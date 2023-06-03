Рафт, байдарка, сапы - путешествие по Москве-реке в Рузском районе

Попробовать три разных сплавных средства, посетить необычные подмосковные места и искупаться в речке

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Ответы на вопросы
Приглашаем провести активный и запоминающийся день на западе Московской области. На 7-километровом маршруте вы покатаетесь на рафте, байдарке и сап-доске. По пути остановимся у каменоломни 18 века и замка в усадьбе Васильевское. Перед началом мы угостим вас шарлоткой с чаем, а в конце устроим походный обед. С вами поедет 2-3 инструктора, которые научат необходимым навыкам и будут сопровождать группу.
Рафт, байдарка, сапы - путешествие по Москве-реке в Рузском районе
Рафт, байдарка, сапы - путешествие по Москве-реке в Рузском районе
Рафт, байдарка, сапы - путешествие по Москве-реке в Рузском районе
Рафт, байдарка, сапы - путешествие по Москве-реке в Рузском районе
Рафт, байдарка, сапы - путешествие по Москве-реке в Рузском районе
Рафт, байдарка, сапы - путешествие по Москве-реке в Рузском районе
Рафт, байдарка, сапы - путешествие по Москве-реке в Рузском районе
Рафт, байдарка, сапы - путешествие по Москве-реке в Рузском районе
Рафт, байдарка, сапы - путешествие по Москве-реке в Рузском районе
Рафт, байдарка, сапы - путешествие по Москве-реке в Рузском районе
Рафт, байдарка, сапы - путешествие по Москве-реке в Рузском районе
Рафт, байдарка, сапы - путешествие по Москве-реке в Рузском районе
Рафт, байдарка, сапы - путешествие по Москве-реке в Рузском районе
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

🚤 Все наши программы рассчитаны на людей, не имеющих специальной подготовки. В течение дня вы сможете попробовать разные виды сплава или выбрать один. Опытные инструкторы покажут и расскажут, как правильно управлять водными средствами передвижения. И на маршруте будут следить, чтобы никто не отставал — перемещаться вы будете группой.

🏞 На участке, по которому мы пройдём, течение реки быстрое, это позволит вам без лишнего напряжения, в спокойном темпе насладиться красотами природы. На протяжении всего пути можно купаться, причём небольшая глубина реки позволяет это делать практически в любом месте.

🏰 Мы сделаем пару остановок для прогулок по интересным местам в окрестностях. Вы посетите старинную каменоломню, в которой добывали известняк для строительства храма Христа Спасителя на Воробьёвых горах. А также увидите здание в псевдоготическом стиле в усадьбе Васильевское.

🍰 Перед началом сплава подкрепимся вкусным завтраком: шарлоткой с чаем. А в завершение организуем походный обед из гречневой каши с тушёнкой.

Организационные детали

Вопросы трансфера

  • Место проведения сплава находится недалеко от посёлка Тучково, в деревне Ладыгино, Рузский городской округ
  • Для тех, кто поедет на общественном транспорте: вам нужно самостоятельно добраться до станции ж/д Тучково и обратно. Мы организуем такси до точки старта и обратно.
  • Для тех, кто поедет на своём авто: вы сможете сразу подъехать к точке старта (координаты вы получите после бронирования). С точки финиша мы закажем такси до вашей машины.

Что включено в стоимость и что брать с собой

  • В цену программу входит такси (по 3-4 участника в одной машине); завтрак и обед; вода — 1 л на человека
  • С собой необходимо взять тарелку, ложку, кружку, сменную одежду, дождевик на случай дождя, полотенце, сменную обувь, в которой вы будете сплавляться. Крем от загара (если нужно), панамку от солнца, солнцезащитные очки. Если собираетесь купаться, то купальные вещи. Для экскурсий желательно иметь удобную обувь, кеды, кроссовки или ботинки.
  • Под личные вещи мы выдаём непромокаемые мешки. У организаторов также будет аптечка первой помощи и репеллент от комаров.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в деревне Ладыгино, Рузский городской округ, Московская область
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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