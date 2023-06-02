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Что вас ожидает:
- Вы сможете неспешно пройти вдоль живописных берегов Серебряного бора
- Сделать красивые фото на фоне Живописного моста
- Зайти в бухту Чистый залив
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Незабываемые индивидуальные прогулки на мини электро-катерах в районе Строгино.
Вы сможете неспешно пройти вдоль живописных берегов Серебряного бора, сделать красивые фото на фоне Живописного моста, зайти в бухту Чистый залив.
Вы будете сами управлять мини катером и при желании корректировать свой маршрут.
Наш флот состоит из 5 мини электро-катеров
Насладись красивыми видами одного из самых живописных районов Москвы!
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Мини катер
- Спасательный жилет
- Инструктаж
- Вода
- Место начала и завершения?
- яхт клуб Медуза Туркменский проезд
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Важная информация
- При себе иметь паспорт РФ и залог в 5000 рублей.
- Необходимо явиться за 30 минут для оформления документов и проведения инструктажа (теоретическая и практическая часть).
- Быть трезвым до и после прогулки
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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