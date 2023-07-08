Мышка пробежала — появился городКак-то раз один князь после удачной охоты прилег отдохнуть на высоком берегу Волги. Он проспал несколько часов, а разбудила его мышка, пробежавшая по лицу. Князь вначале разгневался, но затем заметил подползавшую змею. Мышка спасла ему жизнь! Тогда он собрал дружину и велел построить на этом месте храм во имя святых Бориса и Глеба. Вокруг храма возник город и стал называться Мышкин. Такова легенда. Можно верить ей, можно не верить. Факты же говорят, что на месте современного Мышкина люди жили еще в V-III вв. до н. э.

Высокий холм на берегу Волги против устья крупной реки Юхоти был идеальным местом для древнерусского города. К сожалению, в 1238 году этот городок был полностью уничтожен татарами. Но в 1777 году — заново отстроенный и разросшийся — он получил городской статус. Композиционными центрами города стали два собора — Никольский, существовавший еще до объявления Мышкина городом, а также Успенский собор, построенный в первой половине XIX в. на пожертвования мышкинских купцов.

Заволжские дали и валенкиСтарый Мышкин сохранил атмосферу и быт русского уездного волжского города. Вы познакомитесь с двухэтажными особняками с мезонинами в духе позднего провинциального классицизма, старинными деревянными домами, одухотворенными историей его обитателей. Верхний бульвар, навеявший Островскому трагическую развязку «Грозы», дает возможность наглядеться на волжский простор, заволжские дали и заповедные сосновые боры. Целый старинный городской квартал, семнадцать построек, пятнадцать тысяч экспонатов — это Мышкинский Народный музей. В историко-бытовом музее гостям показывают отделы старого городского быта, художественной работы по дереву. В старинном доме купцов Литвиновых открыт единственный в мире музей Мыши. В Доме ремесел Вы увидите, как работают гончары, кузнецы и столяры и приобрести изделия с мышкинской символикой. Вы посетите музей Валенок.