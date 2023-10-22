Прогулки по северо-востоку Москвы

Пройтись по Ботаническому саду и рассмотреть павильоны ВДНХ

Описание
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О гиде
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Ответы на вопросы
В первый день мы проведём вас тропинками Ботанического сада. Вы полюбуетесь первоцветами и чёрными лебедями, живущими в пруду у главного входа.

Увидите места, где любят прятаться мыши-полёвки и рассмотрите интересную архитектуру стеклянной оранжереи, где круглый год зеленеют тропические растения. Во второй день побываете в одном из самых любимых мест для прогулок у москвичей - ВДНХ. Посмотрите на знаменитые фонтаны, прокатитесь на колесе обозрения и попробуете вкуснейшие пончики.
Прогулки по северо-востоку Москвы
Прогулки по северо-востоку Москвы
Прогулки по северо-востоку Москвы
Прогулки по северо-востоку Москвы
Прогулки по северо-востоку Москвы
Прогулки по северо-востоку Москвы
Прогулки по северо-востоку Москвы
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Можно с детьми.

Программа тура по дням

1 день

Ботанический сад

Сегодня будем гулять по зелёному оазису столицы. Вы посмотрите на уникальные деревья и растения, если повезёт, покормите белок с рук. Ощутите прохладу и свежесть от многочисленных прудов и побываете в Японскому саду, где цветёт сакура.

Ботанический садБотанический садБотанический сад
2 день

ВДНХ

В этот день прогуляемся по территории выставочного центра. С высоты колеса обозрения полюбуемся панорамой города, насладимся игрой уличных музыкантов, желающие прокатятся на лодке. Увидим ракету и заглянем в настоящий самолёт, посмотрим на фонтан “Дружба народов”.

ВДНХВДНХВДНХ

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Москва, 10:00
Завершение: Москва, 19:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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