От Нескучного сада до Китай-города — и обратно.
В часовом путешествии вы увидите здание РАН, парк Горького, Музеон, храм Христа Спасителя, Кремль и многое другое. Прогулка проходит на открытых речных трамвайчиках «Мария», «Кристалл» или «Лагуна». На борту есть туалет и тёплые пледы.
В часовом путешествии вы увидите здание РАН, парк Горького, Музеон, храм Христа Спасителя, Кремль и многое другое. Прогулка проходит на открытых речных трамвайчиках «Мария», «Кристалл» или «Лагуна». На борту есть туалет и тёплые пледы.
Ближайшие даты:
Время начала: 14:26, 17:11, 19:56
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Вы увидите:
- Нескучный сад
- здание РАН
- церковь Св. Николая Чудотворца в Хамовниках
- парк Горького
- Крымский мост
- парк искусств «Музеон»
- памятник Петру I
- храм Христа Спасителя
- Театр эстрады
- Московский Кремль
- собор Василия Блаженного
- парк «Зарядье»
Организационные детали
Прогулка начинается на причале «Нескучный сад», у причала «Китай-город/Устьинский» делается разворот — и трамвайчик возвращается к причалу «Нескучный сад».
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый
|800 ₽
|Дети до 5 лет
|Бесплатно
|Детский до 12 лет
|600 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У причала «Нескучный сад»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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