Путешествие из Москвы в Волоколамск и окрестности

Старинные усадьбы, военные мемориалы и большое прошлое маленького города

Вы знали, что Волоколамск старше Москвы? Приглашаю вас познакомиться с этим симпатичным городом, который прошел непростой путь, и его окрестностями.

Вы навестите усадьбы — Гончаровых и покинутое Осташёво.

Вспомните трагические события у мемориалов «Взрыв» и «Героям-панфиловцам».

Изучите кремль и даже увидите подмосковный «водопад», Ярополецкую ГЭС.
Путешествие из Москвы в Волоколамск и окрестности
Путешествие из Москвы в Волоколамск и окрестности
Путешествие из Москвы в Волоколамск и окрестности
Путешествие из Москвы в Волоколамск и окрестности
Путешествие из Москвы в Волоколамск и окрестности
Путешествие из Москвы в Волоколамск и окрестности
Путешествие из Москвы в Волоколамск и окрестности
Путешествие из Москвы в Волоколамск и окрестности
Путешествие из Москвы в Волоколамск и окрестности
Путешествие из Москвы в Волоколамск и окрестности
Путешествие из Москвы в Волоколамск и окрестности
Путешествие из Москвы в Волоколамск и окрестности
Путешествие из Москвы в Волоколамск и окрестности
Путешествие из Москвы в Волоколамск и окрестности

Что вас ожидает

Город, что старше Москвы

Я расскажу вам главное из многослойной истории и культуры Волоколамска. Его жгли и разоряли, осаждали и оккупировали… Вы откроете загадку его названия, узнаете о первых летописных упоминаниях, временах княжеских междоусобиц и расцвете купечества. А еще о партизанской борьбе с наполеоновскими войсками, о рабоче-крестьянской силе в 1905 году, о немецкой оккупации.

Достопримечательности: Волоколамск и не только

В этот день вы увидите памятники древности и новой истории, объекты советской индустриализации и масштабного монументализма. И даже ощутите атмосферу старинных усадеб. В программе:

  • Памятник «Взрыв», посвященный героям-саперам ВОВ. Мемориальная композиция — это разорвавшийся под гусеницами вражеского танка снаряд посреди бетонных окопов.
  • Мемориал Героям-панфиловцам. За широкой бетонной плитой перед вами предстанут монументальные 10-метровые скульптуры воинов, которые стояли насмерть, защищая подступы к Москве. По желанию вы посетите музей-дот.
  • Заброшенная усадьба Осташёво: на фоне зданий в стилях псевдоготики и неоклассицизма поговорим о владельцах усадьбы, ее былой славе и местной легенде.
  • Волоколамский кремль: на холме над рекой Городня вас ждут Воскресенский белокаменный собор 15 века, Никольский собор 19 века и пятиярусная колокольня 18 века. После немного прогуляемся по улочкам города.
  • Усадьба Гончаровых, которая принадлежала теще Пушкина. Вы полюбуетесь господским домом, который удачно отреставрировали после войны, и кирпичной церковью с необычным куполом.
  • Ярополецкая ГЭС. Вы увидите «водопад» и раскроете, почему ГЭС началась с театральной постановки.

Организационные детали

  • Трансфер из Москвы и обратно входит в стоимость (автомобиль — Skoda Rapid)
  • Более детальный осмотр достопримечательностей возможен по вашему желанию

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
метро 1905 года
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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По выбранному вами времени

Дмитрий
Дмитрий
Приветствую! Меня зовут Дмитрий. Я автолюбитель, фотограф-путешественник. Провожу фототуры по Подмосковью и окрестностям на автомобиле. Люблю находить красивые и интересные достопримечательности. За 10 лет образовалось множество направлений по Подмосковью и другим местам. Есть однодневные маршруты, которыми поделюсь с вами. Покажу места, до которых не всегда удобно добраться своим ходом. В маршрутах всегда есть локации с достопримечательностями, красивыми панорамами, необычными уголками.
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