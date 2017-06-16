Речная прогулка на дизайнерском теплоходе «Морис» от Устьинского моста

Проплыть по Москва-реке и насладиться красотой столицы из окна ресторана на воде

На теплоходе люкс-класса в группе до 120 человек вы отправитесь в трехчасовое путешествие по центру столицы.

Комфортно расположившись на верхней смотровой площадке или у окна лаундж-ресторана, вы сможете полюбоваться самыми топовыми достопримечательностями Москвы — красочными набережными, Московским Кремлем и зеленью парков.
Речная прогулка на дизайнерском теплоходе «Морис» от Устьинского моста
Речная прогулка на дизайнерском теплоходе «Морис» от Устьинского моста
Речная прогулка на дизайнерском теплоходе «Морис» от Устьинского моста
Речная прогулка на дизайнерском теплоходе «Морис» от Устьинского моста
Речная прогулка на дизайнерском теплоходе «Морис» от Устьинского моста
Речная прогулка на дизайнерском теплоходе «Морис» от Устьинского моста
Речная прогулка на дизайнерском теплоходе «Морис» от Устьинского моста
Речная прогулка на дизайнерском теплоходе «Морис» от Устьинского моста
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Красивые виды и вкусный ужин

Водная прогулка начинается от причала «Устьинский мост», расположенном около парка «Зарядье» в центре Москвы. С борта дизайнерского теплохода «Морис» вы сможете насладиться красотой самого сердца столицы: Московским Кремлем, собором Василия Блаженного, парком Горького, памятником Петру Великому и другими достопримечательностями. Для желающих поужинать с видом на город на нижней палубе открыт уютный ресторан, где вам предложат основные блюда и напитки от шеф-повара.

Маршрут прогулки

Причал «Большой Устьинский мост» — Ландшафтный парк «Зарядье» — Парящий мост — Собор Василия Блаженного — Московский Кремль — Храм Христа Спасителя — Памятник Петру Первому — ЦПКиО им. Горького — Крымский мост — Нескучный сад — Воробьёвы горы — Стадион «Лужники» — МГУ им. М. В. Ломоносова — Новодевичий монастырь — Площадь Европы — Причал «Киевский вокзал» (остановка) — Причал «Большой Устьинский мост»

Организационные детали

  • Прогулка на теплоходе «Морис» вместимостью до 120 человек. На борту есть ресторан, смотровая площадка, работает кондиционер и уборная.
  • Сопровождение гида не предполагается
  • Блюда в ресторане оплачиваются отдельно
  • На борт нельзя брать свою еду и напитки
  • На борт нельзя брать животных

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
около метро «Китай-город»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 99 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 100% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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