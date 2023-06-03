Приглашаем провести активный и запоминающийся день на западе Московской области. На 7-километровом маршруте вы покатаетесь на рафте, байдарке и сап-доске. По пути остановимся у каменоломни 18 века и замка в усадьбе Васильевское. Перед началом мы угостим вас шарлоткой с чаем, а в конце устроим походный обед. С вами поедет 2-3 инструктора, которые научат необходимым навыкам и будут сопровождать группу.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

🚤 Все наши программы рассчитаны на людей, не имеющих специальной подготовки. В течение дня вы сможете попробовать разные виды сплава или выбрать один. Опытные инструкторы покажут и расскажут, как правильно управлять водными средствами передвижения. И на маршруте будут следить, чтобы никто не отставал — перемещаться вы будете группой.

🏞 На участке, по которому мы пройдём, течение реки быстрое, это позволит вам без лишнего напряжения, в спокойном темпе насладиться красотами природы. На протяжении всего пути можно купаться, причём небольшая глубина реки позволяет это делать практически в любом месте.

🏰 Мы сделаем пару остановок для прогулок по интересным местам в окрестностях. Вы посетите старинную каменоломню, в которой добывали известняк для строительства храма Христа Спасителя на Воробьёвых горах. А также увидите здание в псевдоготическом стиле в усадьбе Васильевское.

🍰 Перед началом сплава подкрепимся вкусным завтраком: шарлоткой с чаем. А в завершение организуем походный обед из гречневой каши с тушёнкой.

Организационные детали

Вопросы трансфера

Место проведения сплава находится недалеко от посёлка Тучково, в деревне Ладыгино, Рузский городской округ

Для тех, кто поедет на общественном транспорте : вам нужно самостоятельно добраться до станции ж/д Тучково и обратно. Мы организуем такси до точки старта и обратно.

: вам нужно самостоятельно добраться до станции ж/д Тучково и обратно. Мы организуем такси до точки старта и обратно. Для тех, кто поедет на своём авто: вы сможете сразу подъехать к точке старта (координаты вы получите после бронирования). С точки финиша мы закажем такси до вашей машины.

Что включено в стоимость и что брать с собой