ежедневно в 11:40, 13:50, 15:50, 17:50, 19:50

Южный полюс Москвы из Братеево

Посадка на причале "Братеево". Остановки на причалах "Марьино","Коломенское","Братеево".

Парк 850-летия Москвы – один из крупнейших парков столицы, ключевая достопримечательность района Марьино. Общая площадь территории – 71,6 Га. Парк находится на левом берегу Москвы-реки со стороны Батайского проезда, на противоположном берегу расположен Братеевский парк.

Коломенское – один из самых популярных парков отдыха в Москве. Но это не только парк, но ещё и усадьба и музей-заповедник. Именно поэтому ежедневно его посещают тысячи человек. В выходные, особенно ближе к вечеру, от станции метро Коломенская один сплошной поток людей по неширокому тротуару идёт в сторону парка-усадьбы.

Парк «Борисовские холмы на реке Москве» (Братеевский каскадный парк, парк «Сабурово-Братеево») площадью около 30 га создан в начале 2000-х годов вдоль правого берега реки Москвы напротив бывших Борисовских Выселок.

Севернее природного комплекса «Борисовские пруды» в 1980 г. в результате выемки песка для строительства микрорайонов Марьино на реке Москве образовался залив площадью около 8,0 га. Для восстановления русла реки Москвы были использованы земляные породы от разработки Лефортовских тоннелей в количестве более 600 тыс. куб. м. Геопластика, складывающаяся из привозимых земляных масс, решена как макет характерного рельефа берега реки Москвы – холмов, разрезанных балками, за которыми просматривается верхняя терраса берега.

Высоко над крутыми берегами Москвы-реки, в живописном природном окружении, расположено древнее Коломенское - уникальное историческое место, где в течение многих веков создавались, являлись миру, собирались и бережно хранились памятники отечественной истории и культуры.

Коломенское – один из самых популярных парков отдыха в Москве. Но это не только парк, но ещё и усадьба и музей-заповедник. Именно поэтому ежедневно его посещают тысячи человек. В выходные, особенно ближе к вечеру, от станции метро Коломенская один сплошной поток людей по неширокому тротуару идёт в сторону парка-усадьбы.

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