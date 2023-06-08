Незабываемые индивидуальные прогулки на мини электро-катерах в районе Строгино.
Вы сможете неспешно пройти вдоль живописных берегов Серебряного бора, сделать красивые фото на фоне Живописного моста, зайти в бухту Чистый залив.
Вы сможете неспешно пройти вдоль живописных берегов Серебряного бора, сделать красивые фото на фоне Живописного моста, зайти в бухту Чистый залив.
Ближайшие даты:
8
июн
июн
9
июн
июн
10
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июн
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Вы сможете неспешно пройти вдоль живописных берегов Серебряного бора
- Сделать красивые фото на фоне Живописного моста
- Зайти в бухту Чистый залив
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Насладись красивыми видами одного из самых живописных районов Москвы!
Вы будете сами управлять мини катером и при желании корректировать свой маршрут. Наш флот состоит из 5 мини электро-катеров
Важно знать:
- К управлению катером допускаются лица старше 16 лет.
- Дети c 10 до 14 лет допускаются только в сопровождении взрослых.
- При себе иметь паспорт РФ и залог в 5000 рублей, который мы вернем после прогулки.
- Необходимо явиться за 30 минут для оформления документов и проведения инструктажа (теоретическая и практическая часть).
- Быть трезвым до и после прогулки.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Мини катер
- Спасательный жилет
- Инструктаж
- Вода
- Что не входит
- Залог 5000 рублей
- Который мы возвращаем после прогулки
- Место начала и завершения?
- яхт клуб Медуза Туркменский проезд
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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