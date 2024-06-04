Речная прогулка на ретро-трамвайчике от причала «Воробьёвы горы»

Отправиться в групповое путешествие по центру Москвы и полюбоваться видами на город
Вы прокатитесь по Москве-реке от Воробьёвых гор до Китай-города.

Увидите с воды главное здание МГУ, Нескучный сад, памятник Петру I, Кремль, парк «Зарядье» и многое другое. Прогулка проходит на открытых речных трамвайчиках «Мария», «Кристалл» или «Лагуна». На борту есть туалет и тёплые пледы. Продолжительность 45 минут.
5
1 отзыв
Речная прогулка на ретро-трамвайчике от причала «Воробьёвы горы»
Речная прогулка на ретро-трамвайчике от причала «Воробьёвы горы»
Речная прогулка на ретро-трамвайчике от причала «Воробьёвы горы»
Ближайшие даты:
Время начала: 14:05, 16:50, 19:35

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Вы увидите:

  • парк «Воробьёвы горы»
  • Андреевский мост
  • Нескучный сад (остановка на причале)
  • Крымский мост
  • памятник Петру I
  • театр Эстрады
  • храм Христа Спасителя
  • Московский Кремль
  • собор Василия Блаженного
  • парк «Зарядье»

Организационные детали

Прогулка начинается на причале «Воробьёвы горы», завершается на причале «Китай-город/Устьинский».

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый600 ₽
Дети до 5 летБесплатно
Детский до 12 лет400 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У причала «Воробьёвы горы»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
3
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1
А
4 июня 2024
Все понравилось!
Чисто,аккуратно,мест достаточно.
Время идеальное(45-60 минут)
Буду рекомендовать!!!

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