Что вас ожидает:Приглашаю вас покататься на уникальных, самых маленьких в мире Эко-Катерах по Строгинском Затону. Вы можете арендовать 3 катера и прекрасно провести время плавая вокруг затона, заходя в тихие бухты. Вы насладитесь уникальными видами Москвы, которые можно увидеть только с воды.
Организационные детали:
Каждый мини-катер можно снять на время. Вы снимаете катер на 30 мин-час, проходите небольшой инструктаж и наслаждаетесь видами Строгинского Затона.
Что входит
Спасательный жилет
Гриль и посуда для гриля
2 бутылки воды.
Что не входит
Еда и напитки
Начало и место завершения
🚩 Строгинское шоссе вл. 1А
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.