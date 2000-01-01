Место притяжение современных художников, где много уличного искусства. Также заглянем в их мастерские.
Это не типичная экскурсия ⛳, где монотонно рассказывают об экспонатах. Наш формат – совместное обсуждение и дружеская атмосфера.
Гид превращает прогулку 👣 в диалог, задает вопросы и без занудства делится искусствоведческими знаниями 🎓 сухих фактов – только инсайдерская информация и истории 📖, которые помогут понять современное искусство.
Как проходит экскурсия:
компании до 5 человек;
посещение минимум двух галерей;
обсуждение выставки с искусствоведом и другими участниками;
вы делитесь своим мнением и высказываете самые смелые идеи.
Новый опыт:
познакомитесь с актуальными стилями;
научитесь говорить о современном искусстве и задавать вопросы;
составите свое мнение о каждой выставке, которую мы посетим;
узнаете о смысловой важности арт-пространства;
поймете, в чем смысл современного искусства.
Наша цель — сформировать у вас собственное мнение о современном искусстве. Мы поможем понять его суть, чтобы вы самостоятельно ориентировались в происходящем.
Что входит
Услуги гида-искусствоведа
Работа менеджера экскурсии
Начало и место завершения
🚩 Земляной вал 33
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