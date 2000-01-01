Путешествие в Ярославль: от боярина Кучки-до Столицы Золотого Кольца России

Путешествие в Ярославль

Путешествие в Ярославль: от боярина Кучки-до Столицы Золотого Кольца России
Путешествие в Ярославль: от боярина Кучки-до Столицы Золотого Кольца России
Путешествие в Ярославль: от боярина Кучки-до Столицы Золотого Кольца России
Путешествие в Ярославль: от боярина Кучки-до Столицы Золотого Кольца России
Путешествие в Ярославль: от боярина Кучки-до Столицы Золотого Кольца России
Путешествие в Ярославль: от боярина Кучки-до Столицы Золотого Кольца России
Путешествие в Ярославль: от боярина Кучки-до Столицы Золотого Кольца России

Что вы увидите 🤩

  • Часть Москвы
  • Сергиев-Посад
  • Переславль-Залесский
  • Ростов Великий
  • Ярославль
Я расскажу вам о древнем московском тракте.
О городах, пролегающих по данному маршруту: Москве, Сергиев-Посаде, Переславле-Залесском, Ростове Великом, о Ярославле.

Цены на экскурсию

Для группы 1-10 человек
из Москвы в Ярославль
2 000 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Еда
  • Экскурсионное обслуживание в музее
  • Вход в муеи
Где начинаем и завершаем
Начало: Воробьевы горы
Завершение: Ярославский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Илья Ч.
Илья Ч.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
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