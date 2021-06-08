Просмотр салюта с борта теплохода — лучший выбор празднования

В Москве салют обычно запускают с нескольких точек, которые располагаются во всех административных округах столицы, самое же популярное место просмотра грандиозного шоу — Смотровая площадка на Воробьевых горах, откуда прекрасно видно салют, выпускаемые из установок, расположенных в Лужниках.

Все окрестности смотровой площадки уже с шести вечера начинают заполнятся людьми и автотранспортом, а к десяти вечера образуется огромное столпотворение, а автомобильное движение на всех прилегающих улицах фактически останавливается. После окончания салюта достаточно тяжело добраться домой из района Воробьевых гор: на ближайших станциях метро действуют ограничения на вход, а наземный транспорт вместе с автомобилям встает в огромные пробки, которые рассасываются только к часу ночи.

Альтернатива просмотру салют в толпе — просмотр салюта с борта теплохода. В этом случае вы будете находится на комфортабельном теплоходе, который к десяти вечера выйдет в район Воробьевых гор и займёт самую выгодную позицию для лучшего обзора грандиозного шоу — между Воробьевыми горами и Лужнецкой набережной, откуда и происходит запуск салюта.

После просмотра салюта и небольшого круиза по центру праздничной Москвы, вы вернётесь на стартовый причал, откуда без проблем и толп людей сможете уехать как на метро или наземном транспорте, так и на такси или на припаркованном у причала автомобиле.