В первый день мы проведём вас тропинками Ботанического сада. Вы полюбуетесь первоцветами и чёрными лебедями, живущими в пруду у главного входа.



Увидите места, где любят прятаться мыши-полёвки и рассмотрите интересную архитектуру стеклянной оранжереи, где круглый год зеленеют тропические растения. Во второй день побываете в одном из самых любимых мест для прогулок у москвичей - ВДНХ. Посмотрите на знаменитые фонтаны, прокатитесь на колесе обозрения и попробуете вкуснейшие пончики.