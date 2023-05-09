9 мая, в День Победы, теплоход «Вдохновение» отправится в путешествие по вечернему городу от Москва Сити.
По пути вы увидите красоты набережной Москвы-реки, красочную иллюминацию ночного города и праздничный салют с борта теплохода. На корабле есть кафе-бар, алкогольные напитки можно взять с собой. Для по-настоящему праздничного настроения будет звучать легкая музыка.
По пути вы увидите красоты набережной Москвы-реки, красочную иллюминацию ночного города и праздничный салют с борта теплохода. На корабле есть кафе-бар, алкогольные напитки можно взять с собой. Для по-настоящему праздничного настроения будет звучать легкая музыка.
Ближайшие даты:
9
мая
мая
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 0% возврат
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждет:
- Салюта с борта теплохода — это не только лучшие виды на грандиозное шоу, но и целое путешествие по Москве-реке на комфортабельном судне.
- Вас ждет замечательная речная прогулка по праздничной столице, живописные виды центра города и в кульминации вечера — грандиозный праздничный салют, который вы увидите прямо с борта теплохода. Начнётся круиз возле небоскребов Москва-Сити и будет проходить по самому центру праздничной столицы.
- Теплоход отправится в круиз в самый центр праздничной столицы, а с борта откроются великолепные виды на набережные Москвы-реки в ночной иллюминации. Прямо с палубы теплохода, вы увидите потрясающий грандиозный салют Победы.
Важно знать:
- Дети допускаются на борт в сопровождении взрослых. Детей не может быть больше сопровождающих их взрослых.
- Запрещается приносить с собой еду и безалкогольные напитки.
- Алкоголь можно приносить с собой, под него будет предоставлена посуда. Обязательно имейте при себе чек о покупке алкоголя.
- После оплаты билетов, мы запросим у вас почту. Она нам нужна, чтобы прислать вам билеты. Пожалуйста, указывайте актуальную почту, к которой у вас есть доступ.
9 мая в 20:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Виды ночного города
- Праздничный салют с борта теплохода
- Что не входит
- Проезд до/от места отправления
- Еда и напитки
- Место начала и завершения?
- Причал «Сити-Экспоцентр»
- Когда и сколько длится?
- Когда: 9 мая в 20:00Экскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании