Пушкин на Арбате. Детская экскурсия с головоломками

Открыть московские страницы жизни писателя, вспомнить любимые сказки и «знакомые незнакомые» фамилии

С далеких пушкинских времен Москва сильно изменилась — но арбатские переулки все еще помнят следы классика.

Мы с детьми пройдем весь Арбат, по пути заглянем в уютные переулки к дорогим для поэта местам — домам лучших друзей и первому «семейному гнезду».

По дороге будут неизвестные факты, интересные задания, редкие фотографии и знакомые с детства сказочные строки!
Пушкин на Арбате. Детская экскурсия с головоломками
Пушкин на Арбате. Детская экскурсия с головоломками
Пушкин на Арбате. Детская экскурсия с головоломками
Пушкин на Арбате. Детская экскурсия с головоломками
Пушкин на Арбате. Детская экскурсия с головоломками
Пушкин на Арбате. Детская экскурсия с головоломками
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Описание

Что вас ожидает

Тайны арбатских переулков

«Ты течешь, как река. Странное название» — так удивлялся Арбату Окуджава. А вот Пушкину эти места были знакомы — здесь он навещал друзей, бывал на балах и начинал семейную жизнь. Поэт прожил на Арбате всего три месяца, но исследовать пушкинские места в этом районе можно довольно долго. Если же превратить прогулку в веселую игру, то время пролетит незаметно, а любимые стихи сами придут на ум.

Сказки и быль Старого Арбата

Экскурсия построена в виде игрового исследования: на всем маршруте ребят ждут задания на смекалку. Отыскать следы Пушкина на Арбате помогут старинные фотографии, ребусы и головоломки. Где-то придется вспомнить, чему учат в школе, а где-то предложить свою версию. Дети узнают:

  • как в центре Москвы появился переулок с «горбатым» названием;
  • к кому из «арбатских друзей» Пушкин ездил в гости и где они жили;
  • где скрывается церковь «на песках», «собачья площадка», а также тот самый «московский дворик»;
  • и другие истории из жизни поэта в Москве.

Организационные детали

  • Экскурсия рассчитана на детей 7–12 лет
  • По запросу экскурсию можно провести для школьного класса (20–25 человек — 8000 руб., более 26 человек — 9000 руб. за всех)
  • Родители сопровождают детей бесплатно

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе станции метро «Арбатская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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