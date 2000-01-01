О городах, пролегающих по данному маршруту: Москве, Сергиев-Посаде, Переславле-Залесском, Ростове Великом, о Ярославле.
Цены на экскурсию
Для группы 1-10 человек
из Москвы в Ярославль
2 000 ₽
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Еда
Экскурсионное обслуживание в музее
Вход в муеи
Где начинаем и завершаем
Начало: Воробьевы горы
Завершение: Ярославский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.