели впечатляющего просто Дедушку Мороза, высокий, статный, даже дети подтвердили: настоящий Дедушка Мороз!!! Сразу настроение поднимается и ощущение Нового Года, а все ещё вокруг проходящие люди фотографируют, прямо как на сцене себя чувствуешь;) Вся программа очень интересная, узнаёшь много нового! А песни и танцы, бесподобно, как и предыдущих комментариях, нас тоже впечатлили!!! Мы отмечали день рождения дочки 10 лет, дети все были этого возраста - им было интересно, весело, поверьте!!! Благодарим Вас Дедушка Мороз - вы суперский, современный, как сказали наши дети;))
14 января 2019
Замечательная экскурсия, настоящий Дед Мороз, танцы, песни, хороводы, шутки, загадки, кричалки, оригинальная подача материала-ненавязчиво, порой по дороге, но всё осталось в памяти. понравилось идти по центру Москвы подземными тропами, волшебными лесами, под новогодние песни, разгадывать загадки, отвечать на вопросы. Давно так не веселилась, настроение поднялось сразу при встрече с Дедушкой, радость и ощущение детства не отпускали до самого дома. Спасибо за праздник! с удовольствием пойду на другие экскурсии.
9 января 2019
Гид нам очень понравился. Очень подготовленный - и с музыкой, и с подарками, и с шутками-прибаутками, но у нас не получилось пройти всю экскурсию по личным обстоятельствам. Наш ребенок, трех с половиной лет ко второй половине дня устал. Поэтому очень сожалеем, что не получилось, а "Деда Мороза" рекомендуем.
9 января 2019
Замечательная экскурсия. Незабываемые новогодние впечатления для всей нашей большой компании (возраст от 11 до 70 лет). Огромное спасибо экскурсоводу!!!
5 января 2019
Мы ходили на прогулку большой семьей. Возраст экскурсантов был разный от 8 до 70 лет. Независимо от возраста прогулка понравилась всем, экскурсовод умело владел публикой. Он интуитивно чувствовал, когда мы можем послушать информацию, потанцевать, поучаствовать в конкурсах, попеть и не замерзнуть. Большое спасибо за необычную и сказочно-зимнюю прогулку. Рекомендуем всем прогуляться по этому маршруту.
5 января 2019
Нашим двум семьям с детьми эта экскурсия очень понравилась. Прогулка - очень колоритная. В исполнении такого артистичного гида, как Юрий, она не остается незамеченной всеми остальными жителями и гостями столицы. Поэтому - вся экскурсия - это и своего рода перформанс, к которому надо быть участникам готовыми морально. Содержание и исполнение, сама задумка - все на отлично! Спасибо за новые впечатления и эмоции!
4 января 2019
Спасибо большое за массу впечатлений от незабываемой прогулки по новогодней Москве! Интересно и зажигательно было и взрослым и детям. Наш Дед Мороз сумел вызвать улыбку не только у нашей группы, но и у всех проходящих мимо людей! Помог взрослым ненадолго почувствовать себя детьми, а детям узнать интересные факты о Москве.
Ещё 5 отзывов

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