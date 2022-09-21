Переехав жить на Пресню, я погрузилась в историю этого района и русского предпринимательства. На прогулке со мной вы познакомитесь с выдающейся династией Прохоровых, которые владели Трехгорной мануфактурой, и чьи ткани восхищали Париж и Лондон. Представите «город в городе», образованный казармами вокруг текстильной фабрики, узнаете о жизни рабочих и ощутите, как важно сохранять наследие не только в памяти.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Прогулка по пресненским холмам

Мы встретимся у метро Краснопресненская, пройдем по улицам и тихим переулкам в сторону Москвы-реки, а завершим экскурсию у метро Улица 1905 года. В центре внимания строения, связанные с династией Прохоровых: храмы, особняки, рабочие казармы и сама Трехгорная мануфактура. Поговорим об архитектурных особенностях, посмотрим архивные фотографии, по возможности заглянем в пару старинных подъездов.

Прохоровы и другие фамилии Пресни

Когда, как и благодаря кому здесь была открыта текстильная фабрика? Как в 19 веке красили ситцы? Почему на многолюдных похоронах последнего управляющего фабрикой из династии Прохоровых советские граждане несли гроб бывшего хозяина до Ваганьковского кладбища на руках? Вы узнаете ответы на эти и другие интересные вопросы. Ненадолго погрузитесь в атмосферу восстания рабочих в 1905 году — ведь Пресня была одним из его очагов.

Это рассказ не только о Прохоровых. Вы услышите об отце ученых Вавиловых, который работал приказчиком в прохоровской лавке, о сестре Маяковского Людмиле, возглавлявшей на Трехгорке аэрографическую мастерскую, и о многих других людях.

Организационные детали

Экскурсия полностью пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.