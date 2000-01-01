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Разбираемся в современном искусстве

Арина П.
Арина П. – Гид из Москвы
Разбираемся в современном искусстве
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  • 👥Групповая
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🖼Музеи
  • 👩‍🏫Подходит для школьников
  • 🎫Онлайн билеты

  • 2 000 ₽ за человека

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Разбираемся в современном искусстве
Разбираемся в современном искусстве

Что вы увидите

  • Центр современного искусства Винзавод.
  • Место притяжение современных художников, где много уличного искусства. Также заглянем в их мастерские.
Это не типичная экскурсия ⛳, где монотонно рассказывают об экспонатах. Наш формат – совместное обсуждение и дружеская атмосфера.
Гид превращает прогулку 👣 в диалог, задает вопросы и без занудства делится искусствоведческими знаниями 🎓 сухих фактов – только инсайдерская информация и истории 📖, которые помогут понять современное искусство.

Как проходит экскурсия:

  • компании до 5 человек;
  • посещение минимум двух галерей;
  • обсуждение выставки с искусствоведом и другими участниками;
  • вы делитесь своим мнением и высказываете самые смелые идеи.

Новый опыт:

  • познакомитесь с актуальными стилями;
  • научитесь говорить о современном искусстве и задавать вопросы;
  • составите свое мнение о каждой выставке, которую мы посетим;
  • узнаете о смысловой важности арт-пространства;
  • поймете, в чем смысл современного искусства.
  • Наша цель — сформировать у вас собственное мнение о современном искусстве. Мы поможем понять его суть, чтобы вы самостоятельно ориентировались в происходящем.
Что входит
  • Услуги гида-искусствоведа
  • Работа менеджера экскурсии
Начало и место завершения
🚩 Земляной вал 33
Разбираемся в современном искусстве
Разбираемся в современном искусстве
Разбираемся в современном искусстве
Разбираемся в современном искусстве
Разбираемся в современном искусстве
Разбираемся в современном искусстве
Разбираемся в современном искусстве
Разбираемся в современном искусстве

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  • Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу.
  • Вы можете задать вопрос продавцу о билетах до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Арина П.
Арина П.
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