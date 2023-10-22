Пройтись по Ботаническому саду и рассмотреть павильоны ВДНХ
В первый день мы проведём вас тропинками Ботанического сада. Вы полюбуетесь первоцветами и чёрными лебедями, живущими в пруду у главного входа.
Увидите места, где любят прятаться мыши-полёвки и рассмотрите интересную архитектуру стеклянной оранжереи, где круглый год зеленеют тропические растения. Во второй день побываете в одном из самых любимых мест для прогулок у москвичей - ВДНХ. Посмотрите на знаменитые фонтаны, прокатитесь на колесе обозрения и попробуете вкуснейшие пончики.
Увидите места, где любят прятаться мыши-полёвки и рассмотрите интересную архитектуру стеклянной оранжереи, где круглый год зеленеют тропические растения. Во второй день побываете в одном из самых любимых мест для прогулок у москвичей - ВДНХ. Посмотрите на знаменитые фонтаны, прокатитесь на колесе обозрения и попробуете вкуснейшие пончики.
Ближайшие даты:
22
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23
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Организационные детали
Можно с детьми.
Программа тура по дням
1 день
Ботанический сад
Сегодня будем гулять по зелёному оазису столицы. Вы посмотрите на уникальные деревья и растения, если повезёт, покормите белок с рук. Ощутите прохладу и свежесть от многочисленных прудов и побываете в Японскому саду, где цветёт сакура.
2 день
ВДНХ
В этот день прогуляемся по территории выставочного центра. С высоты колеса обозрения полюбуемся панорамой города, насладимся игрой уличных музыкантов, желающие прокатятся на лодке. Увидим ракету и заглянем в настоящий самолёт, посмотрим на фонтан “Дружба народов”.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Москва, 10:00Завершение: Москва, 19:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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