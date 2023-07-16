Красивые виды ждут путешественников, отправившихся в дальнее западное Подмосковье.
На высоких холмах и живописных берегах рек расположился древний город Можайск, ведущий свое летосчисление от 1231 года.
Прогуляемся по городу-крепости, посетим место Бородинской битвы и посетим древний Колоцкий монастырь.
На высоких холмах и живописных берегах рек расположился древний город Можайск, ведущий свое летосчисление от 1231 года.
Прогуляемся по городу-крепости, посетим место Бородинской битвы и посетим древний Колоцкий монастырь.
Ближайшие даты:
16
июл
июл
20
авг
авг
Что вас ожидает:
- Новый Никольский собор
- Старый Никольский собор
- Можайский Кремль
- Церковь Иоакима и Анны
- Лужецкий Ферапонтов монастырь (посещение по возможности)
- Бородино
- Смоленская церковь
- Спасо-Бородинский монастырь (посещение по возможности)
- Успенский Колоцкий монастырь: Успенский собор, архитектурные памятники
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Спаситель земель московскихГород-крепость Можайск не раз защищал от врага московские земли. А сам он, по преданию, однажды был спасен заступничеством святителя Николая Мирликийского Чудотворца, которого особо почитают на Руси. Тогда и родился известный скульптурный образ Николы Можайского, где святой изображен с мечом и храмом в руках как символ покровительства Можайску. Сегодня от кремля остались земляные оборонительные валы с фрагментами белокаменных башен и разновремённых стен и целые крепостные ворота с 11 метрами крепостной стены, встроенные в Ново-Никольский собор, который сам по себе стал своего рода визитной карточкой Можайска. На высоком берегу Москвы-реки, на окраине города расположился основанный преподобным Ферапонтом в 1408 году Лужецкий монастырь.
Место кровопролитной битвыНедалеко от Можайска находится знаменитое Бородинское поле — поле битвы 1812 года. В тех местах, где проявили храбрость русские войска, стоят памятники. Сегодня на ратном поле сохранилось около 30 монументов. Историю создания некоторых из них вы услышите на экскурсии. Не обойдём вниманием Спасо-Бородинский монастырь и Смоленскую церковь в селе Бородино, владельцами которого были Давыдовы.
Старейший монастырьНа западе от Бородина находится Успенский Колоцкий монастырь, один из старейших монастырей Подмосковья. Его древние постройки до нас не дошли: они разрушены во времена иноземных нашествий. Сейчас здесь возвышаются архитектурные памятники XVII-XVIII веков, ставшие свидетелями Отечественной войны 1812 года. Здесь находился штаб М. Кутузова, а затем действовал французский полевой госпиталь. С высоты многоярусной колокольни на южных воротах Наполеон наблюдал за расположением армии Кутузова на Бородинском поле. Стройная и высокая Колоцкая колокольня запомнилась участникам войны 1812 года как один из интересных архитектурных памятников.
Согласно расписанию в календаре
Ответы на вопросы
- Что входит
- Проезд на туристическом автобусе
- Экскурсионная программа
- Сопровождение гидом
- Что не входит
- Личные расходы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: ст. метро Парк Победы (парковка около музея)Завершение: Ближайшая станция метро по пути следования
- Когда и сколько длится?
- Когда: Согласно расписанию в календареЭкскурсия длится около 11 часовБронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 28 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы
Групповые
На автобусе
Религиозные
Выездные
На весь день
Монастыри, церкви, храмы
Бородино
Похожие туры из Москвы
Индивидуальная
5.5 часов
Можайск: святыни, символы и секреты
Посетить древнее городище, увидеть уникальные соборы и отыскать масонские знаки, приоткрывая легенды
1 июня
2 июня
3 июня
4 июня
17 000₽ за всё до 3 чел.
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании