Юлия У. проводит ещё 5 экскурсий

Как почувствовать неизвестное очарование известных улиц, стать первопроходцем в центре города и узнать много нового и интересного? Ответ прост: приходите на незабываемую экскурсию ⛳, на которой вы узнаете:
1. про рощу в центре столицы ⭐️ и как эта роща ославила своих хозяев;
2. почему солнечные часы находятся в вечной тени и где эти часы расположены;
3. какому дому и за что посвятили целое стихотворение и многое, многое другое...
Что входит
услуги экскурсовода
Что не входит
Начало и место завершения
🚩 у входа ст. м. Кузнецкий мост
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Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 20 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.