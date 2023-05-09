Прогулка с просмотром городского салюта 9 мая на теплоходе

Эксклюзивная водная прогулка на теплоходе с праздничным салютом в Москве

Описание
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Праздничный рейс по Москве-реке 9 мая будет включать в себя вечернее путешествие через центр города, замечательные виды на главные достопримечательности столицы в ночной иллюминации, а также праздничный фейерверк, который будет прекрасно виден с лучшей точки обзора — с акватории реки.
Прогулка с просмотром городского салюта 9 мая на теплоходе
Ближайшие даты:
9
мая
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ждет:

Вас ожидает лучшая прогулка по эксклюзивному маршруту на одном из наших знаменитых красных теплоходов. Судно пройдет по самому центру города и вы увидите праздничный городской салют с лучшего ракурса. По окончанию мероприятия, теплоход доставит вас к причалу высадки — «Третьяковский».

Важно знать:

  • Просим вас приходить на причал за 10 мин. до начала рейса.
  • На борту будет работать радиогид.

10 сентября в 19:40

Ответы на вопросы

Что входит
  • Водная прогулка
  • Просмотр салюта
  • Радиогид
Что не входит
  • Питание
Место начала и завершения?
Причал «Третьяковский»
Когда и сколько длится?
Когда: 10 сентября в 19:40
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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