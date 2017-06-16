На теплоходе люкс-класса в группе до 120 человек вы отправитесь в трехчасовое путешествие по центру столицы. Комфортно расположившись на верхней смотровой площадке или у окна лаундж-ресторана, вы сможете полюбоваться самыми топовыми достопримечательностями Москвы — красочными набережными, Московским Кремлем и зеленью парков.

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Что вас ожидает

Красивые виды и вкусный ужин

Водная прогулка начинается от причала «Устьинский мост», расположенном около парка «Зарядье» в центре Москвы. С борта дизайнерского теплохода «Морис» вы сможете насладиться красотой самого сердца столицы: Московским Кремлем, собором Василия Блаженного, парком Горького, памятником Петру Великому и другими достопримечательностями. Для желающих поужинать с видом на город на нижней палубе открыт уютный ресторан, где вам предложат основные блюда и напитки от шеф-повара.

Маршрут прогулки

Причал «Большой Устьинский мост» — Ландшафтный парк «Зарядье» — Парящий мост — Собор Василия Блаженного — Московский Кремль — Храм Христа Спасителя — Памятник Петру Первому — ЦПКиО им. Горького — Крымский мост — Нескучный сад — Воробьёвы горы — Стадион «Лужники» — МГУ им. М. В. Ломоносова — Новодевичий монастырь — Площадь Европы — Причал «Киевский вокзал» (остановка) — Причал «Большой Устьинский мост»

Организационные детали