Что вас ожидает
Город, что старше Москвы
Я расскажу вам главное из многослойной истории и культуры Волоколамска. Его жгли и разоряли, осаждали и оккупировали… Вы откроете загадку его названия, узнаете о первых летописных упоминаниях, временах княжеских междоусобиц и расцвете купечества. А еще о партизанской борьбе с наполеоновскими войсками, о рабоче-крестьянской силе в 1905 году, о немецкой оккупации.
Достопримечательности: Волоколамск и не только
В этот день вы увидите памятники древности и новой истории, объекты советской индустриализации и масштабного монументализма. И даже ощутите атмосферу старинных усадеб. В программе:
- Памятник «Взрыв», посвященный героям-саперам ВОВ. Мемориальная композиция — это разорвавшийся под гусеницами вражеского танка снаряд посреди бетонных окопов.
- Мемориал Героям-панфиловцам. За широкой бетонной плитой перед вами предстанут монументальные 10-метровые скульптуры воинов, которые стояли насмерть, защищая подступы к Москве. По желанию вы посетите музей-дот.
- Заброшенная усадьба Осташёво: на фоне зданий в стилях псевдоготики и неоклассицизма поговорим о владельцах усадьбы, ее былой славе и местной легенде.
- Волоколамский кремль: на холме над рекой Городня вас ждут Воскресенский белокаменный собор 15 века, Никольский собор 19 века и пятиярусная колокольня 18 века. После немного прогуляемся по улочкам города.
- Усадьба Гончаровых, которая принадлежала теще Пушкина. Вы полюбуетесь господским домом, который удачно отреставрировали после войны, и кирпичной церковью с необычным куполом.
- Ярополецкая ГЭС. Вы увидите «водопад» и раскроете, почему ГЭС началась с театральной постановки.
Организационные детали
- Трансфер из Москвы и обратно входит в стоимость (автомобиль — Skoda Rapid)
- Более детальный осмотр достопримечательностей возможен по вашему желанию