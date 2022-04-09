Что вас ожидает

Церковь в Уборах: история-детектив

Сперва мы отправимся в Уборы, одно из древнейших сел на западном направлении от Москвы. Его изюминка и архитектурная доминанта — красивейшая барочная церковь с удивительной историей. Вы узнаете, как боярин Шереметьев влиял на строительство, зачем он подавал в суд на зодчего, и почему тот пришел с повинной во время розыска. Вам предстоит раскрыть настоящий детектив конца 17 века!

Красоты Подмосковья: наличники, усадьбы и мосты

Тихие и гармоничные пейзажи западного Подмосковья, неспешное течение реки Москва, старинные легенды, села и усадьбы: наша экскурсия станет путешествием во времени и побегом от суеты мегаполиса. А дополнят его интересные рассказы и открытия:

Вы оцените барокко по-московски в исполнении крупных землевладельцев своей эпохи;

Пройдете мини-ликбез по наличникам: я расскажу, какой смысл в них закладывали раньше, как их можно читать и причём здесь русская мифология.

Увидите английский замок над рекой, мраморный остров и дивный подвесной мост — один из самых длинных в Подмосковье.

Рассвет или закат?

Мы можем отправиться в путешествие до восхода солнца, чтобы застать новый день у подвесного моста над рекой Москвой, среди пейзажей западного Подмосковья в утренних розоватых тонах. Или, наоборот, поехать после обеда, чтобы проводить закат и полюбоваться красками вечернего неба над одной из ранних усадеб рода Шереметьевых.

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