Водная прогулка начинается от причала «Устьинский мост», расположенном около парка «Зарядье» в центре Москвы. С борта дизайнерского теплохода «Морис» вы сможете насладиться красотой самого сердца столицы: Московским Кремлем, собором Василия Блаженного, парком Горького, памятником Петру Великому и другими достопримечательностями. Для желающих поужинать с видом на город на нижней палубе открыт уютный ресторан, где вам предложат основные блюда и напитки от шеф-повара.
Причал «Большой Устьинский мост» — Ландшафтный парк «Зарядье» — Парящий мост — Собор Василия Блаженного — Московский Кремль — Храм Христа Спасителя — Памятник Петру Первому — ЦПКиО им. Горького — Крымский мост — Нескучный сад — Воробьёвы горы — Стадион «Лужники» — МГУ им. М. В. Ломоносова — Новодевичий монастырь — Площадь Европы — Причал «Киевский вокзал» (остановка) — Причал «Большой Устьинский мост»