Прогулка с экскурсией на теплоходе по историческому центру Москвы

Приглашаем вас увидеть Москву с воды и поближе познакомиться со столицей

4.1
14 отзывов
Групповая
Приглашаем вас увидеть Москву с воды и поближе познакомиться со столицей.

Мы отправимся в увлекательный речной тур по центру города с экскурсоводом, который расскажет о городе и его истории.

Вы увидите Кремль, Собор Василия Блаженного, Воробьевы горы, высотку на Котельнической набережной с другой, непривычной стороны.

На теплоходе есть бар — вы сможете взять бокал прохладного пива или сока, чтобы экскурсия прошла максимально приятно.
Прогулка с экскурсией на теплоходе по историческому центру Москвы
Прогулка с экскурсией на теплоходе по историческому центру Москвы
Прогулка с экскурсией на теплоходе по историческому центру Москвы
Прогулка с экскурсией на теплоходе по историческому центру Москвы
Прогулка с экскурсией на теплоходе по историческому центру Москвы
Прогулка с экскурсией на теплоходе по историческому центру Москвы

Что вас ожидает 🤩

  • Кремль
  • Храм Христа Спасителя
  • Памятник Петру I
  • Крымский мост
  • Парк культуры
  • Воробьевы горы
Самый чудесный московский подарок – оригинальный формат «водного» знакомства со столицей, без привычных пробок и толчеи!
Приятная водная прогулка на комфортном кораблике, среди великолепных панорам красавицы-Москвы– замечательный и оригинальный способ чудесного знакомства с красивейшим мегаполисом Европы и новый взгляд на любимый город!
За два часа мы пересечем весь ицентр столицы и насладимся красотой и величием самых грандиозных, выдающихся и знаменитых достопримечательностей Москвы.
Близкие и такие новые с непривычного ракурса краснобокие башни, золотые купола и рубиновые звезды Кремля, величественный и грандиозный Храм Христа Спасителя – как группа белоснежных богатырей в ослепительно золотых шлемах, неоднозначный памятник Петру I, который наконец-то можно рассмотреть близко и во всех деталях, чудеса советской и русской инженерии – мощные старинные и новые мосты, сталинские высотки, панорамы самых красивых набережных и парков в летнем буйстве веселой зелени, «макушка» столицы – чудесные Воробьевы горы во всем своем зеленом великолепии, памятники, храмы, архитектурные шедевры…
Весь город для вас – как драгоценный дар на прохладной ладони Москвы-реки!
Теплоходы все оснащены современным оборудованием. На нижней палубе расположен большой салон, панорамное остекление банкетного салона обеспечивает уютную и светлую обстановку в помещении, а также хороший обзор достопримечательностей и живописных пейзажей. Верхняя палубы задействована под площадку для прогулок на свежем воздухе, сверху часть палубы закрыта навесом. На теплоходе работает бар (за доп. плату).
Прибытие и окончание программы - причал «Новоспасский мост» (ст. метро «Пролетарская»).

Важная и полезная информация:

  • В целях безопасности просьба внимательно слушать правила поведения пассажиров в рейсе;
  • Не разрешена посадка детей дошкольного возраста вдоль бортов;
  • Детям до 6 лет экскурсия бесплатна.
  • Проносить и употреблять свои продукты и напитки на борту теплохода не разрешено.
  • Покупая путевку на определенную дату, Вы можете придти на любой из рейсов по программе в этот день!
  • Интервал движения теплоходов: каждые 15 минут с 10:30 до 22:00 ежедневно. Посадка на борт открывается за 10 минут до начала рейса.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Билет на теплоход
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Еда и напитки
Место начала и завершения?
ст. метро «Пролетарская»
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно каждые 15 минут с 10:30 до 22:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
  • Покупая путевку на определенную дату, Вы можете придти на любой из рейсов по программе в этот день!
  • Интервал движения теплоходов: каждые 15 минут с 10:30 до 22:00 ежедневно. Посадка на борт открывается за 10 минут до начала рейса.
  • Проносить и употреблять свои продукты и напитки на борту теплохода не разрешено
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно каждые 15 минут с 10:30 до 22:00

Отзывы от туристов

Показать все отзывы

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

👥ГрупповыеВодные🧒Можно с детьми🥰Романтические🔭ОбзорныеНа теплоходе

Еще несколько похожих предложений в Москве

Москва: исторический центр за пару часов
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Алла
4.9
57 отзывов
Москва: исторический центр за пару часов
Чтобы ближе познакомиться с Москвой, нужно пройтись по древним улицам исторического центра
от 7 285 за 1-5 чел.
Прогулка по центральному маршруту на теплоходах "Снегири" и "Москва"
2 часа
⛴ На теплоходе
🎶 Музыкальные теплоходы
Групповая
Москвич
4
2 отзыва
Прогулка по центральному маршруту на теплоходах "Снегири" и "Москва"
Приглашаем вас на борт наших теплоходов "Снегири" и "Москва"
400 за 1 человека
Утренняя прогулка на теплоходах "Москва" и "Снегири"
1.5 часа
⛴ На теплоходе
🎶 Музыкальные теплоходы
Билет на борт
Спутник
Нет отзывов
Часто заказывают
Утренняя прогулка на теплоходах "Москва" и "Снегири"
Каждый день наши комфортабельные теплоходы отправляются на утреннюю прогулку до Парка «Зарядье»
149 за 1 человека
Обзорная экскурсия по Москве с посещением Кремля для школьных групп
5 часов
🚌 На автобусе
Индивидуальная
Группы
Нет отзывов
Обзорная экскурсия по Москве с посещением Кремля для школьных групп
Автобусно-пешеходная экскурсия по парадной части столицы с посещением ансамбля Кремля за три часа познакомит с основными
от 25 800 за 1-19 чел.
Авторская экскурсия по трем смотровым крышам Москвы
3.5 часа
🚶 Пешая
Групповая
Алексей
5
10 отзывов
Авторская экскурсия по трем смотровым крышам Москвы
Самая популярная экскурсия! На этой экскурсии мы не только знакомимся с центром Москвы, но
3 000 за 1 человека
Обзорная автобусная экскурсия по Москве
2 часа
🚌 На автобусе
Групповая
Москва_с_гидом
Нет отзывов
Обзорная автобусная экскурсия по Москве
Обзорная автобусная экскурсия по центру Москвы
700 за 1 человека
Москва: от Красной площади до Белорусского вокзала
5.5 часов
🚶 Пешая
Индивидуальная
Excursions.city
5
1 отзыв
Москва: от Красной площади до Белорусского вокзала
Пешеходная прогулка познакомит вас с наиболее впечатляющими и однозначно стоящими увидеть достопримечательностями Москвы
9 900 за 1-15 чел.
Незабываемая Москва! Обзорная по столице
4 часа
🚌 На автобусе
Групповая
Артём
4.5
42 отзыва
Часто заказывают
Незабываемая Москва! Обзорная по столице
Увидеть достопримечательности города и узнать его главные истории на насыщенной автобусной экскурсии
900 за 1 человека
Прогулка на яхте класса люкс «Palma De Сочи» с обедом или ужином
2.5 часа
🛥 На яхте
Билет на борт
Teplohod
4.5
48 отзывов
Прогулка на яхте класса люкс «Palma De Сочи» с обедом или ужином
Приглашаем в путешествие по центру Москвы - от Киевского вокзала и обратно
от 700 за 1 человека
Фотоэкскурсия по центру Москвы
1 час
🚶 Пешая
Для красивых фото
Сергей
4.9
15 отзывов
Фотоэкскурсия по центру Москвы
Фотоэкскурсия по центру Москвы - это отличный вариант для тех, кто приехал
5 000 за 1 человека
Экскурсия по крышам Москвы
1 час
🚶 Пешая
Индивидуальная
Алексей
4.5
26 отзывов
Экскурсия по крышам Москвы
Я покажу вам столицу с воздуха! Я предоставляю самый большой список доступных крыш в Москве
от 1 250 за 1 человека
Москва - весь день я с Тобой
7.5 часов
🚶 Пешая
Индивидуальная
Excursions.city
5
1 отзыв
Москва - весь день я с Тобой
Если вы хотели максимально полно познакомиться с Москвой - эта экскурсия для вас
14 500 за 1-15 чел.
У нас ещё много экскурсий 😎 в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Москве
ХОРОШО
🇷🇺
ТАМ