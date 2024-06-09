Приглашаем на речную прогулку в сердце Москве! Вы увидите с воды её визитные карточки: Кремль, Храм Христа Спасителя, памятник Петру I, парк «Зарядье», собор Василия Блаженного и многое другое. Прогулка проходит на открытых речных трамвайчиках «Мария», «Кристалл» или «Лагуна». На борту есть туалет и тёплые пледы.
Ближайшие даты:
Время начала: 13:37, 16:22, 19:07
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Вы увидите:
- Новодевичий монастырь.
- Московскую канатную дорогу.
- Стадион «Лужники».
- Парки Горького и «Музеон».
- Андреевский мост.
- Памятник Петру I.
- Храм Христа Спасителя.
- Кремль и собор Василия Блаженного.
- Ландшафтный парк «Зарядье».
Организационные детали
- Продолжительность прогулки — 1 час 15 минут.
- Прогулка начинается на причале «Киевский», завершается на причале «Китай-город/Устьинский».
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый
|800 ₽
|Дети до 5 лет
|Бесплатно
|Детский до 12 лет
|600 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У причала «Киевский»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Прогулки на теплоходе — Организатор в Москве
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Мы организуем водные экскурсии и речные теплоходные прогулки в Москве и Санкт-Петербурге. Экскурсии по Москве-реке, рекам и каналам Петербурга — отличная возможность увидеть с воды главные символы города. На комфортабельных теплоходах вы пройдёте мимо Московского Кремля и небоскрёбов Москва-Сити, Зимнего дворца и разводных мостов. Наши причалы расположены в центре города, в самых удобных местах для жителей и гостей обеих столиц.Задать вопрос
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