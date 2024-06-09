Речная прогулка на ретро-трамвайчике от причала «Нескучный сад» (круговой маршрут)

Прокатиться по самому центру Москвы и оценить пейзажи столицы с воды (в группе)
От Нескучного сада до Китай-города — и обратно.

В часовом путешествии вы увидите здание РАН, парк Горького, Музеон, храм Христа Спасителя, Кремль и многое другое. Прогулка проходит на открытых речных трамвайчиках «Мария», «Кристалл» или «Лагуна». На борту есть туалет и тёплые пледы.
Речная прогулка на ретро-трамвайчике от причала «Нескучный сад» (круговой маршрут)
Речная прогулка на ретро-трамвайчике от причала «Нескучный сад» (круговой маршрут)
Речная прогулка на ретро-трамвайчике от причала «Нескучный сад» (круговой маршрут)
Ближайшие даты:
Время начала: 14:26, 17:11, 19:56

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Вы увидите:

  • Нескучный сад
  • здание РАН
  • церковь Св. Николая Чудотворца в Хамовниках
  • парк Горького
  • Крымский мост
  • парк искусств «Музеон»
  • памятник Петру I
  • храм Христа Спасителя
  • Театр эстрады
  • Московский Кремль
  • собор Василия Блаженного
  • парк «Зарядье»

Организационные детали

Прогулка начинается на причале «Нескучный сад», у причала «Китай-город/Устьинский» делается разворот — и трамвайчик возвращается к причалу «Нескучный сад».

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый800 ₽
Дети до 5 летБесплатно
Детский до 12 лет600 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У причала «Нескучный сад»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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