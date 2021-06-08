День Победы в Великой Отечественной Войне — главный праздник в России, объединяющий все национальности и социальные группы.
Вне зависимости от политических взглядов, в этот день россияне вспоминают бессмертный подвиг советского народа, переломившего хребет нацистскому зверю.
За великим подвигом стоят и великие жертвы, принесённые нашими дедами, прадедами и прапрадедами ради мира и процветания на родной земле, и пусть меняется политическая конъюнктура, гордость и преклонение перед героизмом предков будет бесконечно передаваться всем потомкам великих воинов той далекой войны.
Вне зависимости от политических взглядов, в этот день россияне вспоминают бессмертный подвиг советского народа, переломившего хребет нацистскому зверю.
За великим подвигом стоят и великие жертвы, принесённые нашими дедами, прадедами и прапрадедами ради мира и процветания на родной земле, и пусть меняется политическая конъюнктура, гордость и преклонение перед героизмом предков будет бесконечно передаваться всем потомкам великих воинов той далекой войны.
Ближайшие даты:
9
мая
мая
Что вас ожидает:
- Кутузовский (посадка)
- Гостиница «Украина»
- Дом правительства
- Мэрия Москвы
- Киевская площадь
- Новодевичий монастырь
- МГУ им. М. В. Ломоносова
- Стадион «Лужники»
- Воробьевы горы
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Просмотр салюта с борта теплохода — лучший выбор празднования
В Москве салют обычно запускают с нескольких точек, которые располагаются во всех административных округах столицы, самое же популярное место просмотра грандиозного шоу — Смотровая площадка на Воробьевых горах, откуда прекрасно видно салют, выпускаемые из установок, расположенных в Лужниках.
Все окрестности смотровой площадки уже с шести вечера начинают заполнятся людьми и автотранспортом, а к десяти вечера образуется огромное столпотворение, а автомобильное движение на всех прилегающих улицах фактически останавливается. После окончания салюта достаточно тяжело добраться домой из района Воробьевых гор: на ближайших станциях метро действуют ограничения на вход, а наземный транспорт вместе с автомобилям встает в огромные пробки, которые рассасываются только к часу ночи.
Альтернатива просмотру салют в толпе — просмотр салюта с борта теплохода. В этом случае вы будете находится на комфортабельном теплоходе, который к десяти вечера выйдет в район Воробьевых гор и займёт самую выгодную позицию для лучшего обзора грандиозного шоу — между Воробьевыми горами и Лужнецкой набережной, откуда и происходит запуск салюта.
После просмотра салюта и небольшого круиза по центру праздничной Москвы, вы вернётесь на стартовый причал, откуда без проблем и толп людей сможете уехать как на метро или наземном транспорте, так и на такси или на припаркованном у причала автомобиле.
9 мая в 20:30
Ответы на вопросы
- Что входит
- Прогулка на теплоходе
- Дискотека и просмотр салюта
- Что не входит
- Питание
- Место начала и завершения?
- причал Кутузовский
- Когда и сколько длится?
- Когда: 9 мая в 20:30Экскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Юлия
8 июня 2021
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Просмотр салюта с борта теплохода
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Дата и количество участников выбирается при бронировании