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Аренда Уникальных Эко Мини Катеров

5
1 отзыв
Никита
Никита – Гид из Москвы
Вместе мы совершим незабываемое путешествие на мини электро-катерах вокруг природного заповедника «Серебряный Бор».

Моя флотилия насчитывает 3 катера.

Один для меня и два для двух гостей.

Каждый будет управлять своим катером и сможет почувствовать себя капитаном.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🧐Авторская экскурсия
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 0.5 час
  • 👫 Для 1-3 человек

  • 1 000 ₽ за экскурсию

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Аренда Уникальных Эко Мини Катеров
Аренда Уникальных Эко Мини Катеров

Что вы увидите

  • Строгинский Затон
  • Живописный мост
  • Серебряный бор
  • Бездонное озеро
  • Монастырь Троице-Лыково
Что вас ожидает:Приглашаю вас покататься на уникальных, самых маленьких в мире Эко-Катерах по Строгинском Затону. Вы можете арендовать 3 катера и прекрасно провести время плавая вокруг затона, заходя в тихие бухты. Вы насладитесь уникальными видами Москвы, которые можно увидеть только с воды.

Организационные детали:

  • Каждый мини-катер можно снять на время. Вы снимаете катер на 30 мин-час, проходите небольшой инструктаж и наслаждаетесь видами Строгинского Затона.
Что входит
  • Спасательный жилет
  • Гриль и посуда для гриля
  • 2 бутылки воды.
Что не входит
  • Еда и напитки
Начало и место завершения
🚩 Строгинское шоссе вл. 1А
Аренда Уникальных Эко Мини Катеров
Аренда Уникальных Эко Мини Катеров
Аренда Уникальных Эко Мини Катеров
Аренда Уникальных Эко Мини Катеров

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Никита
Никита
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