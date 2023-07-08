Путешествие в Мышляндию

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Удивительное рядом – в маленьком городке с древней историей и «говорящим» названием. Его основание связано с забавной легендой, его настоящее также связано с ней. Весь город кажется сошедшим со страниц сказочной книжки. Здесь нет величественных ансамблей, но все уютно и симпатично.

Смешные музеи и копченая рыба на пристани, купеческие дома и крутые волжские обрывы — все это слегка наивно, просто и обаятельно. А главное, в Мышкине замечательные люди — добрые, отзывчивые, искренние, настоящие «мышкари».
Путешествие в Мышляндию
Путешествие в Мышляндию
Путешествие в Мышляндию
Путешествие в Мышляндию
Путешествие в Мышляндию
Путешествие в Мышляндию
Ближайшие даты:
8
июл
2
сен
25
ноя

Что вас ожидает:

  • Верхний бульвар
  • Панорама рек Волги и Юхоти
  • Площадь 60-летия Победы
  • «Красная» площадь Мышкина
  • Нижний бульвар
  • Успенский собор (посещение в летнее время)
  • Старинная мельница купца Чистякова с экспозициями «Амбарные мыши»
  • Музей «Русские валенки» с выставкой «Сестры и братья валенка»
  • Этнографическая экспозиция льна «Как рубашка в поле выросла»
  • Дом ремесел с действующей кузницей и гончарной мастерской
  • Развлекательная программа в дворцовом комплексе «Мышкины палаты»
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При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Мышка пробежала — появился городКак-то раз один князь после удачной охоты прилег отдохнуть на высоком берегу Волги. Он проспал несколько часов, а разбудила его мышка, пробежавшая по лицу. Князь вначале разгневался, но затем заметил подползавшую змею. Мышка спасла ему жизнь! Тогда он собрал дружину и велел построить на этом месте храм во имя святых Бориса и Глеба. Вокруг храма возник город и стал называться Мышкин. Такова легенда. Можно верить ей, можно не верить. Факты же говорят, что на месте современного Мышкина люди жили еще в V-III вв. до н. э.
Высокий холм на берегу Волги против устья крупной реки Юхоти был идеальным местом для древнерусского города. К сожалению, в 1238 году этот городок был полностью уничтожен татарами. Но в 1777 году — заново отстроенный и разросшийся — он получил городской статус. Композиционными центрами города стали два собора — Никольский, существовавший еще до объявления Мышкина городом, а также Успенский собор, построенный в первой половине XIX в. на пожертвования мышкинских купцов.
Заволжские дали и валенкиСтарый Мышкин сохранил атмосферу и быт русского уездного волжского города. Вы познакомитесь с двухэтажными особняками с мезонинами в духе позднего провинциального классицизма, старинными деревянными домами, одухотворенными историей его обитателей. Верхний бульвар, навеявший Островскому трагическую развязку «Грозы», дает возможность наглядеться на волжский простор, заволжские дали и заповедные сосновые боры. Целый старинный городской квартал, семнадцать построек, пятнадцать тысяч экспонатов — это Мышкинский Народный музей. В историко-бытовом музее гостям показывают отделы старого городского быта, художественной работы по дереву. В старинном доме купцов Литвиновых открыт единственный в мире музей Мыши. В Доме ремесел Вы увидите, как работают гончары, кузнецы и столяры и приобрести изделия с мышкинской символикой. Вы посетите музей Валенок.

Согласно расписанию в календаре

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание (проезд на туристическом автобусе)
  • Сопровождение гидом (путевая информация)
  • Экскурсионное обслуживание (включая билеты в музеи)
Что не входит
  • Обед в кафе города — 500 руб. /чел.
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: ст. метро ВДНХ
Завершение: Ближайшая станция метро по пути следования
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию в календаре
Экскурсия длится около 15 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 24 человек.
Важная информация
  • Фирма оставляет за собой право изменять порядок посещения экскурсионных объектов
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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