Что вас ожидает

Город, что старше Москвы

Я расскажу вам главное из многослойной истории и культуры Волоколамска. Его жгли и разоряли, осаждали и оккупировали… Вы откроете загадку его названия, узнаете о первых летописных упоминаниях, временах княжеских междоусобиц и расцвете купечества. А еще о партизанской борьбе с наполеоновскими войсками, о рабоче-крестьянской силе в 1905 году, о немецкой оккупации.

Достопримечательности: Волоколамск и не только

В этот день вы увидите памятники древности и новой истории, объекты советской индустриализации и масштабного монументализма. И даже ощутите атмосферу старинных усадеб. В программе:

Памятник «Взрыв» , посвященный героям-саперам ВОВ . Мемориальная композиция — это разорвавшийся под гусеницами вражеского танка снаряд посреди бетонных окопов.

, посвященный героям-саперам . Мемориальная композиция — это разорвавшийся под гусеницами вражеского танка снаряд посреди бетонных окопов. Мемориал Героям-панфиловцам . За широкой бетонной плитой перед вами предстанут монументальные 10-метровые скульптуры воинов, которые стояли насмерть, защищая подступы к Москве. По желанию вы посетите музей-дот.

. За широкой бетонной плитой перед вами предстанут монументальные 10-метровые скульптуры воинов, которые стояли насмерть, защищая подступы к Москве. По желанию вы посетите музей-дот. Заброшенная усадьба Осташёво : на фоне зданий в стилях псевдоготики и неоклассицизма поговорим о владельцах усадьбы, ее былой славе и местной легенде.

: на фоне зданий в стилях псевдоготики и неоклассицизма поговорим о владельцах усадьбы, ее былой славе и местной легенде. Волоколамский кремль : на холме над рекой Городня вас ждут Воскресенский белокаменный собор 15 века, Никольский собор 19 века и пятиярусная колокольня 18 века. После немного прогуляемся по улочкам города.

: на холме над рекой Городня вас ждут Воскресенский белокаменный собор 15 века, Никольский собор 19 века и пятиярусная колокольня 18 века. После немного прогуляемся по улочкам города. Усадьба Гончаровых , которая принадлежала теще Пушкина. Вы полюбуетесь господским домом, который удачно отреставрировали после войны, и кирпичной церковью с необычным куполом.

, которая принадлежала теще Пушкина. Вы полюбуетесь господским домом, который удачно отреставрировали после войны, и кирпичной церковью с необычным куполом. Ярополецкая ГЭС . Вы увидите «водопад» и раскроете, почему ГЭС началась с театральной постановки.

Организационные детали