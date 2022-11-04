ежедневно в 11:40, 13:50, 15:50, 17:50, 19:50

Прогулки выходного дня из Братеево

Прогулки выходного дня из Братеево
Прогулки выходного дня из Братеево
Прогулки выходного дня из Братеево
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Описание

Южный полюс Москвы из Братеево

Посадка на причале "Братеево". Остановки на причалах "Марьино","Коломенское","Братеево".
Парк 850-летия Москвы – один из крупнейших парков столицы, ключевая достопримечательность района Марьино. Общая площадь территории – 71,6 Га. Парк находится на левом берегу Москвы-реки со стороны Батайского проезда, на противоположном берегу расположен Братеевский парк.
Коломенское – один из самых популярных парков отдыха в Москве. Но это не только парк, но ещё и усадьба и музей-заповедник. Именно поэтому ежедневно его посещают тысячи человек. В выходные, особенно ближе к вечеру, от станции метро Коломенская один сплошной поток людей по неширокому тротуару идёт в сторону парка-усадьбы.
Парк «Борисовские холмы на реке Москве» (Братеевский каскадный парк, парк «Сабурово-Братеево») площадью около 30 га создан в начале 2000-х годов вдоль правого берега реки Москвы напротив бывших Борисовских Выселок.
Севернее природного комплекса «Борисовские пруды» в 1980 г. в результате выемки песка для строительства микрорайонов Марьино на реке Москве образовался залив площадью около 8,0 га. Для восстановления русла реки Москвы были использованы земляные породы от разработки Лефортовских тоннелей в количестве более 600 тыс. куб. м. Геопластика, складывающаяся из привозимых земляных масс, решена как макет характерного рельефа берега реки Москвы – холмов, разрезанных балками, за которыми просматривается верхняя терраса берега.
Высоко над крутыми берегами Москвы-реки, в живописном природном окружении, расположено древнее Коломенское - уникальное историческое место, где в течение многих веков создавались, являлись миру, собирались и бережно хранились памятники отечественной истории и культуры.
Коломенское – один из самых популярных парков отдыха в Москве. Но это не только парк, но ещё и усадьба и музей-заповедник. Именно поэтому ежедневно его посещают тысячи человек. В выходные, особенно ближе к вечеру, от станции метро Коломенская один сплошной поток людей по неширокому тротуару идёт в сторону парка-усадьбы.

Условия поездки:

  • Мероприятие состоится при составе группы не менее 15 человек, в противном случае оно может быть перенесено на другую дату, о чем мы обязательно оповестим всех участников мероприятия.
  • Билет на мероприятие считается использованным даже в том случае, если участник на мероприятие не явился и не сообщил о своем желании переноса экскурсии минимум за сутки до дня проведения мероприятия.
  • В случае изменения погодных условий рейсы могут быть перенесены.
  • На теплоходах работает бар (за дополнительную плату).
  • Уважаемые клиенты! На борт теплохода запрещается проносить продукты питания, прохладительные напитки и пиво. Персонал теплохода вправе отказать в обслуживании посетителям теплохода при несоблюдении этого правила.
  • На борт теплоходов разрешается приносить крепкую алкогольную продукцию только при наличии чека о покупке из магазина. На теплоходы «Ривер Палас» (River Palace), «Ривер Лаунж» (River Lounge), «Palma De Сочи», Елизавета, Организатор и Морис КАТЕГОРИЧЕСКИ запрещается пронос продуктов и алкоголя!
  • Посадка на борт в нетрезвом состоянии строго запрещена.
  • Дети до 5-х лет (включительно) бесплатно.

ежедневно в 11:40, 13:50, 15:50, 17:50, 19:50

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Братеево
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:40, 13:50, 15:50, 17:50, 19:50
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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