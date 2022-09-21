Прохоровы на Пресне. Восход и закат ситцевой империи

Открыть историю многогранного района через судьбы людей на авторской экскурсии с жителем-инсайдером

Переехав жить на Пресню, я погрузилась в историю этого района и русского предпринимательства.

На прогулке со мной вы познакомитесь с выдающейся династией Прохоровых, которые владели Трехгорной мануфактурой, и чьи ткани восхищали Париж и Лондон.

Представите «город в городе», образованный казармами вокруг текстильной фабрики, узнаете о жизни рабочих и ощутите, как важно сохранять наследие не только в памяти.
Прохоровы на Пресне. Восход и закат ситцевой империи
Прохоровы на Пресне. Восход и закат ситцевой империи
Прохоровы на Пресне. Восход и закат ситцевой империи
Прохоровы на Пресне. Восход и закат ситцевой империи
Прохоровы на Пресне. Восход и закат ситцевой империи
Прохоровы на Пресне. Восход и закат ситцевой империи
Прохоровы на Пресне. Восход и закат ситцевой империи
Прохоровы на Пресне. Восход и закат ситцевой империи
Прохоровы на Пресне. Восход и закат ситцевой империи
Прохоровы на Пресне. Восход и закат ситцевой империи
Прохоровы на Пресне. Восход и закат ситцевой империи
Прохоровы на Пресне. Восход и закат ситцевой империи
Прохоровы на Пресне. Восход и закат ситцевой империи
Прохоровы на Пресне. Восход и закат ситцевой империи
Прохоровы на Пресне. Восход и закат ситцевой империи
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Описание

Что вас ожидает

Прогулка по пресненским холмам

Мы встретимся у метро Краснопресненская, пройдем по улицам и тихим переулкам в сторону Москвы-реки, а завершим экскурсию у метро Улица 1905 года. В центре внимания строения, связанные с династией Прохоровых: храмы, особняки, рабочие казармы и сама Трехгорная мануфактура. Поговорим об архитектурных особенностях, посмотрим архивные фотографии, по возможности заглянем в пару старинных подъездов.

Прохоровы и другие фамилии Пресни

Когда, как и благодаря кому здесь была открыта текстильная фабрика? Как в 19 веке красили ситцы? Почему на многолюдных похоронах последнего управляющего фабрикой из династии Прохоровых советские граждане несли гроб бывшего хозяина до Ваганьковского кладбища на руках? Вы узнаете ответы на эти и другие интересные вопросы. Ненадолго погрузитесь в атмосферу восстания рабочих в 1905 году — ведь Пресня была одним из его очагов.

Это рассказ не только о Прохоровых. Вы услышите об отце ученых Вавиловых, который работал приказчиком в прохоровской лавке, о сестре Маяковского Людмиле, возглавлявшей на Трехгорке аэрографическую мастерскую, и о многих других людях.

Организационные детали

Экскурсия полностью пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе метро Краснопресненская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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