Что вас ожидает:Приглашаю вас покататься на уникальных, самых маленьких в мире Эко-Катерах по Строгинском Затону. Вы можете арендовать 3 катера и прекрасно провести время плавая вокруг затона, заходя в тихие бухты. Вы насладитесь уникальными видами Москвы, которые можно увидеть только с воды.

Организационные детали: