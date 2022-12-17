«Ты течешь, как река. Странное название» — так удивлялся Арбату Окуджава. А вот Пушкину эти места были знакомы — здесь он навещал друзей, бывал на балах и начинал семейную жизнь. Поэт прожил на Арбате всего три месяца, но исследовать пушкинские места в этом районе можно довольно долго. Если же превратить прогулку в веселую игру, то время пролетит незаметно, а любимые стихи сами придут на ум.
Экскурсия построена в виде игрового исследования: на всем маршруте ребят ждут задания на смекалку. Отыскать следы Пушкина на Арбате помогут старинные фотографии, ребусы и головоломки. Где-то придется вспомнить, чему учат в школе, а где-то предложить свою версию. Дети узнают: