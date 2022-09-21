Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Прогулка по пресненским холмам
Мы встретимся у метро Краснопресненская, пройдем по улицам и тихим переулкам в сторону Москвы-реки, а завершим экскурсию у метро Улица 1905 года. В центре внимания строения, связанные с династией Прохоровых: храмы, особняки, рабочие казармы и сама Трехгорная мануфактура. Поговорим об архитектурных особенностях, посмотрим архивные фотографии, по возможности заглянем в пару старинных подъездов.
Прохоровы и другие фамилии Пресни
Когда, как и благодаря кому здесь была открыта текстильная фабрика? Как в 19 веке красили ситцы? Почему на многолюдных похоронах последнего управляющего фабрикой из династии Прохоровых советские граждане несли гроб бывшего хозяина до Ваганьковского кладбища на руках? Вы узнаете ответы на эти и другие интересные вопросы. Ненадолго погрузитесь в атмосферу восстания рабочих в 1905 году — ведь Пресня была одним из его очагов.
Это рассказ не только о Прохоровых. Вы услышите об отце ученых Вавиловых, который работал приказчиком в прохоровской лавке, о сестре Маяковского Людмиле, возглавлявшей на Трехгорке аэрографическую мастерскую, и о многих других людях.
Организационные детали
Экскурсия полностью пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
в районе метро Краснопресненская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Москве
Меня зовут Татьяна, я выпускница Школы Гида «Глазами инженера». С удовольствием расскажу об удивительном районе Пресня, в котором сейчас живу, покажу интересные места, расскажу о знаменитых жителях.