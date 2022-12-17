С далеких пушкинских времен Москва сильно изменилась — но арбатские переулки все еще помнят следы классика. Мы с детьми пройдем весь Арбат, по пути заглянем в уютные переулки к дорогим для поэта местам — домам лучших друзей и первому «семейному гнезду». По дороге будут неизвестные факты, интересные задания, редкие фотографии и знакомые с детства сказочные строки!

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Описание

Что вас ожидает

Тайны арбатских переулков

«Ты течешь, как река. Странное название» — так удивлялся Арбату Окуджава. А вот Пушкину эти места были знакомы — здесь он навещал друзей, бывал на балах и начинал семейную жизнь. Поэт прожил на Арбате всего три месяца, но исследовать пушкинские места в этом районе можно довольно долго. Если же превратить прогулку в веселую игру, то время пролетит незаметно, а любимые стихи сами придут на ум.

Сказки и быль Старого Арбата

Экскурсия построена в виде игрового исследования: на всем маршруте ребят ждут задания на смекалку. Отыскать следы Пушкина на Арбате помогут старинные фотографии, ребусы и головоломки. Где-то придется вспомнить, чему учат в школе, а где-то предложить свою версию. Дети узнают:

как в центре Москвы появился переулок с «горбатым» названием;

к кому из «арбатских друзей» Пушкин ездил в гости и где они жили;

где скрывается церковь «на песках», «собачья площадка», а также тот самый «московский дворик»;

и другие истории из жизни поэта в Москве.

Организационные детали