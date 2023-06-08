Прогулки на мини электро-катерах

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Незабываемые индивидуальные прогулки на мини электро-катерах в районе Строгино.

Вы сможете неспешно пройти вдоль живописных берегов Серебряного бора, сделать красивые фото на фоне Живописного моста, зайти в бухту Чистый залив.
Прогулки на мини электро-катерах
Прогулки на мини электро-катерах
Прогулки на мини электро-катерах
Прогулки на мини электро-катерах
Прогулки на мини электро-катерах
Прогулки на мини электро-катерах
Прогулки на мини электро-катерах
Ближайшие даты:
8
июн
9
июн
10
июн
11
июн
12
июн
13
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Что вас ожидает:

  • Вы сможете неспешно пройти вдоль живописных берегов Серебряного бора
  • Сделать красивые фото на фоне Живописного моста
  • Зайти в бухту Чистый залив
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Насладись красивыми видами одного из самых живописных районов Москвы!
Вы будете сами управлять мини катером и при желании корректировать свой маршрут. Наш флот состоит из 5 мини электро-катеров

Важно знать:

  • К управлению катером допускаются лица старше 16 лет.
  • Дети c 10 до 14 лет допускаются только в сопровождении взрослых.
  • При себе иметь паспорт РФ и залог в 5000 рублей, который мы вернем после прогулки.
  • Необходимо явиться за 30 минут для оформления документов и проведения инструктажа (теоретическая и практическая часть).
  • Быть трезвым до и после прогулки.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Мини катер
  • Спасательный жилет
  • Инструктаж
  • Вода
Что не входит
  • Залог 5000 рублей
  • Который мы возвращаем после прогулки
Место начала и завершения?
яхт клуб Медуза Туркменский проезд
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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