Рассвет или закат на западе Подмосковья

Открыть тайны Шереметьевых, отыскать подвесной мост над Москвой-рекой и расшифровать наличники

Индивидуальная
Это мини-путешествие откроет перед вами красоты западного Подмосковья в самое живописное время суток: на рассвете или на закате.

Вы отыщете самый длинный подвесной мост над Москвой-рекой, увидите усадьбу Шереметьевых, окруженную тайнами и загадками.

Услышите запутанную историю церкви в селе Уборы и научитесь «читать» старинные резные наличники.
Рассвет или закат на западе Подмосковья
Рассвет или закат на западе Подмосковья
Рассвет или закат на западе Подмосковья
Рассвет или закат на западе Подмосковья
Рассвет или закат на западе Подмосковья
Рассвет или закат на западе Подмосковья
Рассвет или закат на западе Подмосковья
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Что вас ожидает

Церковь в Уборах: история-детектив

Сперва мы отправимся в Уборы, одно из древнейших сел на западном направлении от Москвы. Его изюминка и архитектурная доминанта — красивейшая барочная церковь с удивительной историей. Вы узнаете, как боярин Шереметьев влиял на строительство, зачем он подавал в суд на зодчего, и почему тот пришел с повинной во время розыска. Вам предстоит раскрыть настоящий детектив конца 17 века!

Красоты Подмосковья: наличники, усадьбы и мосты

Тихие и гармоничные пейзажи западного Подмосковья, неспешное течение реки Москва, старинные легенды, села и усадьбы: наша экскурсия станет путешествием во времени и побегом от суеты мегаполиса. А дополнят его интересные рассказы и открытия:

  • Вы оцените барокко по-московски в исполнении крупных землевладельцев своей эпохи;
  • Пройдете мини-ликбез по наличникам: я расскажу, какой смысл в них закладывали раньше, как их можно читать и причём здесь русская мифология.
  • Увидите английский замок над рекой, мраморный остров и дивный подвесной мост — один из самых длинных в Подмосковье.

Рассвет или закат?

Мы можем отправиться в путешествие до восхода солнца, чтобы застать новый день у подвесного моста над рекой Москвой, среди пейзажей западного Подмосковья в утренних розоватых тонах. Или, наоборот, поехать после обеда, чтобы проводить закат и полюбоваться красками вечернего неба над одной из ранних усадеб рода Шереметьевых.

Организационные детали

  • Экскурсия проводится на автомобиле гида, транспорт включён в стоимость
  • Питание оплачивается дополнительно, или вы можете взять перекус с собой
  • В эту поездку можно взять с собой собаку, правда, только маленьких и средних пород

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
метро Народное ополчение
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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