Удивительное рядом – в маленьком городке с древней историей и «говорящим» названием. Его основание связано с забавной легендой, его настоящее также связано с ней. Весь город кажется сошедшим со страниц сказочной книжки. Здесь нет величественных ансамблей, но все уютно и симпатично.
Смешные музеи и копченая рыба на пристани, купеческие дома и крутые волжские обрывы — все это слегка наивно, просто и обаятельно. А главное, в Мышкине замечательные люди — добрые, отзывчивые, искренние, настоящие «мышкари».
Смешные музеи и копченая рыба на пристани, купеческие дома и крутые волжские обрывы — все это слегка наивно, просто и обаятельно. А главное, в Мышкине замечательные люди — добрые, отзывчивые, искренние, настоящие «мышкари».
Ближайшие даты:
8
июл
июл
2
сен
сен
25
ноя
ноя
Что вас ожидает:
- Верхний бульвар
- Панорама рек Волги и Юхоти
- Площадь 60-летия Победы
- «Красная» площадь Мышкина
- Нижний бульвар
- Успенский собор (посещение в летнее время)
- Старинная мельница купца Чистякова с экспозициями «Амбарные мыши»
- Музей «Русские валенки» с выставкой «Сестры и братья валенка»
- Этнографическая экспозиция льна «Как рубашка в поле выросла»
- Дом ремесел с действующей кузницей и гончарной мастерской
- Развлекательная программа в дворцовом комплексе «Мышкины палаты»
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При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Мышка пробежала — появился городКак-то раз один князь после удачной охоты прилег отдохнуть на высоком берегу Волги. Он проспал несколько часов, а разбудила его мышка, пробежавшая по лицу. Князь вначале разгневался, но затем заметил подползавшую змею. Мышка спасла ему жизнь! Тогда он собрал дружину и велел построить на этом месте храм во имя святых Бориса и Глеба. Вокруг храма возник город и стал называться Мышкин. Такова легенда. Можно верить ей, можно не верить. Факты же говорят, что на месте современного Мышкина люди жили еще в V-III вв. до н. э.
Высокий холм на берегу Волги против устья крупной реки Юхоти был идеальным местом для древнерусского города. К сожалению, в 1238 году этот городок был полностью уничтожен татарами. Но в 1777 году — заново отстроенный и разросшийся — он получил городской статус. Композиционными центрами города стали два собора — Никольский, существовавший еще до объявления Мышкина городом, а также Успенский собор, построенный в первой половине XIX в. на пожертвования мышкинских купцов.
Заволжские дали и валенкиСтарый Мышкин сохранил атмосферу и быт русского уездного волжского города. Вы познакомитесь с двухэтажными особняками с мезонинами в духе позднего провинциального классицизма, старинными деревянными домами, одухотворенными историей его обитателей. Верхний бульвар, навеявший Островскому трагическую развязку «Грозы», дает возможность наглядеться на волжский простор, заволжские дали и заповедные сосновые боры. Целый старинный городской квартал, семнадцать построек, пятнадцать тысяч экспонатов — это Мышкинский Народный музей. В историко-бытовом музее гостям показывают отделы старого городского быта, художественной работы по дереву. В старинном доме купцов Литвиновых открыт единственный в мире музей Мыши. В Доме ремесел Вы увидите, как работают гончары, кузнецы и столяры и приобрести изделия с мышкинской символикой. Вы посетите музей Валенок.
Согласно расписанию в календаре
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортное обслуживание (проезд на туристическом автобусе)
- Сопровождение гидом (путевая информация)
- Экскурсионное обслуживание (включая билеты в музеи)
- Что не входит
- Обед в кафе города — 500 руб. /чел.
- Личные расходы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: ст. метро ВДНХЗавершение: Ближайшая станция метро по пути следования
- Когда и сколько длится?
- Когда: Согласно расписанию в календареЭкскурсия длится около 15 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 24 человек.
- Важная информация
- Фирма оставляет за собой право изменять порядок посещения экскурсионных объектов
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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