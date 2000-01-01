Это не типичная экскурсия ⛳, где монотонно рассказывают об экспонатах. Наш формат – совместное обсуждение и дружеская атмосфера.

Гид превращает прогулку 👣 в диалог, задает вопросы и без занудства делится искусствоведческими знаниями 🎓 сухих фактов – только инсайдерская информация и истории 📖, которые помогут понять современное искусство.

Как проходит экскурсия:

компании до 5 человек;

посещение минимум двух галерей;

обсуждение выставки с искусствоведом и другими участниками;

вы делитесь своим мнением и высказываете самые смелые идеи.

Новый опыт: