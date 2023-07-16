Спаситель земель московскихГород-крепость Можайск не раз защищал от врага московские земли. А сам он, по преданию, однажды был спасен заступничеством святителя Николая Мирликийского Чудотворца, которого особо почитают на Руси. Тогда и родился известный скульптурный образ Николы Можайского, где святой изображен с мечом и храмом в руках как символ покровительства Можайску. Сегодня от кремля остались земляные оборонительные валы с фрагментами белокаменных башен и разновремённых стен и целые крепостные ворота с 11 метрами крепостной стены, встроенные в Ново-Никольский собор, который сам по себе стал своего рода визитной карточкой Можайска. На высоком берегу Москвы-реки, на окраине города расположился основанный преподобным Ферапонтом в 1408 году Лужецкий монастырь.

Место кровопролитной битвыНедалеко от Можайска находится знаменитое Бородинское поле — поле битвы 1812 года. В тех местах, где проявили храбрость русские войска, стоят памятники. Сегодня на ратном поле сохранилось около 30 монументов. Историю создания некоторых из них вы услышите на экскурсии. Не обойдём вниманием Спасо-Бородинский монастырь и Смоленскую церковь в селе Бородино, владельцами которого были Давыдовы.

Старейший монастырьНа западе от Бородина находится Успенский Колоцкий монастырь, один из старейших монастырей Подмосковья. Его древние постройки до нас не дошли: они разрушены во времена иноземных нашествий. Сейчас здесь возвышаются архитектурные памятники XVII-XVIII веков, ставшие свидетелями Отечественной войны 1812 года. Здесь находился штаб М. Кутузова, а затем действовал французский полевой госпиталь. С высоты многоярусной колокольни на южных воротах Наполеон наблюдал за расположением армии Кутузова на Бородинском поле. Стройная и высокая Колоцкая колокольня запомнилась участникам войны 1812 года как один из интересных архитектурных памятников.