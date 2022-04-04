Самый чудесный московский подарок – оригинальный формат «водного» знакомства со столицей, без привычных пробок и толчеи!

Приятная водная прогулка на комфортном кораблике, среди великолепных панорам красавицы-Москвы– замечательный и оригинальный способ чудесного знакомства с красивейшим мегаполисом Европы и новый взгляд на любимый город!

За два часа мы пересечем весь ицентр столицы и насладимся красотой и величием самых грандиозных, выдающихся и знаменитых достопримечательностей Москвы.

Близкие и такие новые с непривычного ракурса краснобокие башни, золотые купола и рубиновые звезды Кремля, величественный и грандиозный Храм Христа Спасителя – как группа белоснежных богатырей в ослепительно золотых шлемах, неоднозначный памятник Петру I, который наконец-то можно рассмотреть близко и во всех деталях, чудеса советской и русской инженерии – мощные старинные и новые мосты, сталинские высотки, панорамы самых красивых набережных и парков в летнем буйстве веселой зелени, «макушка» столицы – чудесные Воробьевы горы во всем своем зеленом великолепии, памятники, храмы, архитектурные шедевры…

Весь город для вас – как драгоценный дар на прохладной ладони Москвы-реки!

Теплоходы все оснащены современным оборудованием. На нижней палубе расположен большой салон, панорамное остекление банкетного салона обеспечивает уютную и светлую обстановку в помещении, а также хороший обзор достопримечательностей и живописных пейзажей. Верхняя палубы задействована под площадку для прогулок на свежем воздухе, сверху часть палубы закрыта навесом. На теплоходе работает бар (за доп. плату).

Прибытие и окончание программы - причал «Новоспасский мост» (ст. метро «Пролетарская»).

Важная и полезная информация: